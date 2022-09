Pojavilo joj se nekoliko modrica, a onda je počela da KRVARI: Viktorijina priča treba da bude OPOMENA

Viktorija Lang (30) mislila je da je obilno krvari za vrijeme ciklusa zbog korone, ali istina je bila mnogo strašnija. Ostala je zapanjena kada su joj ljekari u martu prošle godine rekli da ima akutnu promijelocitnu leukemiju.

Viktorija je provela 42 dana u bolnici nakon što joj je postavljena dijagnoza i rekla je da možda ne bi ni saznala na vrijeme da ima rak da nije otišla kod svog ljekara opšte prakse zbog abnormalne menstruacije.

Ova žena je opisala da je krvarenje bilo toliko obilno, kao da je neko “odvrnuo slavinu”, toliko da je krvarila i kroz tampon i uložak dok bila je na poslu.

Viktorija iz Bantona, Severni Lanarkšir, objasnila je da je imala nekoliko modrica i blagi gubitak apetita, ali da nije imala nikakve druge simptome.

– Imala sam normalan ciklus u februaru, ali sam onda u martu počela jako da krvarim i znala sam da je to abnormalan ciklus – rekla je ona.

– Probudila sam se ujutru i morala sam da trčim i uzmem peškir da ga držim ispod sebe. Znam šta je za mene normalno i kakve su mi menstruacije i ovo je bilo suludo. Кrv je lila, kao da je neko otvorio slavinu. To je trajalo cijeli taj dan, nosila sam tampon i uložak i krvarila sam pravo kroz njih, bila je to suluda količina krvi. U to vrijeme sam imala nekoliko modrica na koljenu i ramenu, ali sam mislila da znam odakle mi, tako da se zvona za uzbunu nisu oglasila. Primijetila sam da je modricama trebalo mnogo vremena da zacijele kako treba – objasnila je ona.

Viktorija je pozvala svog ljekara opšte prakse, koji je uradio testove krvi prije nego što joj je rekla da će morati da bude primljena u kraljevsku bolnicu u Glazgovu.

Doktor joj je rekao da misle da je vjerovatno leukemija i ubrzo je prebačena u Bitsonov centar za rak.

Uzorak koštane srži kasnije je potvrdio njenu dijagnozu i Viktorija je provela šest nedjelja u bolnici.

– Nisam bila loše, niti sam imala bilo koji od simptoma, tako da je to bio šok. Prebačena sam u Bitson centar za rak i tamo sam provela 42 dana -ispričala je Viktorija.

Victoria Lang said: “I would say to people to just trust your instincts” after a heavy period led to her leukaemia diagnosis.#leukaemia #symptoms https://t.co/xny51CakZQ

— NationalWorld (@NationalWorld) September 1, 2022