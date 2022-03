OVA BILJKA LIJEČI ČAK 17 BOLESTI: Evo kako se konzumira, objavljeno svih 17 recepata

Lovorov list je pravi “kralj” začina u kuhinji. Teško da postoji osoba koja nije upoznata sa njenim specifičnim ukusom i aromom. Zbog svojih nevjerovatnih svojstava i sposobnosti da svakom jelu da izvrstan ukus, lovor vole kulinari širom sveta.

Međutim, u narodnoj medicini lovor je cjenjeniji nego u kulinarstvu.

Recepti za narodne lijekove sa lovorovim listom:

1. Ublažava stres i preopterećenost

Da biste se opustili, smirili, oslobodili napetosti i doveli živce u red, dovoljno je zapaliti lovorov list u prostoriji i udisati njegovu aromu 15-20 minuta. Zahvaljujući prisutnim esencijalnim uljima, lovorov list pruža neophodno opuštajuće i umirujuće dejstvo bez izazivanja pospanosti, po čemu je poznata većina sedativnih lekova.

2. Uklanja sluz iz pluća

Lovor ima nevjerovatno svojstvo uklanjanja patogene sluzi iz pluća sa vlažnim kašljem. Da biste to uradili, potrebno je da udahnete aromu spaljenog lista (kao u gornjem receptu). Inače, blagotvorno dejstvo ove arome pomaže osobama sa hroničnim bronhitisom i astmom. Ova kategorija osoba ima koristi od redovnog trljanja grudnog koša lovorovim uljem.

3. Poboljšava varenje

Za ljude sa lošom svarljivošću hrane, svaki obrok postaje pravi test. Kao odgovor na proizvode koji ulaze u telo, razvijaju se dispepsija i nadutost, grčevi u stomaku i stolica je poremećena. Sa ovim stanjem se možete boriti lekovima, ali da li je vrijedno “trovanja” organizma ako u kuhinji uvijek možete pronaći lovorov list? Dodavanjem takvog proizvoda u hranu, ubrzo čete primetiti njegovo blagotvorno dejstvo, koje pojačava proizvodnju digestivnih enzima. Bol i nadimanje će nestati, a stolica će se vratiti u normalu.

4. Jača srce i krvne sudove

Lišće lovorovog drveta je bogato izuzetno korisnim jedinjenjem – kafeinskom kiselinom, koja je u stanju da očisti zidove krvnih sudova od lijepljenja plakova holesterola i ojača krvne sudove, sprečavajući gubitak tonusa. Zahvaljujući tako neverovatnoj osobini “lovora” možete se spasiti od hipertenzije i razvoja ateroskleroze. Nije ni čudo što su stanovnici Mediterana, gdje lovor aktivno raste, poznati po niskoj stopi smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Da biste pomogli srcu i ojačali krvne sudove, bar jednom dnevno jedite jela u čijoj pripremi je korišćen lovorov list.

5. Bori se protiv upale zglobova

Istraživanja holandskih naučnika sugerišu da lovor ima antiinflamatorna i analgetska svojstva koja imaju sličan efekat kao morfijum (iako ne tako izražen). Ako su vam zglobovi upaljeni zbog artritisa ili artroze, jednostavno nanesite lovorovo ulje na bolna mesta i bol će se povući za samo 15-20 minuta. Ovaj lijek je posebno koristan za osobe sa hroničnim bolovima u zglobovima. Ovim alatom mogu zameniti nesteroidne antiinflamatorne lekove.

6. Liječi patologije urinarnog trakta

Dodajte 1 kašičicu suvog lovora u čašu mlijeka. Promešajte i popijte odjednom. Uzmite ovaj lek 3 dan, i za samo nekoliko dana infekcija će napustiti vaše tijelo.

7. Otkazivanje bubrega

U slučaju bolesti bubrega, lovorov list sameljite u mlinu za kafu, a zatim 1 supenu kašiku prelijte sa 2 šolje vode i kuvati na jakoj vatri 10 minuta. Nakon što ostavite da se lijek kuva dva sata, možete ga uzimati 2 dan pomalo.

