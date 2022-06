Ovo je šest stvari koje se tijelu događaju tijekom menstruacije, a koje vjerojatno niste znali

Već je poznata činjenica da žene tijekom menstruacije mogu zatrudnjeti, ali postoji mnogo drugih stvari koje treba naučiti o tijelu. Menstrualni ciklus je složen proces koji regulira žensko tijelo i nema sumnje da dramatično utječe na život žena.

1. Hipokampus zapravo raste

Studija je pokazala da kada razina estrogena raste, hipokampus raste – veličinom. Ove promjene mozga zapravo utječu na ponašanje žena. Istraživači su zaključili da su žene u određenim fazama svog ciklusa posebno osjetljive na promjene u svom ponašanju.

2. Hormoni različito utječu na tijelo ovisno o tjednu

Hormoni igraju veliku ulogu u tijelu. Normalno, menstrualni ciklus izgleda tako da u prvom tjednu možete već osjetiti neke probleme prije početka menstruacije. Tada vam se razina estrogena počinje povećavati, a vi se osjećate bolje, u drugom tjednu osjećate se najbolje, a razina testosterona nakratko raste i možda ćete imati osjećaj da želite provoditi intimnije vrijeme sa svojim partnerom.

U trećem tjednu, razina estrogena se dramatično smanjuje, a progesteron raste. Tad možete osjetiti promjene raspoloženja. U četvrtom tjednu smanjuju se i estrogen i progesteron pa neke žene onda počinju patiti od predmenstrualnog sindroma (PMS).

3. Menstrualni grčevi mogu promijeniti strukturu ženskog mozga

Istraživači kažu da menstrualni grčevi pogađaju između 20% i 90% adolescentica. To može trajati do 72 sata. Još jedna studija ukazuje na to da su žene koje su prijavile menstrualne bolove pokazale smanjenje volumena u regijama mozga. Ako se osjećate kao da ste počeli lošije raditi na poslu, možda su menstrualni grčevi razlog tome.

4. Menstrualni grčevi putuju

Menstrualna bol može ‘putovati’. Ponekad možete osjetiti grčeve na mjestima kao što su noge. Zdjelična regija je sastavljena od mreže živaca, a kada se pojavi bol, ona također zahvaća vaše noge, donji dio leđa i stražnjicu. Štoviše, gubitak esencijalnih minerala tijekom tog razdoblja – poput željeza, magnezija i kalija – iscrpljuje tijelo, a mišići mogu reagirati grčevima.

5. Menstrualni ciklus može utjecati na glas

Pokazalo se da tijekom menstruacije možete doživjeti predmenstrualni vokalni sindrom, što znači gubitak vokalne snage i smanjenu sposobnost pjevanja. Suhe glasnice mogu dodatno otežati ovaj problem, donosi Bright Side.

6. Menstruacije se pogoršavaju kada je hladno

Prema liječnicima, žene se žale da im se menstruacija pogoršava zimi. Hladnoća također može utjecati na duljinu ciklusa. Ljeti je ciklus kraći za 0,9 dana. prenosi 24sata

