Evo zašto jabuka važi za najzdraviju voćku

Jabuka je bogata hranjivim sastojcima, a gotovo svi potrebni nutrijenti prisutni su barem u minimalnim količinama. Često se može naći u dijetama za mršavljanje jer sadrži više od 10 odsto dnevne količine dijetalnih vlakana koju preporučuju nutricionisti. Ali jabuke nam ne pomažu samo u mršavljenju. Ovo su bolesti koje možete spriječiti ako budete jeli jabuke.

Vlakna iz jabuke smanjuju rizik od Parkinsonove bolesti

Ljudi koji jedu hranu bogatu vlaknima dobijaju određenu količinu zaštite od Parkinsonove bolesti. Ovu bolest karakteriše poremećaj središnjeg nervnog sistema, a jabuka sadrži flavonoide – fitohemikalije koje imaju antioksidansni uticaj na nervni sistem.

Sa jabukom smanjujete rizik od dijabetesa

Žene koje jedu najmanje jednu jabuku dnevno imaju 28 odsto manje šanse da obole od dijabetesa tipa 2. Jabuke su bogate vlaknima i antioksidansom antocijaninom koji rastvara šećer u krvi. Inače je antocijanin zaslužan za boje u voću i povrću – crvenu, plavu i ljubičastu.

Smanjuje rizik od raka prostate i pluća

Zbog bogate količine već prije spomenutih flavonoida, jabuka smanjuje rizik od raka prostate i pluća. U kori jabuke nalaze se pregršt slojeva nazvanih triterpenoid. Oni mogu spriječiti ili ubiti ćelije raka, a to se posebno odnosi na jetru, debelo crijevo i rak dojke.

Obnavlja imuni sistem

Jabuka je bogata vitaminom C koji je potreban za obnovu imunog sistema. U prosječnoj jabuci ima oko osam miligrama vitamina C što je 14 odsto od dnevne potrebe. Nedostatkom vitamina C sporije se oporavljamo od virusnih infekcija, skloniji smo nastajanju modrica i krvarenju desni.

Smanjuje nivo holesterola u krvi

Rastvorljiva vlakna u jabuci vežu se s mastima u crijevima, a pektin sprečava apsorpciju masti. Tako smanjujete nivo holesterola u krvi. Nakupljeni holesterol može suziti arteriju i smanjiti dotok krvi u srce što dovodi do bolesti koronarnih (srčanih) arterija. Znači, s jabukom možete i ojačati srce, pišu Novosti.

