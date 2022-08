Istraživanje pokazalo: Odgađanje alarma ujutro može biti štetno za srce

Istraživanje je pokazalo da je kvalitetan čvrsti san bolji za zdravlje od drijemanja koje svakih deset minuta prekida alarm. Istraživači sa Sveučilišta Notre Dame u SAD-u otkrili su naime da ljudi koji se bude nakon više alarma imaju veću vjerojatnost da će im srce brže kucati nego onima koji ustaju iz kreveta nakon što se oglasi prvi alarm.

Kako piše Metro, stalni ubrzani rad srca u mirovanju povezan je s nizom negativnih zdravstvenih stanja, uključujući bolesti srca i dijabetes.

Od 450 sudionika u studiji, 57 posto je reklo da su skloniji odrijemati ujutro između alarma, a ne ustati ravno iz kreveta. Studija je također otkrila da će oni koji drijemaju provesti svoj zadnji sat u krevetu u laganijem snu, u usporedbi s osobama koje ne drijemaju i spavaju dublje. U drugoj studiji, znanstvenici s francuskog Nacionalnog instituta za zdravlje i medicinska istraživanja, pratili su 7000 inicijalno zdravih odraslih osoba u dobi od 50 do 75 godina tijekom deset godina, te su otkrili da je samo jedna od deset osoba redovito spavala.

Rezultati su pokazali da su sudionici koji su dobro spavali imali 75 posto manju incidenciju srčanih bolesti ili moždanog udara, od onih koji su lošije spavali. U studiji u Notre Dameu, ljudi su naveli nemogućnost buđenja nakon samo jednog alarma kao najčešći razlog pritiskanja gumba za odgodu, dok je drugi najpopularniji odgovor bila nespremnost da ustanu iz udobnog kreveta.

Stručnjaci kažu da je općenito bolje za nas da samo postavimo kasniji alarm nego da nam on svako malo prekida spavanje. – Vaše tijelo mrzi da ga budi alarm jer ga to preplaši, pa se otkucaji vašeg srca ubrzavaju, a hormoni stresa rastu. Čini se pomalo čudnim raditi to svome tijelu više puta ujutro. Možda nije smrtonosno, ali sigurno vas ne priprema dobro za dan koji je ispred vas – rekao je stručnjak za spavanje, dr. Neil Stanley. Mlađi ljudi su bili skloniji drijemanju, a žene su imale 12 posto veću vjerojatnost od muškaraca da će drijemati između alarma.

Ljudi koji često tako drijemaju, imali su gotovo dvostruko veću vjerojatnost da će zakasniti na posao, i vjerojatnost da će na kraju prespavati alarm, nego ljudi koji odmah ustanu. Stručnjak za spavanje objasnio je i da se osobe koje drijemaju vjerojatno neće vratiti u stanje dubokog sna nakon što im se oglasi prvi alarm, i preporučuje ljudima da nabave staromodne budilice koje nemaju funkciju odgode, kako bi im pomoglo da se riješe te navike, prenosi vecernji.

