5 simptoma hipertenzije

Mnogi oboljeli nisu i neće biti svijesni da imaju hipertenziju jer ona ne izaziva očigledne simptome od trenutka kada se razvije.

Jedini način da saznate da li imate visok krvni pritisak jeste da redovno uzimate mjerač krvnog pritiska. 140/90 mmHg i sve vrijednosti iznad toga (ili 150/90 mmHg ako ste stariji od 80 godina) bi trebalo da budu razlog za zabrinutost.

Naravno, najbolje je da nastavite da redovno proveravate krvni pritisak i odmah se obratite ljekaru ako su vaše vrijednosti povišene, čak i ako se osjećate dobro i nemate simptome, s obzirom na to da kada se simptomi razviju, može biti prekasno.

Međutim, ako primijetite bilo koji od sljedećih znakova upozorenja, potražite medicinsku pomoć što je prije moguće, ili prije nego što visoki krvni pritisak izazove ozbiljnije oštećenje organizma.

1. Glavobolje

Jedan od prvih znakova visokog krvnog pritiska na koji treba obratiti pažnju jeste naglo povećanje učestalosti glavobolja. Povremene glavobolje su normalna pojava, ali bez obzira na to da li se javljaju svake nedjelje ili čak svakodnevno, o tome treba da razgovarate sa svojim porodičnim ljekarom.

2. Umor i vrtoglavica

Bez obzira na to da li se osjećate umorno čak i nakon okrepljujućeg noćnog sna ili povremeno imate vrtoglavicu, to može biti posljedica visokog krvnog pritiska. To je znak da u organizmu nema dovoljno kiseonika ili da je krv kontaminirana toksinima zbog poremećene funkcije bubrega izazvane hipertenzijom.

3. Loš vid

Ljudi sa visokim krvnim pritiskom mogu primijetiti da im je vid oštećen zbog oštećenja krvnih sudova u očima, što znači da u mrežnjaču ne ulazi dovoljno krvi. Ovo stanje se naziva hipertenzivna retinopatija i često je praćeno zamagljenim vidom ili dvostrukim vidom.

4. Bol u grudima

Visok krvni pritisak povećava rizik od srčanog udara, moždanog udara ili srčane insuficijencije. Može da izazove oštećenje arterija čineći ih čvršćim, smanjujući protok krvi i snabdijevanje srca kiseonikom, što rezultira bolom u grudima koji se može proširiti na leđa, vrat, vilicu, ramena i ruke.

5. Krv u urinu

Pojava krvi u urinu je znak oštećenja bubrega i/ili urinarnog trakta usljed visokog krvnog pritiska. Bubrezi su odgovorni za lučenje hormona koji pomaže u regulisanju krvnog pritiska, zvanog aldosteron, tako da oštećenje bubrega može dovesti do visokog krvnog pritiska i smrti ako se ne leči, piše b92.

