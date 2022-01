VRTOGLAVICE: Kako ih spriječiti i liječiti?

Ne možete voziti jer zbog vrtoglavice možete izazvati nesreću, teško je jesti zbog mučnine, hodanje je nesigurno i može prouzrokovati pad s teškim posljedicama.

Istraživanja su potvrdila da je đumbir efikasniji u ublažavanju mučnine izazvane vožnjom nego uobičajeni lijekovi protiv mučnine.

Na osjećaj ravnoteže utječu tri čula: čulo vida, statički osjet i vlastiti osjet. Svi su važni, ali se ravnoteža najviše povezuje sa statičkim osjetom koji je smješten u unutrašnjem uhu, to jeste labirintu.

Vrtoglavica je stanje, ne bolest, koje može izazvati više od 300 uzroka. Na vrtoglavicu se svome liječniku opće prakse žali svaki dvadeseti pacijent, a specijalistima čak svaki deseti. Utvrđivanje uzroka vrtoglavice i postavljanje dijagnoze toliko je složeno da se, bez obzira na brojne pretrage, u gotovo 40% slučajeva ne otkrije pravi uzrok te tegobe i ne postavi jasna dijagnoza. Ipak, u 90% slučajeva riječ je o poremećaju vestibularnog aparata u unutrašnjem uhu, koji ima funkciju održavanja ravnoteže u prostoru, piše “Aura“…

Oni koji su iskusili vrtoglavicu opisuju je na dva načina: ili da im se vrti oko glave ili u glavi, a prati ih i gubitak orijentacije u prostoru. Okretanjem glave i promjenom položaja tijela, smetnje se pogoršavaju, a vrtoglavica je često popraćena poremećajem sluha, šumom u uhu i mučninom. Poremećaji koje doživljavamo stručnjaci dijele u specifične i nespecifične. Specifični poremećaji manifestiraju se kao osjećaj kretanja ili bježanja predmeta pred očima ili kao okretanje vlastitog tijela u prostoru. Imamo osjećaj da se gubimo u prostoru, propadamo ili uzdižemo, da nas zanosi u stanu ili naprijed – nazad.

Lažna vrtoglavica ili nespecifični poremećaji ravnoteže iskazuje se iskricama ili omaglicom pred očima, nesvjesticom, osjećajem punoće i pritiskom u glavi i ušima. Najčešći joj je uzrok kartki izostanak ili smanjen protok krvi u mozgu ili vratu.

BEZAZLENA, ALI I ZNAK BOLESTI

Vrtoglavica ne mora nužno upozoravati na ozbiljan zdravstveni problem, ali je ne treba ni potcjenjivati, jer je ona signal da u sistemu za ravnotežu nešto nije u redu. Stoga treba otkriti uzroke vrtoglavice, i liječiti ih.

Postoje stotine bolesti i poremećaja koji kao simptom imaju i vrtoglavicu. Mogu to biti lakši zdravstveni problemi, ali i ozbiljne bolesti poput multiple skleroze ili ishemije mozga, tj. smanjenog dotoka krvi u njega. Stručnjaci različite oblike vrtoglavice svrstavaju u tri grupe: akutni sindrom, kratkotrajne vrtoglavice i poremećaji ravnoteže vezani uz držanje tijela.

Smatra se da na pojavu vrtoglavice djeluju stotine uzroka. Može nastati zbog povišenog ili sniženog krvnog pritiska, bolesti srčanog – krvožilnog sistema, anemije, virusne i bakterijske infekcije i upale srednjeg uha, upale vestibularnog živca. Vrtoglavici su skloni ljudi slabih živaca i histerične osobe. Tu tegobu mogu uzrokovati neki lijekovi, poput streptomicina i ostalih antibiotika, acetilsalicinske kiseline, dakle aspirini i slične tablete. Nju mogu potaknuti ozljede glave i uha, začepljenje žila kod tromboze i embolije, a može biti i znak moždanog udara. No treba znati da kod moždanog udara, postoji mnoštvo tipičnih simptoma, od utrnulosti, slabosti ili oduzetosti ruke, noge ili lica, češće jedne strane tijela, poremećaja govora, zamagljenost ili gubitak vida obično na jednom oku, pa do jake glavobolje praćene mučninom i povraćanjem.

