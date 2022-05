Stari recept protiv oticanja nogu

Usljed fizioloških procesa, toplota, trudnoća, različitih abnormalnosti i oboljenja i loših životnih navika može doći do poremećaja ravnoteže između odnosa tečnosti u ćelijama i izvan ćelija. Posljedično povećanje količine tečnosti izvan ćelija, dovodi do pojave otoka na različitim dijelovima tijela.

Spasonosni recepti sa peršunom

Kašiku isitnjenog peršunovog lista, ali tako da ga trgate prstima prelijte sa 400 mililitara do 500 mililitara provrele vode. To poklopite i ostavite da stoji preko noći, najmanje deset sati. Ujutro to procijedite, pa dodajte sok od jednog limuna. Dobijeni čaj procijedite u tri dijela i popijte tokom dana.

Ovaj provjereni stari recept primjenjujte sve dok otok i bol potpuno ne nestanu. Osim toga, ovaj čaj je odličan za čišćenje bubrega…

Sve to uradite i narednog dana. Dakle, pijte čaj dva dana zaredom, a zatim pauzirajte tri-četiri dana.

Dobro operite 60 grama svježeg peršuna pod mlazom mlake vode, a zatim ga sitno isjeckajte. Za pripremu napitka možete koristiti i blender. Nakon peršuna, iscijedite iz jednog limuna sav sok koji možete i pri tome odstranite koštice. Zatim dodajte 250 mililitara vode pa izmiksajte sve zajedno. Ovako pripremljen napitak konzumirajte pet dana za redom, a onda pravite pauzu od najmanje deset dana. Poslije toga možete opet početi piti napitak pet dana pa opet pauza.

Sljedeći put isjeckajte korjen peršuna, a zatim ga prelijte istom količinom kipuće vode. Poklopite i ostavite da stoji tokom cijele noći. Opet procijedite, dodajte limunov sok i opet pijte triput dnevno.

Nemojte dodavati nikakav šećer, niti med, pa čak ni steviju. Sve ponovite i narednog dana. Vidjećete koliko će vam biti lakše već poslije dva dana, a veliko olakšanje očekujte kad popijete i čaj od peršunovog korjena.

Ovaj provjereni stari recept primjenjujte sve dok otok i bol potpuno ne nestanu. Osim toga, ovaj čaj je odličan za čišćenje bubrega.

Ukoliko redovno primjenjujete ove tretmane, poslije skoro mesec dana ćete se rešiti svih tegoba, noge će vam biti lagane kao pero i moći ćete bolje da spavate. Čim počnu velike vrućine, nekoliko puta preventivno pripremite ovaj čaj, prenosi Magazin.Novosti.

Facebook komentari