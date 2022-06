AKO IMATE OVA 3 SIMPTOMA, PRIJETI VAM IZNENADNA SMRT: Doktorica upozorila na veliku opasnost

Doktorka Danijela Jevtić iz Hitne pomoći ispričala je u Jutarnjem programu šta je metabolički sindrom, i upozorila da su dovoljna samo tri ključna simptoma da biste imali razloga za brigu.

Lego To Start Producing Bricks in the United States

Doktorka je rekla da je metabolički sidrom trenutno aktuelna tema, a označava skup poremećaja u metabolizmu koji se zajedno javljaju i označavaju opasnost po organizam. Oni zajedno “olakšavaju” nastanak kardiovaskularnih oboljenja i smatra se da je dovoljno imati tri od pet da bi rizik od infarkta, pa čak i naprasne srčane smrti bio veliki.

Simptomi metaboličkog poremećaja su:

Visok pritisak, vrijednosti iznad 135 sa 80

Povećan obim struka, i kod žena i kod muškaraca

Jutarnja vrijednost glukoze u krvi veća od 6,1

Trigliceridi u krvi vrijednosti većih od 1,7

Smanjen HDL holesterol

“Govorimo često i o visokoj frekvenci pritiska, to je kada stavite tri prsta u korijen palca i brojite otkucaje koje osjećate. Pogoduje kardiovaskularnim bolestima, a tu su i prekidi u disanju kod gojaznih osoba”, rekla je doktorka.

Ona je upozorila i da struk nije jedini dio tijela koji bi valjalo mjeriti da bismo znali kakvo nam je zdravlje, i rekla da i obim vrata koji je veliki postavlja podlogu za opasne bolesti krvnih sudova. Takođe je i odsustvo fizičke aktivnosti nazvala bolešću modernog doba, to više nije samo “činjenica” u našim životima već problem za sebe.

Facebook komentari