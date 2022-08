Ovi znakovi mogu ukazivati da nešto nije kako treba sa radom vašeg srca

ol u prsima

Angina – kada dovoljno krvi ne može doći do srca – je jedan od najčešćih znakova srčanih problema, upozoravaju stručnjaci.

“To je iznimno čest simptom bolesti koronarnih arterija, do čega dolazi kada su začepljenje holesterolom”, kaže Harvard Health. “To je mreža arterija koje hrane srčani mišić”.

Sindrom nemirnih nogu

Sindrom nemirnih nogu (RLS) je neurološki poremećaj spavanja kod kojeg se osjeća snažna potreba za pomicanjem nogu kada legnete.

“I muškarci i žene s RLS-om vjerojatno imaju dijabetes tipa 2, pretilost, visok krvni pritisak i apneju za vrijeme spavanja, što sve povećava rizik od srčanih bolesti i srčanog udara”, kaže intervencijski kardiolog Leslie Chon.

Kardiolog je upozorio kako ovaj simptom može nastati uoči nedostatka željeza što se može liječiti unošenjem dodataka sa željezom u organizam.

Narkolepsija

Narkolepsija je neurološki poremećaj kod kojeg se javlja izrazita pospanost tokom dana, a usko je povezana sa srčanim bolestima.

“Potrebno je više istraživanja kako bi se bolje razumjela povezanost između narkolepsije i zdravlja srca, ali brojni čimbenici mogu biti u igri”, kaže American Heart Association.

“Kod većine ljudi, krvni pritisak se prirodno snižava tokom spavanja, fenomen koji se naziva noćno padanje. To regulira protein koji se zove hipokretin, a koji je često manjkav kod osoba s narkolepsijom. Istraživanja pokazuju da izostanak ili smanjenje noćnog padanja može povećati rizik od kardiovaskularne bolesti. Štoviše, osobe s narkolepsijom često također imaju stanja poput dijabetesa, depresije i pretilosti, koja su neovisno povezana s bolestima srca”, dodaje.

Problemi s disanjem

Hronični problemi s disanjem mogli bi biti simptom srčanih problema, upozoravaju stručnjaci.

“Lako je ignorirati nedostatak zraka kao znak da jednostavno starimo ili postajemo nesposobni. Kada radite vježbe umjerenog intenziteta poput vožnje bicikla ili brzog hodanja, normalno je da malo teže dišete – iako biste i dalje trebali moći doći do riječi. No, ako se osjećate kao bez daha dok obavljate svakodnevne aktivnosti, pogotovo ako to prije niste doživljavali, to može biti znak potencijalno ozbiljnog srčanog oboljenja”, tvrdi Peter Leslie Weissberg.

Nedostatak daha mogu uzrokovati uobičajena i izliječiva srčana oboljenja kao što su koronarna bolest srca (uzrok srčanog udara), zatajenje srca i abnormalni srčani ritmovi poput fibrilacije atrija.

Batići na prstima ruku ili nogu

Ako primijetite batiće na nožnim prstima ili noktima, to može biti znak problema sa srcem.

“To je jedna od prvih stvari kojima vas uče na medicinskom fakultetu. – da se sa pacijentom rukujete i pritom mu dobro pogledate prste”, kaže profesor David Bonthron s Instituta za molekularnu medicinu u Leedsu.

Ovakva pojava predstavlja zadebljanje vrhova prstiju šake i/ili stopala usljed proliferacije vezivnog tkiva između nokta i falangi zbog smanjene koncentracije kisika u tkivima. Tako dolazi do zadebljanja tkiva ispod nokta, što uzrokuje ispupčenost tog dijela prsta. Nokat zatim postaje odvojen od ploče, savijen nadole i poprima drugačije oblike. prenosi klix