S obzirom da postoje brojni uzroci vrtoglavica u dijagnosticiranju sudjeluju liječnici različitih specijalnosti – od neurologa, otoneurologa, neurotraumatologa, fizijatara, vertebrologa do, kada su u pitanju djeca, neuropedijatara. Najprije se obavlja iscrpan razgovor sa pacijentom kako bi se saznala priroda njegove vrtoglavice, koliko traje, kojeg je intenziteta, uzrokuje li glavobolju, mučninu, lupanje srca i sl.; kojom se aktivnošću bavio prije napada, na kakvom radnom mjestu je zaposlen, je li imao ozljede glave i vrata, boluje li od hroničnih bolesti i sl.

Postavljanje tačne dijagnoze omogućuje najrazličitije dijagnostičke pretrage: pregled oba uha, nosa, ždrijela i grkljana, očni pregled, pretraga srca i krvnih žila, nalaz ortopeda ili fizijatra, psihijatrijsko ispitivanje itd. Tek kada se utvrdi uzrok vrtoglavice, moguće je liječenje.

Poremećena cirkulacija i padovi

Razmišljate li o tome kako se ujutru dižete iz kreveta? Sjedate li ili čak iskačete iz njega naglo ili to činite polahko? Ako ne žurite, nego pružate tijelu priliku da se prilagodi novom položaju, zacijelo ne doživljavate jutarnje vrtoglavice. Naime, u ležećem ili sjedećem položaju, znatan dio krvi iz našeg sistema cirkulacije nalazi se u donjem dijelu tijela, posebno u nogama i stopalima. To je zato što u organizmu postoji sistem regulacije koji krvnu cirkulaciju prilagođava položajima tijela. Kada ustajemo, sistem ima zadatak ubrzati protok krvi u glavu, odnosno mozak.

S godinama taj sistem postaje usporen. S druge strane, arterije napada ateroskleroza, sve su manje elastične, pa i to usporava protok krvi kroz njih. Zato su kod starijih osoba, ili onih koji imaju probleme sa cirkulacijom, vrtoglavice češće prilikom naglog ustajanja. Protok krvi u mozak jednostavno je usporen, a u nekim situacijama može čak na nekoliko desetaka sekundi sasvim izostati. Takvi kobni trenuci izazivaju vrtoglavicu pa i padove.

Gotovo svaka treća osoba starija od 65 godina padne barem jednom tokom godine, a u pet posto slučajeva dolazi do najrazličitijih prijeloma. Jedan od najtežih je prijelom vrata butne kosti, koji može izazvati nepokretnost. Stoga je nužna hitna hirurška intervencija kako bi se pokretljivost što prije vratila. Uzrok može biti naglo okretanje glave ili prebrzo dizanje iz ležećeg ili sjedećeg položaja.

Zato ustajte iz postelje ili fotelje polako kako biste pružili priliku svom tijelu da cirkulaciju prilagodi novonastalim uvjetima. Izbjegavajte se dizati po mraku: korisno je uz postelju imati svjetiljku. Prije nego što ustanete ostanite trenutak sjediti. Ako nosite naočale, stavite ih prije ustajanja. Ustajte lagano. Ne držite u stanu sagove i prostirače koji se kližu ili naboravaju. Neka između namještaja bude dovoljno mjesta za kretanje. Osigurajte dobru osvijetljenost u stanu. Ako imate kućne ljubimce, budite oprezni da se o njih ne sapletete. Na dno kade postavite zastirač protiv klizanja i, ako ste nesigurni, rukohvate za lakše ulaženje, dizanje i izlaženje iz kade. Oprezno se penjite i silazite stepenicama.

