OVI SIMPTOMI POKAZUJU DA VAM JE TIJELO PREVIŠE KISELO: Obratite pažnju na ove znakove, SIMPTOM BROJ 3. NIJE BEZAZLEN

Organizam je u ravnoteži kada postoji acidobazna ravnoteža, tj. balans između nivoa kiselosti i baznosti. Ta ravnoteža može lako da se poremeti usled preterane konzumacije određene hrane, koja je nezdrava, zatim usled loših navika (pušenje, alkohol), kao i prevelikog stresa i štetnih uticaja iz spoljašnje sredine.

Kada je organizam pretjerano kiseo, dolazi do takoženja “kiselog otpada”. Ova pojava podstiče tijelo da se stalno bori sa visokim nivoom kiselosti, a to tokom vremena iscrpljuje alkalne rezerve organizma pomoću kojih se vrši neutralizacija. To može da naruši zdravlje.

Koji su simptomi pretjerane kiselosti organizma?

Česte prehlade, bronhitis, gojenje, poremećaj sna, umor, vrtoglavica, loš kvalitet kože, noktiju i kose… Konstantna kiselost može da uzrokuje brojne bolesti- dijabetes, pojavu osteoporoze, čak i tumore.

Kako izbjeći pretjereanu kiselost organizma?

Gastroenterolozi savjetuju da izbjegavamo namirnice koje zakiseljavaju organizam (bijelo brašno, slatkiše, svu industrijsku hranu, previše mliječnih proizvoda, kafe, voćnih sokova, al*ohola, previše mesa..) Umjesto njih, potrebno je da tijelu obezbijedimo dovoljnu količinu alkalnih namirnica.

Ovo će mu pomoći da ne troši resurse na obnavljanje pH ravnoteže. Limun i jabukovo sirće su odlični za alkalizaciju organizma, iako imaju kiselkast ukus. Takođe je dobro obogatiti ishranu zelenim povrćem koje sadrži dosta hlorofila- zelena salata, celer, peršun, brokoli, krastavci, tikvice.

Vodite računa pirlikom pripreme hrane- termička obrada povećava kiselost namirnica, stoga se preporučuje što više svježe, presne hrane, najviše povrća i voća. prneosi “Novi“.

