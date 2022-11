LOŠA NAVIKA: Ljekari objašnjavaju zbog čega je pucketanje zglobovima na rukama veoma štetno!

Jedna od stvari koju nesvjesno radimo ko zna koliko puta dnevno je da pucketamo zglobovima na prstima ruke.

Međutim, doktori upozoravaju da na duge staze, ova navika može da bude veoma štetna.

Prsti su građeni od kostiju između kojih se nalaze zglobna tijela, ligamenti, fibrozne opne i zglobna mast zvana sinovijalna tečnost. Da bi se prsti lakše pokretali, u zglobovima se osim masti nalazi i vazduh.

Kad dođe do veće koncentracije vazduha u zglobu, naglom fleksijom prstiju čuje se karakterističan zvuk. Novija radiološka istraživanja pokazala su da kao posljedica krckanja prstiju može nastupiti istegnuće ligamenata.

Doktor Karl Krušelnicki upozorava da ova navika u mladosti može da rezultuje oslabljenom motorikom šaka i smanjenim stiskom u kasnijoj životnoj dobi. Osobe koje redovno izazivaju pucketanje zglobova mogu da izgube i do 75 odsto stiska ili neće moći tako lako da otvore tegle kada zađu u zrelije godine.

Krušelnicki poziva se na studiju u kojoj je učestvovalo 300 ispitanika koji su tokom 35 godina imali naviku da redovno izazivaju pucketanje zglobova.

– Iako se nekada vjerovalo da ova navika može da izazove artritis, to nije naučno dokazano. Pucketanje zglobova može da dovede do njihove blage otečenosti, ali ključni problem koji se javlja kao posljedica zapravo sa 75 odsto jeste oslabljen stisak – kaže on.

Ovaj stručnjak objašnjava šta se događa kada povučete prst da biste čuli kako zglob pucketa.

– Tad se povećava prostor između kostiju, što utiče na ligamente i stvara vakum. Ali oslobođena energija je samo sedam odsto onoga što je potrebno da bi hrskavica bila oštećena – navodi Krušelnicki.