Ako imate poteškoće sa kretanjem nosite udobnu nisku obuću s potplatom koji se ne kliže. Ako ste nestabilni, koristite se kao osloncem štapom ili kišobranom. Izbjegavajte izlaziti kada je vani mokro, sklisko ili mračno.

Od jednokratnih do trajnih vrtoglavica

Pojedine bolesti uzrokuju samo jedan napad vrtoglavice, dok se kod drugih ponavljaju ili su čak trajne. Jednokratnu vrtoglavicu uzrokuje jednostrani poremećaj funkcije labirinta u unutrašnjem uhu ili naglo oštećenje moždanog debla. Vrtoglavice koje se povremeno ponavljaju obično nastaju prilikom pojedinih kretnji, na primjer kod naglog ustajanja nakon dugog noćnog ležanja ili naglog trzajnog pokreta glave. Najčešće je riječ o poremećaju mikrocirkulacije u unutrašnjem uhu ili o ishemiji moždanog debla. Između napadaja osoba se sasvim oporavi.

Trajne vrtoglavice mogu uzrokovati pojedini lijekovi poput streptomicina ili gentamicina, zatim propadanje ovojnica živčanih vlakana, infarkt moždanog debla ili tumori u stražnjoj lubanjskoj jami.

TESTIRAJTE ARTERIJE

Jesu li vam kojim slučajem sužene kičmene arterije, pa to uzrokuje vrtoglavice – lako možete otkriti. Najprije zaokrenite glavu koliko možete udesno pa ulijevo. Zatim glavu vratite u početni položaj, gledajte pravo naprijed, pa zaokrenite ramena koliko možete udesno, pa ulijevo. Ako se za vrijeme tih pokreta pojavi vrtoglavica, omaglica, mučnina, ritmično titranje očiju i klonulost, to je znak da postoji suženje kralježnične arterije i arterije glave. Ako se tegobe pojavljuju samo pri okretanju glave, posrijedi su poremećaji u polukružnim kanalima unutrašnjeg uha ili u prekomjernim nadražajima nervnih završetaka u vratnom dijelu kičme.

Vježbe za položajnu vrtoglavicu

Takozvane Brandt – Daroffove vježbe vrlo su djelotvorne u suzbijanju položajne vrtoglavice, pa bi ih trebalo uredno izvoditi tokom dvije nedjelje po tri puta na dan – ujutro, poslije podne i navečer.

Vježba ima četiri položaja i u svakom se treba zadržati 30 sekundi, što znači da to traje dvije minute. Ponavlja se pet puta, pa je to samo deset minuta vježbanja, odnosno ukupno pola sata dnevno. Za rješavanje tako neugodne tegobe, zaista nije mnogo.

Sjednite uspravno na krevet i ostanite tako pola minute.

Podižući noge, legnite na desnu stranu tijela s glavom podignutom 45 stepeni u odnosu prema postelji. Ostanite tako pola minute.

Opet sjednite uspravno na krevet i ostanite 30 sekundi.

Podižući noge, legnite na pola minute na lijevu stranu tijela.

Ponovite vježbu pet puta.

PRIRODA LIJEČI

Liječenje benigne vrtoglavice nije jednostavno. Naime, ne postoje lijekovi koji su posebno namijenjeni rješavanju te tegobe. Lijekovi protiv mučnine tokom putovanja obično nisu posebno djelotvorni, jer oni ne liječe bolest, već samo privremeno ublažuju simptome.

U nekim slučajevima se pacijentima može odrediti niz vježbi kojima će se ponovo uspostaviti signali što ih uho šalje mozgu. Ako sve drugo zakaže, imajte na umu da priroda liječi i da će, ako je ostavite na miru, vrtoglavica vjerovatno sama nestati. Ipak, simptomi vrtoglavice tako su neugodni da je često nemoguće živjeti kao prije. Ne možete voziti jer zbog vrtoglavice možete izazvati nesreću, teško je jesti zbog mučnine, hodanje je nesigurno i može prouzrokovati pad s teškim posljedicama.

