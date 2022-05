4 načina da ishranom izliječite bol u grlu

Najgori dio ovog stanja je što je gutanje otežano, a upravo je u takvim situacijama potrebno da unosite u organizam kvalitetne namirnice i tečnost kako biste se što prije oporavili.

Ako razmišljate šta da pojedete, najvažnije je da vas ta hrana ne iritira i ne pogoršava bol.

Doktorka Lisa Jong je otkrila koje namirnice je pametno odabrati:

1. Ovsena kaša

Doktorka smatra da je najpametnije jesti hranu koja je “nježnije” teksture i koja se lako guta, jer ćete tako prevenirati iritaciju grla. Ovsena kaša je jedna od tih namirnica koja će ponuditi i dovoljno nutrijenata, pa ćete svakim zalogajem biti na korak do zdravijeg grla. Isto tako, ona može uticati na snižavanje holesterola, a i odličan je izvor vlakana.

2. Jogurt

Jogurt je napitak savršene teksture za sve koje boli grlo, jer se lako guta, a i to što se pije hladan će pomoći pri olakšanju boli. I on je pun nutrijenata koji će vam pomoći da tijelo održite zdravim dok se bori protiv uzroka vaše grlobolje. Uz to sadrži i kalcijum i proteine. Probiotici iz jogurta će ojačati imuni sistem i održati crijeva zdravim, a i spriječiti u njima razvoj loših bakterija, a jedna studija pokazuje da probiotici mogu i pomoći pri prevenciji bolnog grla.

3. Pileća supa

Pileća supa nudi protivupalna svojstva koja olakšavaju simptome prehlade, tvrde naučnici. Topla hrana će isto tako umiriti bolno grlo, a supa će i spriječiti iritacije. Uz to se radi o tečnosti koja je organizmu jako potrebna kada je osoba bolesna, a kako sadrži dosta natrijuma, pomoći će kod nadoknađivanja elektrolita.

4. Sladoled

Ako ste kao dijete vadili krajnike, sjećate se da su vam u bolnici ponudili sladoled i za doručak, ručak i večeru. Razlog za to postoji – sladoled će tijelu pružiti tečnost, a i smanjiće osjećaj boli. Prema pisanju magazina Medical News Today, sladoled će pomoći i kod snižavanja temperature završetka nerava u grlu, prenosi B92.

