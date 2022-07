Svako ko se susretne s ovim problemom zna koliko može da bude neugodan. Ipak, znojenje je normalna ljudska funkcija koju je nemoguće spriječiti u potpunosti i to nemojte ni pokušavati. Njime se tijelo rješava svih štetnih tvari iz organizma, ali valja i pripaziti da sve to bude u nekim granicama normale, to jeste da ne postane znak neke bolesti.

Kako spriječiti znojenje stopala?

Topli dani mnogima predstavljaju problem kad je potrebno nositi otvorenu obuću, a stopala se pretjerano znoje, što čak može dovesti do problema poput neugodnog mirisa, gljivica, svraba.

Emily Splichal, doktorica iz New Yorka, objašnjava da najčešći uzroci znojenja stopala mogu da budu cipele sa zatvorenim prstima, visoke temperature, stres ili nervoza. Stopala su često “zarobljena” u čarapama i cipelama koje ne dopuštaju protok vazduha. Svi ti uzroci ne moraju nužno značiti veliki zdravstveni problem. Postoji rjeđi uzrok znojenja stopala koji se zove hiperhidroza, kako piše Klinika Cleveland.

Osobe s ovim stanjem imaju prekomjerne količine znoja u područjima kao što su pazusi, lice, ruke i stopala. One se znoje do te mjere da im vlaga doslovno može kapati s nogu.

Hiperhidroza je posljedica medicinskog stanja poput dijabetesa, bolesti štitnjače, menopauze, a može biti i nasljedna.

Korak po korak – protiv znojnih stopala

Iako nije moguće u potpunosti eliministati znojenje, nekim koracima možete ga spriječiti. Dr Splichal preporučuje nošenje čarapa od prozračne tkanine koje će omogućiti da toplota i vlaga cirkulišu dalje od vaših stopala i to će pomoći u regulaciji tjelesne temperature i smanjiti znojenje.

Najbolje čarape za znojna stopala izrađene su od materijala koji odvode vlagu, poput merino vune, najlona ili poliestera. Izbjegavajte materijale koji zadržavaju toplotu i mogu povećati stepen znojenja stopala. Uvijek imajte kod sebe dodatan par čarapa, tako ih možete mijenjati tokom dana ako vam se noge previše znoje.

Birajte obuću od prirodnih materijala koja diše kako bi se vaša stopala lakše riješila znoja, a time i neugodnih mirisa. Izbjegavajte nošenje iste obuće nekoliko dana zaredom kako bi se ona osušila od mogućeg znoja, jer konstantno nošenje iste/mokre može dovesti do razvoja bakterija, prenosi ljepotaizdravlje.hr. Uvijek razmišljajte da, kada možete, kupujete cipele ili sandale kvalitetnog materijala te otvorenih modela. Spas u zadnji čas može biti i baby puder koji upija znoj.

Održavajte higijenu stopala

Ako još niste, svakodnevno počnite prati noge sapunom i vodom te obavezno temeljno osušite stopala prije nego obujete čarape i cipele. Izrazito je važno da to područje bude suho jer vlažna koža u kombinaciji sa zatvorenim cipelama može povećati rizik od bakterijskih i gljivičnih infekcija – piše Klinika Mayo. Kada je u pitanju znojenje, kupujte one koji upijaju znoj i neutrališu mirise popust dezodoransa protiv znojenja.

Takođe, izrazito je važna količina vode koju pijete ljeti te smanjite nivo stresa koji isto tako utječe na znojenje.

Ako vaša stopala ne reaguju uprkos naporima da kontrolišete znoj ili ako je znojenje pretjerano i često, razmislite o dermatološkom pregledu, prenosi ljepotaizdravlje.hr.

