8 simptoma pokazuju da li imate osjetljiva crijeva

Nadimanje stomaka se definiše kao pojava velikih količina gasova u crijevima. Stomak može biti tvrd na dodir, a mogu se javiti i grčevi.

Evo šta može da izazove ovo neprijatno stanje i kako sebi možete da pomognete.

1. Jedete na brzinu

Ako istrčate iz stana sa bananom u ruci, a zatim brzo pojedete sendvič za ručak za svojim stolom u kancelariji, velika je vjerovatnoća da ćete uz ovu hranu progutati mnogo vazduha. I umjesto da uđe u pluća, dio tog vazduha odlazi u stomak, pa u tanko i debelo crijevo i onda izaziva nadimanje. Zato bi bilo najbolje da odvojite dovoljno vremena da biste mogli da sjednete i pojedete svaki obrok u miru. Pokušajte da usporite i žvaćete svaki zalogaj 20 do 40 puta.

2. Stres

Ako ste pod stresom ili uznemireni, to može izazvati reakciju vašeg tijela i dovesti do promjena u osjetljivosti crijeva. Ovo može izazvati grčeve u mišićima želuca, crijeva ili debelog crijeva, što dovodi do grčeva u stomaku, bolova i nelagodnosti. Simptomi bi trebalo da nestanu kada se nivo stresa smanji. Isprobajte meditaciju, tehnike disanja, ali i biljne čajeve koji vam u tome mogu pomoći.

3. Previše soli

Našem tijelu je potrebna so, ali većina nas pretjeruje sa njenim unosom. Kada osjetite da vam je stomak naduven ili zategnut, ovo je jedan od najčešćih kratkoročnih efekata njegovog prekomernog unosa. So može dovesti do zadržavanja vode, a time i do nadimanja. Treba imati na umu da se sol krije u raznim svakodnevnim namirnicama, poput hljeba, ali i u keksu, brzoj hrani, supama iz kesice i slično.

4. Gazirana pića

Ova vrsta pića sadrži ugljen-dioksid, a ovaj gas može da vam naduva stomak i izazove grčeve. Problem dodatno pogoršavaju vještački zaslađivači, koji su često prisutni u dijetalnim varijantama ovakvih napitaka jer ih mnogi ljudi teško svare. Obična voda je najbolji izbor pića, crni i zeleni čajevi su dobri za varenje, dok čaj od nane može pomoći kod nadimanja. Ako vam se ne pije samo voda, slobodno dodajte kriške limuna ili limete. Ovo će podstaći razlaganje hrane i ublažiti probavne smetnje.

5. Netolerancija na laktozu

Možda se poslije čaše mlijeka ili sladoleda osjećate naduveno? Najčešći simptomi intolerancije na laktozu su:

Grčevi u stomaku

Dijareja

Nadimanje

Povraćanje

Mučnina

Neki ljudi nemaju enzim potreban za razgradnju laktoze, šećera koji se nalazi u kravljem mlijeku. Kao rezultat toga, laktoza fermentira u debelom crijevu, proizvodeći velike količine ugljen-dioksida i vodonika, što može izazvati nadimanje i grčeve u stomaku. Pokušajte da izbacite mliječne proizvode iz ishrane najmanje nedjelju dana da vidite da li će problem nestati.

6. Zatvor

Što duže stolica ostane u crijevima, u njima će biti više gasova i osjećaćete nadimanje. Polako povećavajte unos vlakana da bi stolica dobila na zapremini i lakše i brže prošla kroz crijeva. Jedite više:

avokado

mahunarke

malina

kukuruz

brokoli

špinat

jagode

Imajte na umu da nije dobro početi da konzumirate previše vlakana prebrzo jer se nadimanje može samo pogoršati. Pijenje više vode i redovno vježbanje takođe mogu poboljšati crijeva.

7. Menstruacija

Mnoge žene doživljavaju nadimanje i grčeve neposredno prije i tokom menstrualnog krvarenja. Promjene nivoa progesterona i estrogena, pored krvarenja, izazivaju pojačano zadržavanje vode i soli u organizmu, a usljed toga ćelije tijela postaju pune vode, što stvara osjećaj nadimanja. Ovo možete izbeći smanjenjem unosa slane hrane i rafinisanih ugljenih hidrata (bijelo brašno i šećer) i davanjem prednosti hrani bogatoj kalijumom, kao što su špinat, slatki krompir, banane, avokado i paradajz.

8. Fruktoza

Mala studija španskih naučnika otkrila je da 72 odsto ljudi sa nadimanjem ima neki oblik loše apsorpcije šećera. Najčešći krivac je fruktoza – prirodni šećer prisutan u voću, medu i visoko prerađenoj hrani. Fruktoza se obično apsorbuje u tankom crijevu, ali kod osoba sa intolerancijom na fruktozu dio ovog šećera odlazi u debelo crijevo gde dolazi do fermentacije u kontaktu sa bakterijama. Zatim se formiraju vodonik i gasovi koji izazivaju bol, nadimanje i dijareju. Izbacite namirnice sa visokim sadržajem fruktoze, kao što su gazirane pića, neke žitarice i voće (kao što su šljive, kruške, trešnje, kajsije, jabuke i lubenice), sok od jabuke ili kruške, med, sladoled, čokolada i keks koji sadrže zaslađivače fruktozu. Kada su ispitanici u pomenutoj studiji uradili upravo to, odnosno izbacili tu namirnicu iz ishrane, nakon samo mjesec dana njih 81 odsto je izjavilo da je došlo do poboljšanja i da su simptomi nadutosti značajno smanjeni, piše B92.

Facebook komentari