EVO KAKO DA OČISTITE SINUSE OD GNOJA I SLUZI: Za 10 dana ćete disati punim plućima!

Tretman lečenja sinusa započnite ispiranjem sinusa. Ujutru isperite sinuse toplom vodom i solju i to 10 dana zaredom. Rastvor za ispiranje napravite ovako: U 1 šolju vruće vode dodajte 1 supenu kašiku soli. Dodajte 1 do 2 kapi joda.

Zatim zagrejte sinuse u trajanju od 30 minuta. Najbolje za to je so ili pesak. Zagrejanu so stavite na tanak peškir pa oblog stavite na sinuse.

Sinuse možete zagrejati i sa mednim oblogom. U malo brašna stavite kašiku meda i malo biljnog ulja pa umesite glatko testo koje liči na plastelin. Testo stavite na papirnu maramicu pa na sinuse. Medni oblog će izvući upalu veoma brzo.Zatim se preporučje da tokom dana kada se borite sa jakom upalom sinusa obavezno jedete ren ili ljutu papriku kako biste otpušili sinuse i izbacili sekret.

Tokom deset dana možete svako jutro piti čašu vode u koju ste dodali malo jabukovog sirćeta. Ova mešavina ispijena na prazan želudac, razbija sekret zbog čega ćete gnoj i sluz lako izbaciti iz sinusa,piše Stil

Čim osetite prve simptome prehlade ili gripa skuvajte čaj od limuna i to na ovaj način: u ključalu vodu dodajte dobro opran, pa na četvrtine isečen limun sa korom. Pustite neka voda vri još 5 minuta a onda čaj sklonite sa ringle. Kada se malo prohladi, dodajte med i ispijajte u malim gutljajima.

