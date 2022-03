DANICA GRUJIČIĆ OBJAVILA HITNO UPOZORENJE: Ove tablete vam RAZARAJU SRCE

Lijek paracetamol je jedan od najčešće upotrebljavanih medikamenata koji se dobijaju bez recepta, i širom svijeta ljudi ga gutaju kao da je bombona. Ali u njemu vreba opasnost, upozoravaju ljekari, naročito ako se konzumira u jednom određenom obliku!

U pitanju je paracetamol koji se pije u obliku šumeće tablete, a po procenama britanskih ljekara sadrži zabrinjavajuće visok nivo soli, koja može biti opasna za ljude sa srčanim problemima.

Natrijum koji se nalazi čak i u flaširanoj vodi može da bude opasan za ljude koji imaju visok krvni pritisak, a dodatni je problem činjenica da neki od njih i ne znaju da imaju to stanje, jer su simptomi visokog pritiska ponekad skriveni.

So se dodaje šumećem paracetamolu da bi se podstakao proces rastvaranja tablete u vodi, ali unosom takvog lijeka podiže se rizik od komplikacija. Studija u Britaniji utvrdila je da ljudi koji piju šumeći paracetamol imaju 22 odsto viši rizik od srčanog i moždanog udara, kao i srčanog zastoja, u narednih godinu dana. I to nije sve! Rizik od srčanih problema bio je povišen za 19 odsto čak i kod ljudi koji inače nemaju kardiovaskularna oboljenja.

“Široka primjena šumećih tableta u generalnoj populaciji navela nas je da istražimo efekat dodatog natrijuma u takvim lijekovima. Mnogi pacijenti i ne znaju da paracetamol u tom obliku sadrži so, a većina njih, pa i do 94 odsto, kupuje ga i pije na svoju ruku”, rekao je profesor Brus Nil sa Kraljevskog koledža u Londonu.

“Najopasnije su šumeće tablete, koje su na samom dnu ljestvice i imaju najviše hemije u sebi”, upozorava i doktorka Danica Grujičić! Vitamini koji su rastvorljivi u mastima zadržavaju se u tijelu i mogu da naprave kamenac!

Suplementi vitamina i minerala koji su preplavili tržište zapravo služe kako bi farmaceutska industrija zgrnula ogroman novac, a njihova efikasnost nikada nije dokazana, upozorava profesorka dr Danica Grujičić, jedna od naših najboljih neurohirurga. Ona naglašava da nikako ne treba vjerovati u djelotvornost tih “šećernih vodica” koje se nalaze na rafovima u gotovo svim apotekama. Prema njenim riječima, suplementi su sve popularniji, jer se ljudi plaše bolesti, a veoma mali broj pacijenata u stvari kupuje skupe citostatike i lijekove, pa farmaceuti upravo zarađuju na ovim dodacima ishrani. “Da se razumijemo, suplementi nisu otrovni i to je jedina činjenica koju znamo o njima. Njihovu djelotvornost niko nikada nije ispitao. Da bi se nešto nazvalo lijekom i da bi se našlo u apoteci, taj proizvod mora da je temeljno ispitan i da je matematički dokazano njegovo svojstvo”, kaže ona. Doktorka Grujičić pojašnjava da se to radi obimnim analizama i istraživanjima na velikom broju ljudi. Ukoliko se pokaže da je suplement pomogao ili popravio zdravstvenu sliku većini, tek onda bi trebalo da se prodaje i reklamira. “Koliko se ništa ne zna o suplementima, govori i to što se u svakoj reklami na televiziji na kraju kaže da bi se prije upotrebe trebalo konsultovati sa ljekarima. Upravo to je “ograda” od nekih neželjenih dejstava”, objašnjava ona, prenosi Espreso.

