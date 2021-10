OTKRIJTE DA LI IMATE VISOK HOLESTEROL, POGLEDAJTE U SVOJA STOPALA: Ne morate da vadite krv, OVAJ SIMPTOM OTKRIVA STANJE

Visok nivo holesterola je jedan od glavnih uzročnika kardiovaskularnih bolesti. Višak ove supstance u krvi može i te kako da utiče na pojavu srčanog udara. A kako da znate da imate povišen holesterol?

Osim analizom krvi, postoji još jedan pokazatelj visokih vrijednosti ovih masnoća, a one se vide na stopalima…

Sa hiperholesterolemijom, pod kožom se mogu formirati masne naslage, takozvani ksantomi. One se mogu se pojaviti bilo gdje na tijelu, ali najčešće se javljaju na stopalima. Ove “izbočine” ispod kože najčešće su meke, svrbe, a ponekad su čak i bolne, a veličina im se kreće od veoma malih, pa sve do preko 7 cm u prečniku.

Međutim, u većini slučajeva visoki nivo holesterola nije praćenovim uočljivim znacima upozorenja. Ljekari ističu da pravilna ishrana može da pomogne u smanjenju lošeg holesterola.

“Smanjivanje unosa zasićenih masti i njihova zamjena nezasićenim mastima odličan je način za smanjenje nivoa holesterola”, objašnjavaju stručnjaci uz “Heart UK”. prneosi “Novi“.

Zasićene masti su masti koje se nalaze u puteru, svinjskoj masti, masnom mesu i siru. A kako napominju stručnjaci, riba je dobar izvor zdravih nezasićenih masti, posebno omega-3 masnih kiselina.

