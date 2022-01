Evo koji su simptomi GRIPE, KORONE I PREHLADE i po čemu se razlikuju – odmah ćete znati ŠTA VAM JE

Zimski period vreme je kada inače “vladaju” virusi i prehlade, a kada se u sve to umeša korona, pa još i najnoviji omikron soj, nije lako razaznati simptome. To dovodi do toga da ili se uplašimo da je korona čim kinemo ili i ozbiljne simptome pripisujemo prehladi.

Da više ne bi bilo zabune, evo svih simptoma na jednom mestu, kako biste lakše mogli da ih razlikujete.

Simptomi prehlade

Britanski zdravstveni sistem izdvojio je nekoliko najčešćih simptoma prehlade, naglašavajući da se oni uglavnom javljaju postepeno:

– začepljen nos ili curenje iz nosa

– bol u grlu

– glavobolje

– bol u mišićima

– kašalj

– kijavica

– povišena telesna temperatura

– pritisak u ušima i licu

– gubitak čula ukusa i mirisa

Simptomi su isti kod odraslih i dece, s tim što kod dece mogu duže da traju.

Simptomi gripa

Prema podacima Britanskog zdravstvenog sistema, simptomi gripa uključuju:

– iznenadnu groznicu – temperatura iznad 38 stepeni

– bolove u telu

– osećaj umora i iscrpljenosti

– suv kašalj

– bol u grlu

– glavobolja

– problemi u spavanju

– gubitak apetita

– dijareja ili bolovi u stomaku

– osećate se bolesnim (i jeste bolesni)

Simptomi korone

Od početka epidemije su se simptomi korone menjali, ali su kao glavni izdvojeni: povišena telesna temperatura, iznenadan kašalj koji traje, promena ili gubitak ukusa mirisa i ukusa.

Simptomi specifični za delta soj

Sudeći prema podacima koji su prikupljeni preko ZOE aplikacije, simptoi koji se javljaju zavise od toga da li ste vakcinisani i koliko ste doza primili.

Simptomi posle dve doze vakcine:

– glavobolja

– curenje iz nosa

– kijavica

– bol u grlu

– gubitak čula mirisa

Simptomi posle jedne doze:

– glavobolja

– curenje iz nosa

– bol u grlu

– kijavica

– uporan kašalj

Simptomi kod nevakcinisanih:

– glavobolja

– bol u grlu

– curenje iz nosa

– groznica

– uporan kašalj

Simptomi omikron soja

Sudeći prema najnovijim podacima iz Londona, gde je najviše zaraženih Omikronom u Velikoj Britaniji, naučnici su izdvojili pet glavnih simptoma ovog soja:

– curenje iz nosa

– glavobolja

– umor (blag ili drastičan)

– kijavica

– bol u grlu

Treba napomenuti da se kao simptomi omikrona još javljaju i gubitak apetita i mučnina, problemi sa pamćenjem, promukao glas.

