KOSA VAM OPADA VIŠE NEGO INAČE? OVAJ SIMPTOM NE ZANEMARUJTE: Evo na šta vas organizam upozorava

Opadanje kose može uzrokovati puno toga, a najčešće se radi o genetskom nasljeđu, nekoj bolesti ili godinama. Česta pojava je tako i potpuni ponovni rast kose na nekim dijelovima tjemena.

Ciklusi rasta kose sastoje se od dugačke faze rasta, kratke prolazne faze i kratke faze mirovanja. Na kraju mirovanja vlas ispada iz korijena, a nova raste u folikulu i tako stvara novi ciklus. Tako je klasična pretpostavka da je oko 100 vlasi dnevno koje ispadnu s glave, zapravo vlasi koje su završile svoj ciklus. Ukoliko na dnevnoj razini preko 100 vlasi završava svoj ciklus ili dolazi u fazu mirovanja, može doći do opadanja i gubitka kose.

Mogući različiti oblici

Kod ljudi postoje različiti razlozi opadanja kose pa se tako na temelju uzroka može definirati više različitih vrsti opadanja kose. One se razlikuju po kliničkom tijeku, načinu liječenja te prognozi.

Adrogena ćelavost najčešći oblik

Jedan od najčešćih oblika opadanja kose kod muškaraca i žena je androgena ćelavost. Do toga dolazi radi preosjetljivosti korijena dlake na testosteron, točnije na aktivan metabolit muškog spolnog hormona – dihidrotestosteron. On koči dlaku u njenom razvoju te na taj način postupno dovodi do potpunog nestanka vlasi i njenog korijena. Ova vrsta opadanja kose češće e pojavljuje kod muškaraca, a nastupa oko osamnaeste do dvadesete godine života.

Kod žena i djevojaka se također može pojaviti androgena ćelavost, a najčešće će ju pratiti i neravnoteža spoklnih hormona u sklopu sindroma policističnih jajnika. Ako je to razlog, uz to će postojati simptomi nečistog lica i nastajanja akni, poremećen menstrualni ciklus te povećana tjelesna težina. Kako bi se riješilo opadanje kose u ovom slučaju, potrebno je riješiti uzrok kao što su policistični jajnici. Kod policističnih jajnika i nastanka androgenog ispadanja kose, ženska osoba treba napraviti pregled kod ginekologa, endrokrinologa i dermatologa.

Alopecija kao žarišna ćelavost

Alopecija je druga po redu učestalosti razloga opadanja kose. To je žarišna ćelavost koja može postojati u većem broju, ali se i pojaviti na jednom mjestu. Osim toga alopecija nije generirana samo na tjeme već i na ostatak tijela. Kako bi se otkrilo radili se o alopeciji, trebaju se istražiti simptomi i načini opadanja kose. Pri pregledu treba se otkriti početak i trajanje gubitka kose, je li opadanje povećano te je li alopecija / opadanje kose generalizirano ili samo na nekim dijelovima glave. Uz ovako opadanje kose često idu simptomi seboreje ili neke druge kožne alergije pa i simptomi – svrbež, crvenilo i perutanje.

Difuzno opadanje

Prorijeđenost kose uz opadanje kose naziva se difuznim opadanjem, a najčeće se radi o posljedici nekog štetnog utjecaja na organizam. Neki od njih su nagli gubitak tjelesne težine, anemija, različita krvarenja, bolesti štitnjače, hormonalni poremećaji, nagli prekid u korištenju kontracepcijskih pilula, mnogi metabolički poremećaji te lijekovi, trovanja i stres. U ovom slučaju dolazi do iznenadnog i jakog opadanja kose.

Gljivične i bakterijske infekcije kože

Pri nastanku autoimunih bolesti može doći do slabljenja ili trajnog gubitka korijena kose. U tom slučaju se pojavljuje ožiljak na zahvaćenom dijelu. Razlozi mogu biti sklerodermija, sakoidoza te lupus. Pri infekcijama kože folikule dlake se gube, kao i njihova uloga, pa tako potpuno nestaje mogućnost ponovnog rasta kose.

Bezazleno sezonsko opadanje kose

Iako zvuči smiješno, kao i kod životinja, ljudska kosa ima sezonu kada više ili manje pada. Tako je povećano opadanje kose normalno za vrijeme proljeća ili jeseni, kao i kod trudnica za vrijeme dojenja. U to vrijeme vlasište se obnavlja te je sasvim normalno da ciklus kose kod određenih vlasi bude brži ili sporiji. Tek kada ovo sezonsko opadanje kose preraste od 100 vlasi dnevno, tada se trebate zabrinuti. Ova prirodna regeneracija vlasišta je sasvim normalna pojava.

Spriječite pretjerano opadanje kose

U slučaju određivanja konkretnog uzroka ispadanja kose, liječnik će se prvo baviti popravljanjem uzroka kako bi se smanjile posljedice i simptomi. Ako primijetite povremeno jače opadanje kose, razmislite malo o načinu tretiranja svoje kose, ali i svog cijelog organizma.

Velik utjecaj na snagu vlasi i količinu vlasi imaju svakodnevne aktivnosti i namirnice koje unosimo u organizam. Prevelika količina stresa može iznimno utjecati na opadanje kose, kao i manjak svježeg zraka. Osim toga poželjno je u organizam unositi dosta biotina, vitamina C te preparata koji će pomoći boljoj cirkulaciji kože. prneosi “Novi“.

Terapije protiv opadanja kose najčešće se moraju provoditi po nekoliko mjeseci kako bi se uopće osjetila promjena. Neke od terapija mogu uključivati peroralnu terapiju, mezoterapiju i karboksiterapiju kod različitih oblika ispadanja kose.

Osim toga, ako opadanje kose ne uzrokuje određena bolest, prirodnim uljima i preparatima možete ojačati folikulu vlasi i spriječiti ili barem smanjiti pretjerano opadanje kose. Primjer za to je ricinusovo ulje koje se smatra kao ultimativni lijek. Može se koristiti za korijen i vrhove kose. Osim što može popraviti sva oštećenja koja ste izazvali kemijskim putem, ojačati će korijen dlake pa se tako kao lijek za ćelavost koristi već od davnina. Uz to, potiče rast kose na mjestima gdje ona do sada nije rasla.

Sličan učinak imaju i ulje jojobe, kopriva, vitamin B, maslinovo ulje, cimet i med.

Facebook komentari