Školjke – testisi, grejpfrut – dojke… Sve u prirodi je povezano: Zašto orah izgledom podsjeća na mozak?

U nastavku pogledajte deset vrsta namirnica koje svojim izgledom izuzetno podsjećaju na dijelove tijela za koje su dobre i koje opskrbljuju prijeko potrebnim tvarima. Primjerice, orah izgledom jako podsjeća na mozak, dok presjek mrkve ima isti pattern kao i ljudska zjenica

Slučajnost? Možda. A možda su ipak sve ove zdrave namirnice upravo takve kako bi nam bile podsjetnik na to koliko su dobre za nas.

Mrkva – oči

Grickanje mrkve će pomoći vašim očima!

“Mrkve su pune vitamina i antioksidanata čime se smanjuje rizik od različitih vrsta degeneracije i oštećenja očiju, usljed čega kod starijih osoba dolazi do gubitka vida”, pojašnjava dr. Sasson Moulavi, direktor Smart for Life Weight Management centra na Floridi.

Orah – mozak

Jezgra oraha jako podsjeća na ljudski mozak – čak kao i da ima desnu i lijevu hemisferu.

“Opće je poznato kako je orah ‘hrana za mozak’, budući da u sebi sadrži mnogo omega 3 masnih kiselima, koje potpomažu njegovu funkciju”, kaže nutricionistica Lisa Avellino.

Celer – kosti

Celer je odličan izvor tvari koje čine i molekulsku strukturu kostiju dajući im snagu i čvrstinu. Također, 23 posto kosti čini natrij, baš kao i celer.

Avokado – maternica

Oblik avokada izgledom podsjeća na maternicu i jako je dobar za žensko reproduktivno zdravlje.

“Avokado je odličan izvor folne kiseline, koja smanjuje rizik od cervikalne displazije, stanja koji može prethoditi raku grlića maternice”, pojašnjava Elizabeth Somer, autorica knjige “Eat Your Way to Happiness”.

Školjke – testisi

“Školjke su odlične za muške reproduktivne organe. Pune su folne kiseline i cinka, što značajno utječe na kvalitet sperme i reproduktivnog zdravlja kod muškaraca”, pojašnjava dr. Moulavi.



Grejpfrut – dojke

Grejpfrut sadrži supstance zvane limunoidi, koji se nazivaju “neprijateljima raka”, te zaustavljaju rast ćelija raka, kako u laboratorijama, tako i kad je u pitanju rak dojke.



Paradajz – srce

Ukoliko razrežete paradajz, primijetit ćete kako ovo crveno povrće ima mnogo komora koje podsjećaju na anatomsku strukturu srca.



“Studije su pokazale kako zahvaljujući likopenu u paradajzu, osobe koje ih jedu smanjuju rizik za obolijevanje od srčanih bolesti”, kaže Somer. Pored toga, ukoliko ga konzumirate sa malo masnoća, poput maslinovog ulja ili avokada, povećat ćete apsorpciju likopena za čak deset puta.

Crno vino – krv

Crno vino, koje podsjeća na krv, bogato je antioksidansima i polifenolima, uključujući moćni resveratrol. Također, crno vino je dobro za redukciju krvnih ugrušaka koji se povezuju sa srčanim bolestima.

“Kada umjereno pijete vino, ustvari se punite zdravim tvarima koje vas štite protiv destruktivnih supstanci u vašoj krvi, poput holesterola, koji uzrokuje srčane bolesti”, kaže Somer.

Đumbir – želudac

Đumbir je odlično rješenje kad vas boli želudac ili osjećate mučninu. Supstance u đumbiru koje su odgovorne za njegov opor miris i okus, na zvaničnoj su listi fitohemikalija koje sprečavaju mučninu i povraćanje.

Slatki krompir – gušterača

Slatki krompir izgledom jako podsjeća na guštreraču, te zapravo poboljšava funkciju rada ove žlijezde.

“Slatki je krompir pun beta-karotena, koji je izuzetno moćan antioksidans, te čuva tkiva od oštećenja povezanih sa starošću i bolestima”, kaže Somer.

