Ovi znakovi ukazuju da je vaše srce slabije nego što mislite, nemojte ih ignorisati

Prema klinici Cleveland, devedeset posto od gotovo 18 miliona srčanih bolesti diljem svijeta moglo bi se spriječiti ako bi ljudi poveli računa o zdravijoj ishrani, redovitom vježbanju i prestanku pušenja.

“Čak i ako osob iz porodice vuče historiju s bolestima srca, još uvijek možemo spriječiti i liječiti bolest srca zahvaljujući nevjerojatnom napretku medicine”, tvrdi Leslie Cho, voditeljica odjela za kardiologiju i srčanu rehabilitaciju.

Kako znati koliko je snažno vaše srce?

Ljudsko srce napravi u prosjeku 2,5 milijarde otkucaja. Radi danju i noću, neumorno pumpajući krv cijelim tijelom. Ali kako znate koliko bi vaše srce trebalo biti jako?

Iako mnogi faktori doprinose zdravlju kardiovaskularnog sustava, nekoliko ključnih pokazatelja može vam dati opću ideju o tome kakvo je zdravlje vašeg srca.

Prvi je puls. Zdrav broj otkucaja srca u mirovanju trebao bi biti između 60 i 100 otkucaja u minuti. Također možete pratiti krvni pritisak. Normalan krvni pritisak je ispod 120/80 mmHg. Konačno, obratite pozornost na svoju razinu energije. Ako imate kratak dah, to bi mogao biti znak da vaše srce ne funkcionše kako bi trebalo.

Ovo su znakovi na koje trebate obratiti pažnju.

Kratkoća zraka

“Kratkoća daha ili dispneja čest je simptom zatajenja srca”, kaže dr. Tomi Mitchell.

“Srce ne može pumpati dovoljno krvi da zadovolji tjelesne potrebe za kisikom. To može uzrokovati nakupljanje tekućine u plućima, što otežava disanje. U nekim slučajevima, ozbiljno zatajenje srca može dovesti do respiratornog zatajenja, stanja opasnog po život koje zahtijeva hitnu liječničku pomoć. Iako otežano disanje može biti uzrokovano drugim stanjima, poput astme ili anksioznosti, važno je posjetiti liječnika ako osjetite ovaj simptom, jer bi to mogao biti znak ozbiljnog problema”, dodaje on.

Kada ležite, gravitacija uzrokuje taloženje krvi u donjem dijelu tijela. Zbog toga možete osjetiti vrtoglavicu kada ustanete nakon ležanja. Ista stvar se može dogoditi s vašim disanjem. Kada legnete, zrak u plućima taloži se na dnu pluća. Zbog toga mu je teže doći do vrha njih. Kao rezultat toga, možete početi osjećati kratkoću daha. Iako to obično nije razlog za brigu, može označavati ozbiljniji problem.

Oticanje udova

Oticanje ruku i stopala znak je da nešto nije u redu s vašim srcem jer je to simptom kongestivnog zatajenja srca. Kada srce ne može učinkovito pumpati krv, tjelesna tekućina vraća se u vene i uzrokuje njihovo oticanje. Vene na rukama i nogama posebno su osjetljive na to jer su relativno blizu površine kože. Osim toga, gravitacija vuče tekućinu prema dolje, uzrokujući još više oticanja u donjim ekstremitetima. Ako primijetite da su vam ruke ili noge natečene, neophodno je posjetiti liječnika kako bi mogao utvrditi uzrok i ponuditi liječenje. Ako se ne liječi, kongestivno zatajenje srca može biti kobno. Stoga se oticanje ruku i stopala ne smije zanemariti.

Vrtoglavica

Vrtoglavica je čest simptom uzrokovan različitim faktorima, od onih najbližih poput dehidracije do pada šećera u krvi. Međutim, ako osjetite vrtoglavicu zajedno s drugim simptomima kao što su kratkoća daha, grudi bol ili nepravilan rad srca, to bi moglo ukazivati na ozbiljnije probleme. U nekim slučajevima, vrtoglavica može biti uzrokovana nakupljanjem plaka u arterijama, što ograničava dotok krvi u srce. Kada se to dogodi, srce mora više raditi kako bi pumpalo krv, a nedostatak kisika može uzrokovati ošamućenost i vrtoglavicu.

Aritmija

Nepravilan rad srca, poznat i kao aritmija je stanje u kojem srce kuca prebrzo, presporo ili nepravilnim ritmom. Dok se određena količina aritmije smatra normalnom, nepravilan rad srca može signalizirati da nešto nije u redu. Aritmije mogu biti uzrokovane raznim faktorima, uključujući bolesti srca, stres, pušenje, zlouporabu lijekova i neravnotežu elektrolita. Povremeno, aritmije mogu dovesti do težih problema kao što su moždani udar ili zatajenje srca.

Problemi s koncentracijom

“Vjerovali ili ne, jedan od najčešćih simptoma bolesti srca je problem s koncentracijom”, navodi dr. Mitchell.

Kad srce ne pumpa dovoljno krvi, tijelo ne dobiva kisik koji mu je potreban za pravilno funkcionisanje. To može dovesti do umora, “magle” u mozgu i poteškoća s pažnjom. Ako primjećujete da imate poteškoće s koncentracijom češće nego inače, neophodno je da posjetite liječnika. Dok poteškoće s koncentracijom mogu biti znak mnogih zdravstvenih problema, one su često i rani znak srčanih bolesti. Ako ih otkrijete na vrijeme, bolesti srca biti će dosta lakše izliječiti. prenosi klix

Facebook komentari