Čekanje da vas priroda izliječi može potrajati mjesecima, dok vam posao i društveni život izmiču. No, postoje načini da ubrzate izlječenje.

Đumbir

Protiv mučnine, povraćanja, ošamućenosti ili hladnog znoja vidari su stoljećima propisivali đumbir, koji inače djeluje i protiv nadimanja, stišava grčeve u crijevima i protivupalno je sredstvo. Vrlo je važno da, za razliku od antihistaminika i sličnih farmaceutskih sredstava, nema nikakvih neželjenih nuspojava. Istraživanja su potvrdila da je đumbir učinkovitiji u ublažavanju mučnine izazvane vožnjom nego uobičajeni lijekovi protiv mučnine.

Gingko biloba

Kineski travari već više od 5000 godina preporučuju gingko bilobu za mnoge bolesti. Istraživanja pokazuju da je u pacijenata koji su patili od vrtoglavice došlo do iznimnog poboljšanja nakon uzimanja te biljke, jer je porastao dotok krvi u unutrašnje uho. Eksperimentima se došlo do dvije važne činjenice. Prvo, u mnogim će slučajevima vrtoglavica nestati sama od sebe, bez obzira na liječenje ili neliječenje. Pokazalo se to i kod osoba koje su dobijale placebo. Drugo, praksa pokazuje da biljni lijekovi, npr. gingko, mogu pomoći tijelu da se samo izliječi.

Ljekoviti čajevi

Kod vrtoglavica korisno je piti čajeve od bosiljka, ruzmarina, gloga, odoljena ili matičnjaka. Može se piti samo od jedne ljekovite biljke, a mogu se kombinirati dvije ili tri. U 7 dl kipuće vode stave se dvije supene kašike čaja, ostavi poklopljeno dva sata, procijedi i pije po šoljica tri puta na dan. Može se zasladiti kašikom meda.

Pomoć kiropraktičara

Kiropraktika i osteopatija ubrajaju se u alternativne metode koje mogu pomoći kod otklanjanja vrtoglavice. Kiropraktičara potražite kada se ukočite pa vam je potrebno “namjestiti” pršljenove, a osteopata, koji je specijaliziran za mehka tkiva, ako su vam zgrčeni mišići.

Ljetne vrtoglavice

KO NE SMIJE NA SUNCE?

Dokazano je da se vrtoglavice i gubitak ravnoteže češće pojavljuju u ljetnom periodu. Vrućina nije glavni uzročnik, ali je jedan od glavnih pomagača. Od ljetnih vrtoglavica mnogo češće pate žene nego muškarci. Uzroka je mnogo, ali najčešći je nizak krvni pritisak.

Svako ko ima problema s niskim krvnim pritiskom trebao bi, posebno za vrijeme ljetnih vrućina, izbjegavati duga sunčanja i putovanja u periodu kada je najtoplije, spremanje po kući, saunu i slično.

Mnogo ozbiljniji uzrok vrtoglavice je visok krvni pritisak koji je, za razliku od niskog, opasan za život i izaziva teške zdravstvene probleme. S njime je posebno teško za vrijeme velikih ljetnih vrućina.

Treći ozbiljni uzrok vrtoglavice je poremećaj ravnoteže povezan s problemima u srednjem uhu. Takve osobe obično pate od morske bolesti i bolesti putovanja, pa im je mučno u automobilu, brodu, avionu, u vozu, pa čak i na ljuljački.

Među čestim uzročnicima vrtoglavice je i prenapetost vratnog dijela kičme. Zbog načina života taj dio tijela je vrlo opterećen.

I uska odjeća može biti uzročnik vrtoglavici. Mnoge žene ne zaziru od preuske odjeće, a da nisu svjesne kako njome otežavaju cirkulaciju, što opet ima za posljedicu – vrtoglavicu. Uzmite to u obzir, tim prije što će vam za vrijeme vrućih dana lakše biti u ležernoj i prozračnoj odjeći nego u preuskim hlačama i utegnutim bluzicama.

