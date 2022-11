Najbolji trikovi za njegu kože i kose tokom zime

Nagle promjene temperature, hladan i suh zrak, zagrijane prostorije itd. Sve to i još mnogi drugi faktori doprinose isušivanju kože i kose te ih je potrebno dodatno zaštititi i njegovati.

Njega kose zimi

Tokom zime, kosa je dodatno podložna isušivanju, stoga zahtijeva poseban tretman. Vjerojatno ste već primijetili kako kosa zimi sporije raste, češće se lomi, suha je i bez sjaja. To je posljedica suhog i hladnog zraka te drugih faktora koji doprinose isušivanju kose. Ipak, uz nekoliko jednostavnih savjeta, kosu je tokom zime moguće zadržati zdravom, čvrstom i sjajnom.

Koristite odgovarajući šampon i regenerator

Tijekom zime trebali biste pažljivo odabrati šampon i regenerator, koji će zaštititi vašu kosu od vanjskih utjecaja i temeljito je nahraniti. Također, poželjno je jednom sedmično nanijeti prirodnu masku ili pakung za kosu.

Preporučujemo vam da za pakung koristite prirodna biljna ulja (arganovo ulje, ulje makadamije, bademovo ulje, maslinovo ulje itd.), koja je potrebno nanijeti na kosu te je omotati ručnikom, vrećicom ili aluminijskom folijom, a potom isprati nakon nekog vremena.

Kosu perite najviše dva puta sedmično

Stižu nam hladni zimski dani, a s njima, osim zimskih radosti, i zahtjevnija njega kože i kose.

Nagle promjene temperature, hladan i suh zrak, zagrijane prostorije itd. Sve to i još mnogi drugi faktori doprinose isušivanju kože i kose te ih je potrebno dodatno zaštititi i njegovati.

Donosimo vam nekoliko savjeta, uz pomoć kojih će vaša koža i kosa blistati, čak i tokom zimskih dana.

Njega kose zimi

Tokom zime, kosa je dodatno podložna isušivanju, stoga zahtijeva poseban tretman. Vjerojatno ste već primijetili kako kosa zimi sporije raste, češće se lomi, suha je i bez sjaja. To je posljedica suhog i hladnog zraka te drugih faktora koji doprinose isušivanju kose. Ipak, uz nekoliko jednostavnih savjeta, kosu je tokom zime moguće zadržati zdravom, čvrstom i sjajnom.

Koristite odgovarajući šampon i regenerator

Tijekom zime trebali biste pažljivo odabrati šampon i regenerator, koji će zaštititi vašu kosu od vanjskih utjecaja i temeljito je nahraniti. Također, poželjno je jednom sedmično nanijeti prirodnu masku ili pakung za kosu.

Preporučujemo vam da za pakung koristite prirodna biljna ulja (arganovo ulje, ulje makadamije, bademovo ulje, maslinovo ulje itd.), koja je potrebno nanijeti na kosu te je omotati ručnikom, vrećicom ili aluminijskom folijom, a potom isprati nakon nekog vremena.

Kosu perite najviše dva puta sedmično

Često pranje dodatno isušuje kosu, a uz to, ona će se nakon nekog vremena početi brzo mastiti. Ako je to već slučaj kod vas, preporučujemo vam da kosu perete jednom sedmično, a u međuvremenu koristite šampone za suho pranje kose. Nakon nekog vremena kosa će se priviknuti na novi režim pranja te će biti dovoljno da je perete jednom do dva puta sedmično.

Prije pranja, kosu je potrebno dobro iščešljati, što će spriječiti lomljenje kose prilikom šamponiranja. Također, kosu uvijek perite mlakom vodom, jer pretjerano vruća voda dodatno isušuje kosu. Nakon pranja obavezno nanesite regenerator te ga isperite hladnom vodom, što će učiniti vašu kosu blistavo sjajnom.

Kosu što češće sušite prirodno

Tokom zimskih dana trebali biste izbjegavati sušenje kose fenom, kao i korištenje uređaja za uvijanje ili ravnanje kose. Umjesto toga, kosu posušite ručnikom i pustite da se prirodno osuši. Ipak, ako je sušenje kose neizbježno, savjetujemo vam da kosu dobro zaštitite.

