Izbjegavajte navike koje mogu uništiti vid

Zdravlju očiju često ne pridajete veliku pažnju, osim kada nešto krene krivo. Stručnjaci kažu kako je važno biti proaktivan i usvojiti neke navike kako bi vaš vid ostao zdrav. Neke od njih možete prakticirati svakodnevno, a neke morate odbaciti.

Duhanski dim

Pušenje cigareta – Upravo je duhanski dim faktor koji će iritirati oči, a nije važno pušite li vi ili osoba do vas. On će ubrzati razvoj mrene, a i povećati rizik od razvoja bolesti žila koje mogu voditi do jakog pogoršanja vida radi promjena u retini ili optičkom živcu, navodi dr. Hovard Kraus (Howard Krauss), očni hirurg te dodaje kako duhanski dim može voditi do mogućeg sljepila radi makularne degeneracije.

Ne kontrolirate dijabetes – Dijabetes je vodeći uzrok sljepila kod odraslih osoba, a svako ko ga ima ili se nalazi u rizičnoj skupini može u budućnosti patiti od bolesti oka povezanih s dijabetesom, poput dijabetičke retinopatije ili makularnog edema, a ne treba zaboraviti niti na glaukom ili kataraktu. Ako imate dijabetes zaštitite vid tako da ga stalno provjeravate, da jedete zdravo, održavate zdravu tjelesnu težinu i redovno posjećujete doktora.

Bolje liječiti

Trljanje oka – Upravo ova navika može uzrokovati zdravstvene probleme i dovesti do razvoja keratokonusa, stanja u kojem rožnica progresivno mijenja kroz vrijeme svoj oblik.

– Ovo će stanje uzrokovati mutan vid i promjene u vidu, a ponekad, kako bi se stanje liječilo, u obzir dolazi i transplantacija rožnice. Umjesto da prstima dirate oči, bolje je liječiti stanje umjetnim suzama ili kapima protiv alergije – ističe dr. Beret Eubanks (Barrett), oftalmolog.

Koristiti zaštitne naočale

Kada radite nešto u garaži ili u dvorištu, puno je čestica i sitnih predmeta koje vam mogu ući u oko dovoljno brzo da ne stignete reagirati kako bi se zaštitili. Naravno tako može doći do ozljede oka koja može voditi i do gubitka vida. Uvijek nosite zaštitne naočale kad postoji šansa da se ovako nešto dogodi.

Zaštita od uv zraka

– Kako me je jednom profesor naučio o sunčanim naočalama treba razmišljati kao kremi sa zaštitnim faktorom za oči. UV zrake mogu uzrokovati štetu na mnogim slojevima oka, uključujući i opekotine na površini oka pa čak i uništiti strukturu u dubini oka – pojašnjava Benjamin Bert, oftalmolog, prenosi Avaz.

Dodaje i kako može oštetiti leću u oku te uzrokovati nastanak katarakte. Kako biste ove probleme spriječili, nabavite naočale koje 100 posto zaustavljaju ultraljubičaste zrake, i UVA i UVB.

– Kada dođe do pomrčine sunca, puno je onih koji će gledati direktno u nebo, a ne prema preporukama kroz zaštitni filter. Količina energije koja se reflektira sa sunca, čak i kroz naočale, može stvoriti toliko topline u oku da može doći do pucanja retine (mrežnice), a posljedice mogu trajati zauvijek – navodi dr. Bert.

