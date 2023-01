1 ZNAK DOK HODAMO UKAZUJE NA POVIŠEN HOLESTEROL: Ako ste ovo primijetili – JAVITE SE DOKTORU

Povećan holesterol, odnosno prvi primijetan znak nakupljanja holesterola može da se pojavi kada hodamo. Naime, dok hodamo, doživljavanje određene senzacije može da bude znak upozorenja da se holesterol nakuplja u arterijama. Ukoliko se ne liječi, holesterol se tiho nakuplja u arterijama i tako podstiče akumulaciju plaka. Ljekari podsjećaju da je visok holesterol neophodno liječiti prije nego što dođe do ozbiljnih zdravstvenih problema poput bolesti srca.

Povećan holesterol utiče i na noge

Poznato je da masna supstanca ili holesterol teško pokazuje znake upozorenja, međutim, simptomi se mogu pojaviti kada se holesterol akumulira u našim arterijama. Otkriveno je da jedan signal, na primjer, može da se pojavi kada hodamo. Nakupljena masnoća pretvorena u plak u arterijama, osim holesterola sadrži i naslage masnih materija, ćelijskih otpadnih produkata, kalcijuma i fibrina. Kada arterije sadrže previše ove mješavine, one postaju zadebljane i ukočene.

Ovo svakako nije dobra vest za protok krvi. U tom slučaju i noge su na udaru i one pokreću taj prvi primetan znak povišenog holesterola. Nedostatak krvi koja teče do nogu ponekad može da dovede do „uobičajenog“ stanja poznatog kao bolest perifernih arterija, navode stručnjaci Cleveland Clinic. Na sreću, ovo stanje izaziva znakove upozorenja kada se čovjek kreće, kada hoda.

– Prvi primetan simptom izazvan bolešću perifernih arterija je nelagodnost u nogama, bol ili grčevi. Najčešće se ovaj bol javlja u nogama nakon hodanja određenim tempom i tokom određenog vremena, u zavisnosti od težine stanja – ističu lekari Mayo Clinic.

Bol je privremene prirode i naziva se intermitentna klaudikacija

Bol u nogama u početku nije konstantan, samo se javlja kada je čovjek aktivan i nestaje kada se odmori. Zbog ove privremene prirode, bol se često naziva intermitentna klaudikacija. Međutim, kako se klaudikacija pogoršava, bol može da se pojavi i nakon odmora. Takođe, ovaj problem može da učini da mišići nogu utrnu, postaju slabi, teški i umorni.

Stručnjaci Cleveland Clinic objašnjavaju da je ovaj znak crvena zastavica i može da bude dovoljno jak da spriječi osobu da obavlja uobičajene svakodnevne aktivnosti, kao što je jurnjava za unucima, na primjer. Osim bola u nogama, bolest perifernih arterija može na kraju da izazove i druge znakove:

-peckanje ili bol u stopalima i prstima dok se odmaramo, posebno noću, dok ležimo

-hladna koža na nogama

-crvenilo ili druge promjene boje kože

-češće infekcije

-rane na prstima i stopalima koje ne zarastaju.

Nažalost, bolest perifernih arterija ne izaziva uvijek mnogo uočljivih simptoma zbog kojih ju je teško identifikovati, baš kao i visok holesterol. Zbog ove tihe prirode, najpouzdaniji način određivanja nivoa holesterola je test krvi na osnovu kojeg će dobiti vrijednosti holesterola.

