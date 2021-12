RAK ŠTITNE ŽLIJEZDE JE TEŠKO OTKRITI: 6 simptoma koji se prvi javljaju, znak da trebate doktoru

Karcinom štitne žlijezde je vrsta karcinoma koja se ne javlja često iako je posljednjih godina zabilježen porast stope njegove pojavnosti. Češće nastaje kod žena nego kod muškaraca (u omjeru 3:1), no može se javiti u svim dobnim skupinama, od djece do starijih osoba. U ranim fazama nastanka, karcinom štitnjače ne pokazuje osobite simptome, no njegovim se razvojem i širenjem počinju javljati znakovi upozorenja koji uključuju: