ZADEBLJANJE VRHOVA PRSTIJU SIMPTOM JEDNE OD NAJTEŽIH BOLESTI: Nikad ne ignorišite

Zadebljanje vrhova prstiju smatra se uglavnom jednim od simptoma artritisa. Zadebljanje, natečenost na prstima i ispod nokatne ploče, ipak, može da bude i znak karcinoma pluća. Skoro 90 odsto pacijenata sa zadebljanjem vrhova prstiju i nokatne ploče ima rak pluća i to uglavnom nemikrocelularni oblik. Zadebljanje vrhova prstiju nije uvijek znak bolesti, može biti i nepoznatog porijekla, nekada je posljedica genetskih mutacija.

Kako izgleda Hipokratov nokat?

Zadebljanje vrhova prstiju prvi je opisao Hipokrat, pa se ovo stanje naziva i Hipokratov nokat i posljedica je prekomjernog rasta vezivnog tkiva i skupljanja tečnosti u dijelu prstiju oko nokatne ploče na rukama ili nogama. Nokatna ploča je mekša, gornji dio prstiju je ispupčen i/ili crven, moguće je formiranje oštrog ugla između nokta i zanoktice i savijanje noktiju.

Kada je potrebno potražiti stručnu pomoć?

Zadebljanje vrhova prstiju često se dovodi u vezu sa nižim nivoom kiseonika u krvi. Može biti i znak urođene srčane mane, hronične infekcije pluća (bronhiektazije, cistična fibroza, apscesa pluća), intersticijalnae bolesti pluća, raka pluća. Smatra se da karcinom pluća uzrokuje nesmetani prodor raznih ćelija u krvotok, a sam nedostatak kiseonika remeti cirkulaciju u prstima. Ljekari savjetuju da svaki nesvakidišnji simptom kao što je zadebljanje vrhova prstiju, bol u prstima bude alarm da potražimo stručnu pomoć.

Rak pluća je najčešći uzrok zadebljanja vrhova prstiju i noktne ploče. Prevalencija je relativno veća kod pacijenata sa nestinoćelijskim karcinomom pluća, koji je i najčešći oblik raka pluća u odnosu na sitnoćelijski karcinom pluća – agresivniji tip tumora.

Zadebljanje vrhova prstiju viđa se i kod drugih vrsta karcinoma

Zadebljanje prstiju je povezano i sa mezoteliomom, rijetkom vrstom maligniteta pluća koji je posledica izloženosti štetnom uticaju azbesta. Metastaze na plućima kao posledica ekstrapulmonalnih karcinoma retko se mogu dovesti u vezu sa promenama na noktima i prstima.

Stručnjaci kažu da se u nekim slučajevima zadebljanje vrhova prstiju viđa i kod pacijenata sa sarkomom kostiju, ili karcinomom nazofarinksa, materice, grlića materice ili bubrega kada su prisutne i metastaze na plućima.

Nije do kraja poznata etiologija zašto se javlja zadebljanje vrhova prstiju

I pored toga što tačna etiologija ovih promena nije poznata one mogu biti posledica pojačanog dotoka krvi u područje prsta, što dovodi do akumulacije tečnosti u mekim tkivima na terminalnom dijelu prsta i naknadnog ispupčenja tog područja. Ove promene na noktima najčešće se javljaju kod pacijenata sa karcinomom pluća i moguće je da su posljedica djelovanja hormona ili citokina.

Kod pacijenata s rakom pluća i zadebljanjem vrhova prstiju u serumu je povećan nivo transformišućeg faktora rasta beta1 (TGF beta1). Kod ovih bolesnika uočava se i porast nivoa prostaglandina E2 u krvi. Promene na prstima nažalost javljaju se u odmaklim fazama bolesti. Promjene na vrhovima prstiju posljedica su kompleksnih poremećaja i uglavnom nastaju zbog ometanja razmene kiseonika i vaskularnih poremećaja koji su primijetni na vrhovima prstiju.

Simptomi raka pluća javljaju se u odmakloj fazi bolesti

Ljekari naglašavaju da su klinički poremećaji udruženi sa karcinomom pluća veoma različiti i simptomi bolesti su često neodređeni i nespecifični. Simptomatologija zavisi od lokalizacije tumora. Kod malog broja bolesnika bez simptoma bolesti na radiografiji pluća učinjenoj iz drugih razloga, uočavaju se promjene koje mogu ukazati na postojanje tumora.

Simptomi se javljaju u odmakloj fazi bolesti, a najčešći simptom je kašalj koji ne prestaje. Simptomi i znaci bolesti su slabost, gubitak na tjelesnoj masi, dispneja, bol u grudima. Moguća je i promuklost, neurološki poremećaji, uvećanje perifernih limfnih žlijezda, bol u kostima. Kod skoro 60 odsto pacijenata prisutan je osjećaj nelagodnosti, tjeskobe u grudima. prneosi “Novi“.