8. Liječi psorijazu

Da biste se oslobodili psorijaze koja se pojavila, uzmite 10 listova ovog divnog grma, napunite ga u termos i sipajte 500 ml ključale vode. Nakon zatvaranja termosa, ostavite proizvod da se natapa dva sata, nakon čega možete uzeti čaj 3 puta dnevno pre svakog obroka i to oko pola čaše.

9. Eliminiše stres

Tri lovorova lista prelijte čašom ključale vode, ostavite da se smeša malo ohladi i pijte kao čaj dok je toplo. Pijte ovaj čaj svaki sat, kuvajući nove lovorove listove. Morate piti 7-8 šoljica čaja dnevno.

10. Bori se protiv dijabetesa

Prema najnovijim istraživanjima naučnika, lovorov list je u stanju da smanji nivo glukoze u krvi, što znači da se uz pomoć čaja od lovorovog lista možete boriti protiv dijabetesa. Da biste to uradili, uzmite 10 listova lovora i napunite ih sa 3 šolje tople kuvane vode. Dovedite proizvod do ključanja, odmah ga sklonite sa šporeta i ostavite da se natapa tri do četiri sata. Takav čaj treba uzimati oko 100 mililitara po 3 puta dnevno nedelju dana.

11. Liječi sinusitis

Da biste se nosili sa sinusitisom, uzmite 10 listova lovora i prelijte ga sa 1 litrom vode. Čaj kuvajte 5 minuta, a zatim sklonite sa vatre i udišite vruću paru, prekrivajući peškir preko glave. Obavite procedure dva puta dnevno i primetićete kako će gnoj izaći iz sinusa nakon svakog udisanja.

12. Eliminiše zubobolju

Sameljite lovorov list u mlinu za kafu, a zatim 2 kašike praha sipajte u čašu vode. Stavite smesu da provri i kuvajte još 5 minuta. Pustite da se dobijeni čaj prohladi i njime ispirajte usta 15 minuta dok se bol ne smiri.

13. Liječi ujede

Lovorov list savršeno se nosi sa ugrizima komaraca, pčela i osa. Potrebno je samo uzeti svež zelen lovorov list, žvakati ga i, nanijeti ga na mesto ugriza, ili zaviti njime mesto ujeda. Posle sat vremena, problem će prestati da vas muči.

14. Liječi stomatitis

Da biste se riješili stomatitisa, ujutru i uveče, žvaćite lovorov list.

15. Eliminiše perut

Da biste očistili glavu od peruti i sprečili njenu kasniju pojavu, kombinujte ulje lovorovog drveta sa istom količinom zagrejanog ulja jojobe. Nakon nanošenja gotove mešavine na kožu glave, umotajte je frotirnim peškirom i držite 40-60 minuta. Osim toga, u omiljeni šampon možete dodati par kapi lovorovog ulja i za samo par nedelja od peruti neće ostati ni traga.

16. Ublažava gnojno zapaljenje u uhu

Gnojno zapaljenje u uhu mora se lečiti pod strogim nadzorom lekara, jer infekcija lako može doći do moždanih ovojnica. Međutim, ako lekar dozvoli, sa ovim problemom se možete boriti sledećim receptom. Uzmite 10 listova lovora, prelijte ih sa 200 ml vrele vode i stavite u termos 5 sati. Ohlađeni čaj se može kapati u bolno uho 2-3 kapi 3 puta dnevno ili stavljati obloge sa ovim lekom.

17. Otklanja gljivice na stopalima

Ako ste mučili gljivicu na nogama, uzmite 10 listova lovora, stavite ih u lavor i sipajte 500 ml ključale vode. Pustite da se voda malo ohladi, a zatim uronite stopala u lavor i držite oko 20 minuta. Sprovedite takve procedure 3-4 puta nedeljno i nakon 15 dana gljivica će potpuno nestati.

