Svi ih pogrešno uzimamo – sada se zna koji je najbolji položaj u kojem treba popiti tabletu

Kada imate glavobolju i posegnete za tabletom za ublažavanje boli, vjerojatno ne razmišljate o svom položaju tijela kada uzimate lijek. No, nova studija Sveučilišta Johns Hopkins otkriva da držanje može značajno utjecati na brzinu kojom naše tijelo apsorbira lijek, a pogrešno držanje može odgoditi razgradnje i apsorpcije lijeka – za čak sat vremena!

Istraživači s Johns Hopkins University ispitivali su mehaniku otapanja lijekova i prirodnu anatomiju želuca i otkrili da uzimanje tablete dok ležite na desnoj strani skraćuje vrijeme potrebno za apsorpciju lijekova. Točnije, ako popijemo tabletu u položaju na desnom boku, one najbrže dolaze do najdubljeg dijela želuca te je njihovo razlaganje do 2,3 puta brže nego kod osoba koje ih piju u uspravnom položaju ili ležeći na leđima.

Povezanost položaja tijela i lijeka

Većina tableta, naime, ne počinje djelovati sve dok želudac ne izbaci njihov sadržaj u crijevo. Dakle, što je pilula bliže donjem dijelu želuca, brže se počinje otapati i brže stiže u dvanaesnik, prvi dio tankog crijeva. Ako ciljate pilulu u ovaj dio želuca, držanje je ključno i za gravitaciju i za prirodnu asimetriju želuca.

“Bili smo vrlo iznenađeni što je držanje imalo tako ogroman učinak na stopu otapanja tablete. Nikada nisam razmišljao o tome radim li to ispravno ili pogrešno, ali sada ću definitivno razmisliti o tome svaki put kad popijem tabletu”, rekao je viši autor istraživanja Rajat Mittal, inženjer u Johns Hopkinsu i stručnjak za dinamiku fluida, u radu koji je izvorno objavljen u časopisu Physics of Fluids.

Testirali četiri položaja

Tim znanstvenika je testirao četiri položaja. Uzimanje tableta dok ležite na desnoj strani bilo je daleko najbolje, šaljući tablete u najdublji dio želuca kako bi se postigla stopa otapanja 2,3 puta brže od čak i uspravnog držanja.

Ležanje na lijevoj strani bilo je najgore. Tim je bio vrlo iznenađen kad je otkrio da ako tableti treba 10 minuta da se otopi na desnoj strani, moglo bi potrajati 23 minute da se otopi u uspravnom položaju i više od 100 minuta ako ležite na lijevoj strani. Onako kako je većina nas navikla uzimati tablete – dok uspravno stojimo, može biti drugi izbor u uzimanju lijekova, a on je po učinku jednak položaju kada ležimo na leđima, ali svakako izbjegavajte ležanje na lijevoj strani boka kad popijete lijek.

Važnost otkrića za osobe u krevetu

“Za starije, ljude koji sjede ili su prikovani za krevet, bilo da se okreću ulijevo ili udesno, ovo otkriće može imati ogroman utjecaj”, istaknuo je Mittal.

Istraživanje je temeljeno na modelu koji autentično predstavlja realno djelovanje ljudskog želuca (StomachSim), odnosno moguće je vidjeti što se događa unutar želuca dok probavlja hranu, ili u ovom slučaju lijekove. Posljednjih godina stvoreni su i drugi modeli koji autentično predstavljaju djelovanje nekoliko glavnih organa, osobito srca.

Što kada netko ima probleme sa želucem

Istraživački je tim također otkrio da su tablete manje djelotvorne kod osoba kojima želudac nije zdrav. „Čak i mala promjena stanja želuca može dovesti do značajnih razlika u ishodu oralnog lijeka”, rekao je glavni autor istraživanja Jae Ho “Mike” Lee, bivši postdoktorand u Johns Hopkinsu. Utjecaj želučanih bolesti, kao što je gastropareza uzrokovana dijabetesom ili Parkinsonovom bolešću, na otapanje lijekova bio je sličan utjecaju držanja tijela, što naglašava koliko je držanje tijela zapravo važno, a manje poznato pri uzimanju tableta, prenosi zivim.hr.

