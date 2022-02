Jesu li ovi snimci dokaz da srbijanski političar krije odbjeglu bh. misicu i ‘Playboy’ zečicu Slobodanku Tošić?!

Na adresu redakcije portala Nova.rs stigli videozapisi sa sigurnosne kamere jedne zgrade u kojoj, po svemu sudeći, Tošić boravi sa Gojkovićem.

Slobodanka Tošić je široj javnosti postala poznata kada je pobjegla neposredno prije nego što će dobiti poziv na izdržavanje kazne od dvije i po godine zatvora zbog pomaganja u pokušaju ubistva Đorđa Ždrale 2006. godine u naselju Vranješ u Lukavici kod Sarajeva.



Međutim, zapletena priča o poznanstvu Tošićke, Ždrale i Darka Eleza, kriminalca koji je nedavno osuđen u Bosni i Hercegovini za najteža krivična djela, počinje nešto ranije, u periodu kada su Ždrale i Elez zajedno izdržavali zatvorsku kaznu, gdje su se i zbližili.

Slobodanka Tošić u Playboyu

Slobodanka je odlazeći u posjetu svom djedu u zatvoru Kula upoznala Đorđa Ždralu, koji se u tom trenutku iza rešetaka nalazio zbog ubistva bračnog para u BiH. Upravo u zatvoru, ali nekoliko godina ranije, upoznali su se i Darko Elez i Đorđe Ždrale, a kasnije su se i okumili.



Ždrale i Elez su na slobodi formirali dvije krimi-grupe koje su djelovale na teritoriji Istočnog Sarajeva, a bavili su se krađama i razbojništvima, ali i najtežim krivičnim djelima kao što su otmice, pokušaji ubistva i ubistva… Međutim, ubrzo je došlo i do razdora između dvojice zatvorskih prijatelja…

Mnogi su smatrali da sukob oko novca, moći i utjecaja u podzemlju nije jedini razlog zbog kog su kumovi postali krvni neprijatelji, a govorkalo se da je dobrog udjela imala i nekadašnja misica, Slobodanka Boba Tošić. Te 2006. godine, Slobodanka je u SMS poruci zamolila Ždralu da je odveze kod drugarice po skripte, što je ovaj i učinio.

Kada su došli na lice mjesta, izašla je iz automobila, a dvije osobe otvorile su vatru na auto u kojem je ostao Ždrale. Kako je i sam ispričao poslije napada, vidio je Slobodanku kako rukom prekriva usta a onda su se začuli pucnji. Ždrale je izvukao živu glavu samo zahvaljujući tome što se puška jednom od napadača zaglavila.



Misica je optužena da je u Istočnom Sarajevu oktobra 2006. godine po nagovoru Darka Eleza, svjesno namamila vođu suparničkog kriminalnog klana da dođe na dogovorenu lokaciju jer je Elez želio da ga likvidira. Osuđena je na dvije i po godine zatvora, a prije nego što je dobila poziv da se javi na izdržavanje kazne, pobjegla iz Han Pijeska, gdje je bila u kućnom pritvoru.

Tošić se godinama nalazi na potjernici Interpola

O njoj se nije mnogo znalo neposredno nakon bjekstva, ali su se ubrzo pojavile informacije da se krije u Srbiji i to kod političara Žike Gojkovića.



– Niti je krijem, niti sam u vezi sa Slobodankom Tošić. Znam da ćete izbaciti neke fotografije koje to treba da ilustruju. Sa njom i njenom sestrom i majkom sam se nedavno vidio samo jednom jer su me zvali više puta da mi se izvini zbog neprijatnosti za koje one nisu krive. Razmišljao sam da li da odem i otišao sam na taj sastanak. Ona nikad nije koristila moj stan. Svi znaju da sam porodičan čovjek, da nikada nisam izlazio na splavove. Nikada nisam bio u društvu sa kriminalcima – tvrdio je Gojković prije nekoliko godina u razgovoru za Blic.

Međutim, na adresu redakcije Nova.rs jedan čitalac je poslao veći broj videosnimaka sa sigurnosne kamere. Kako tvrdi, riječ je o jednoj stambenoj zgradi na Voždovcu, a na snimcima koji su objavljeni vide se i Tošić i Gojković, nekada odvojeno, a nekada zajedno, kako ulaze i izlaze iz zgrade. Na nekima od njih vidi se da Tošić posjeduje ključeve od ulaza i kako Gojković i ona nose namirnice iz prodavnice.

