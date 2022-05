Ovo su navike koje skraćuju životni vijek

Ove iznenađujuće navike koje vam mogu skratiti život možda su stvari o kojima uopšte ni ne razmišljate, no one igraju značajnu ulogu u našoj dugovječnosti. Za one koji žele proživjeti dug i zdrav život, važno je da obrate pažnju na sljedeće aktivnosti kako bi to sebi i osigurali, pišu Nezavisne.

Ostajete budni do kasno

“Mnogi odrasli ne spavaju dovoljno”, kaže Dr. Caroline Cederquist osnivačica BistroMD-a, pa dodaje: “Mnogi će se odmarati ispred TV-a ili jesti nezdravu hranu, a naročito kada su umorni. Ni jedno ni drugo ne pruža toliko energije i opuštanja kao što to može pružiti odgovarajuća količina sna”, kaže.

“Spavanje manje od šest sati noću uvećava za 12 posto vjerovatnoću da ćete umrijeti ranije od nekog ko spava do osam sati”, tvrdi studija iz časopisa Sleep.

Previše spavate

S druge strane, previše sna također može biti loše za zdravlje. Prema studiji objavljenoj u časopisu PLOS One, ljudi koji spavaju duže od devet sati dnevno imaju veći rizik za kraći život. Isto je važilo i za ljude koji su spavali manje od sedam sati, pa se čini kako magični broj za spavanje između sedam i devet sati po noći.

Upotreba previše dezinfekcijskih sredstava za ruke

Čini se da sredstva za dezinfekciju ruku pomažu da spriječimo da se razbolimo, ali njih previše zapravo može imati suprotan efekat.

“Pretjerana upotreba sredstva za dezinfekciju ruku stvoriće okruženje za rast bakterija otpornih na antibiotike”, kaže dr. Scott Schreiber.

“Ove bakterije se vrlo teško riješiti i mogu uzrokovati mnoga zdravstvena stanja”, zaključuje on, prenosi Bustle.

Rani odlazak u penziju

Ako previše radite, to može izgledati kao da ste već jednom nogom bliže smrti, međutim istraživanje Medical Journala pokazalo je da su oni koji su otišli u penziju sa 55 godina udvostručili rizik od smrti prije nego što su navršili 65 godina u poređenju sa onima koji su radili i nakon 60-te godine. Istraživači nisu baš sigurni zašto, ali navode da bi rad mogao održati ljudski mozak i tijela aktivnijim te povećati njihovu društvenu izloženost.

Život u glasnom gradu

Život u velikom gradu definitivno ima svoje prednosti, ali nažalost sva ta glasna buka može se negativno odraziti na čovjekovo zdravlje. Istraživanje Londonske škole higijene i tropske medicine pokazalo je da dugotrajna izloženost glasnoj saobraćajnoj buci tokom dana doprinosi riziku od kraćeg životnog vijeka.

To je zato što saobraćajna buka može uzrokovati skok krvnog pritiska i hormona stresa kortizola, što može predstavljati velike zdravstvene probleme.

Radite kardio samo u teretani

Kardiovaskularne vježbe su odlične, no potrebno je da ste sigurni da ih, kao i sve ostalo, radite kako treba.

“Ako samo radite kardio, vaše tijelo će postati manje efikasno u sagorijevanju masti i umjesto toga će početi da razgrađuje mišićno tkivo”, kaže Schreiber.

“Pokazano je da sakropenija, smanjenje mišićnog tkiva, uzrokuje da se ljudi manje kreću, povećava rizik od srčanih bolesti i dijabetesa te na kraju smanjuje i dugovječnost”, dodaje on.

Negativan stav

Negativan stav je štetan za vaše cjelokupno zdravlje, a ne samo za raspoloženje. Tridesetogodišnje istraživanje klinike Mayo pokazalo je da optimisti imaju oko 50 posto manji rizik od rane smrti u odnosu na pesimiste. Negativni ljudi su skloniji stresu, što može oslabiti njihov imuni sistem i povećati rizik od bolesti.

Previše pametnih telefona

“Pokazalo se da prekomjerna upotreba pametnog telefona uzrokuje bol u vratu, ramenima, glavi i leđima“, kaže Schreiber.

“Trajni abnormalni položaji skraćuju životni vijek vršeći pritisak na unutrašnje organe, krvne sudove i živce. Osim toga, oni koji doživljavaju hroničnu bol imaju kraći životni vijek”, zaključuje.

Jedete previše životinjskih proizvoda

Postojalo je nekoliko studija koje pokazuju kako konzumiranje mesa i životinjskih izlučevina smanjuje očekivani životni vijek. Jedno istraživanje sa Harvard Medical School pokazalo je da konzumiranje dodatne porcije neprerađenog crvenog mesa dnevno povećava vaš ukupni rizik od smrti za 13 posto. Istraživači sumnjaju da su za to krive zasićene masti i velike količine natrijuma.

Putovanje na posao

Nažalost, većina nas ne živi blizu mjesta na kojem radimo, što je naročito loše zbog činjenica da putovanje na posao od oko sat vremena povećava stres te je povezano sa istim negativnim uticajima kao sjedenje, prema istraživanju iz Journal od Urban Health.

Ljudi koji dugo putuju prema poslu takođe imaju manje šansi da se bave zabavnim aktivnostima.

Ispijanje iz plastičnih boca za vodu

“Pijenje iz plastičnih boca za vodu povećava vašu izloženost ksenoestrogenima koji mogu dovesti do raka dojke, fibroida i cista”, tvrdi dr. Gabrielle Francis. Hemikalije koje se nalaze u plastičnim bocama za vodu takođe mogu dovesti do veće stope drugih bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti i dijabetes tipa 2, navodi Livestrong. Držite se višekratnih boca za vodu bez BPA umjesto plastičnih za jednokratnu upotrebu.

Uopšteno, sve što izgleda zdravo može vam pomoći da živite duži život, ali uvijek je dobro paziti da sve radite umjereno, prenose mediji.

