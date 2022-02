Kako visina utiče na zdravlje

Otkrićemo vam povezanost visine s određenim bolestima…

1. Karcinom

Neka istraživanja pokazuju da ispodprosječna visina može značiti da imate manje šanse da dobijete neke vrste raka. Na primjer, istraživanje na više od 100.000 žena u Evropi i Severnoj Americi pokazalo je da je manje vjerovatno da će žene nižeg rasta dobiti rak jajnika. U istraživanju u kojem je učestvovalo više od 9000 Britanaca u dobi od 50 do 69 godina pokazalo je da niži muškarci imaju manje šanse za oboljevanje od raka prostate.

2. Dijabetes

Dužina vaših nogu može biti povezana s vašin izgledima da dobijete dijabetes tipa 2. Na temelju petogodišnjih podataka dobijenih od više od 6000 odraslih osoba, naučnici smatraju kako je kod visokih ljudi manje vjerovatno da će ga dobiti. Nije jasno zašto je to dvoje povezano, ali jedna ideja je da je nizak rast znak loše ishrane ili drugih problema s metabolizmom prije rođenja ili tokom detinjstva.

3. Srčane bolesti

Naučnici nisu sigurni zašto tačno, ali ljudi koji su niži od 160 cm imaju oko 50% veću vjerovatnoću da će dobiti koronarnu bolest od onih koji su visoki 172 cm ili viši. Razlog može biti loša ishrana ili infekcije prije rođenja ili u djetinjstvu koje utiču na rast. Takođe je moguće da vaši geni utiču i na visinu i na pojavu srčanih tegoba kasnije u životu.

4. Moždani udar

Događa se kada se prekine dotok krvi u područje mozga. Manje je vjerovatno da će ga imati viši ljudi, a to je posebno istinito ako imaju zdravu težinu. Ishrana i druge stvari povezane sa zdravljem u djetinjstvu, a koje utiču na to koliko ste visoki, mogu biti jedan od razloga za poveznicu.

5. Krvni ugrušak

To može biti ozbiljno stanje, posebno ako se formira u velikoj veni ili putuje u pluća. Naučnici ne mogu da objasne zašto, ali istraživanja pokazuju da što ste niži, manja je vjerovantoća da ćete imati krvni ugrušak u veni. Ljudi koji su niži od 152 cm imaju najmanje šanse da ga dobiju.

6. Alchajmerova bolest

Visina može biti prednost kada je u pitanju ova vrsta demencije, posebno za muškarce. Jedno istraživanje na više od 500 ljudi pokazalo je da muškarci koji su oko 180 cm ili viši imaju gotovo 60% manje šanse da obole od Alchajmerove bolesti od onih koji su oko 170 cm ili niži. Više žene možda imaju niže šanse za to, ali čini se da im veza s visinom nije tako snažna.

7. Trudnoća

Visoke žene češće imaju dužu trudnoću od nižih žena. U jednom istraživanju su žene koje su visoke 152 cm ili niže imale veću vjerovatnoću da će roditi prije nego što su dosegle pun termin od onih koje su bile visoke 172 cm ili više. A za svaki centimetar razlike u visini između dve trudnice, niža žena rodila je petinu dana ranije.Naučnici nisu sigurni zašto je to tako, ali to bi moglo biti povezano s veličinom određenih dijelova tijela, poput materice ili cerviksa.

8. Gubitak kose

Istraživanje na više od 22.000 muškaraca iz sedam zemalja pokazalo je da niži muškarci imaju veće šanse da oćelave. Naučnici su tražili promjene u specifičnim genima koji mogu povećati izglede muškarca da rano izgube kosu. Pronašli su četiri koje su povezane i s ćelavošću muškog uzorka i s nižim rastom.

9. Duži život

Nekoliko istraživanja tokom godina pokazalo je da niži ljudi obično žive nešto duže od viših ljudi i da imaju manje dugotrajnih bolesti kako stare. Naučnici još uvijek proučavaju razloge za to, ali neka područja koja istražuju uključuju količinu oštećenja stanica tokom vremena, nivoe nekih hormona i veličinu nekih organa, poput mozga, jetre i bubrega.

10. Toplotna iscrpljenost

Kod nižih ljudi manje je vjerovatno da će se pregrijati ili imati ozbiljnije stanje koje se zove toplotni udar. To je uglavnom zato što viši – i teži – ljudi stvaraju više tjelesne topline. Ako to učine brže nego što je se mogu riješiti, kao tokom intenzivne vježbe, to može dovesti do toplotnog udara ili toplotne iscrpljenosti. S druge strane, viši ljudi mogu ostati topliji od nižih ljudi po hladnijem vremenu iz istog razloga.

11. Donji dio leđa i bokovi

Niži ljudi rjeđe će imati bolove u donjem dijelu leđa ili slomiti kuk. Jedan mogući razlog zašto viši ljudi imaju veće šanse za prelom kuka jeste činjenica da imaju visoko težište. To ne samo da povećava vjerovatnoću da će pasti, nego ih može natjerati da udare o tlo s većom težinom ako se to dogodi, piše Stil.