Preporuka stručnjaka je ulje makadamije, koje štiti kosu od isušivanja i skraćuje vrijeme sušenja kose za gotovo 50 posto vremena.

Odaberite kapu od prirodnih materijala

Kako biste zaštitili kosu od vanjskih utjecaja, nastojte kada god je to moguće, nositi kapu, ali onu od prirodnih materijala. U suprotnom, nošenje kape može uzrokovati nedostatak zraka, zbog čega će se kosa brzo mastiti pri tjemenu, a hladan i suh zrak učinit će je suhom pri vrhovima.

Njega kože tokom zime

Kao i kosa, vaša koža zimi traži dodatnu njegu i zaštitu. Bez obzira na tip kože koji imate, hladan i suh zrak može uzrokovati zatezanje, perutanje, hrapavost ili crvenilo kože. Ako imate suhu kožu, posljedice bi mogle biti intenzivnije. Želite li to spriječiti, kožu je potrebno zaštititi od pretjeranog isušivanja te je redovno hidratizirati.

Izbjegavajte tuširanje i umivanje vrućom vodom

Vruća voda dodatno narušava hidrolipidni sloj kože, koji održava prirodnu ravnotežu vlage. Također, tuširanje ne bi trebalo trajati duže od 10 minuta.

Izbjegavajte proizvode koji sadrže alkohol i proizvode na bazi sapuna, a nakon tuširanja na tijelo nanesite biljno ulje (arganovo ulje, ulje makadamije, bademovo ulje, maslinovo ulje itd.), koje će spriječiti gubitak vlažnosti. Biljno ulje možete upotrijebiti i za čišćenje lica, a ako dodate nekoliko kapi u toplu kupku, vaša koža će vam biti zahvalna.

Brinite o hidrataciji kože

Zimi je hidratacija kože važnija nego ikad. Pojačano isušivanje kože zbog vremenskih uvjeta, ali, još više, i zbog suhog zraka u zagrijanim prostorijama može uzrokovati prhutanje i zatezanje kože, što neće popraviti čak niti makeup. Štoviše, makeup na takvoj koži može izgledati vrlo neuredno.

Kako biste to spriječili, svakodnevno koristite hidratantne kreme, koje će nahraniti vašu kožu i učiniti je glatkom. Osim hidratacije izvana, kožu je potrebno hidratizirati i iznutra. Stoga pijte što više vode ili biljnih čajeva, kako biste vašem tijelu omogućili prijeko potrebnu hidrataciju.

Nabavite ovlaživač prostorije

Suh zrak u zagrijanim prostorima može biti vrlo štetan za vašu kožu, ali i kosu, stoga je ovlaživač zraka vrlo isplativa investicija. Ako vam on nije dostupan, može ga zamijeniti i zdjelica vode na radijatoru.

Zaštitite se od sunca

Premda su sunčeve zrake manje intenzivne zimi, snijeg ih snažno reflektira, što može biti izuzetno štetno. Obavezno prilikom svakog izlaska, a posebno kod odlaska na planinu, izložene dijelove tijela zaštitite kremom za sunčanje (preporučuje se faktor 50).

Ne zaboravite usne

Zimi je osobito važno zaštititi usne, kako one ne bi ispucale. Možete upotrijebiti labello, melem ili vazelin, ili isprobati neki od recepata iz kućne radinosti. Pokušajte pronaći proizvod s dodatkom E vitamina.

Maska za njegu suhe kože lica

U kućnoj radinosti možete pripremiti hranjive njegujuće maske za lice od par jednostavnih sastojaka. One će vašu kožu nagraditi potrebnim nutrijentima i spriječiti daljnje isušivanje. Donosimo recept za masku za lice od banane, meda i jogurta.

Sastojci:

2 banane

1 supena kašika meda

četvrtinu čaše jogurta.

Priprema

Banane ogulite, narežite i istucite vilicom dok ne dobijete kašu. U banane umiksajte med i jogurt te sve dobro promiješajte. Masku obilno nanesite na lice i ostavite oko 20 minuta, dok se u potpunosti ne osuši. Zatim je isperite i uživajte u mekoj i sjajnoj koži, piše Krenizdravo.

