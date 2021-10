Dva čudna simptoma otkrivaju da ste imali koronu

I dalje znanost pokušava otkriti više o pacijentima koji su doživjeli dugi COVID, a stvari koje su doznali bi vas mogle iznenaditi.

Osim poznatih simptoma poput kašlja, temperature, umora, gubitka okusa i mirisa, neki pacijenti su doživjeli i nešto “intimnije” simptome o kojima se puno ne govori, a javljaju se i kod muškaraca i žena a u pitanju je seksualno reproduktivni sustav. Problemi nastaju nakon infekcije COVID-om. Konkretnije, neke su žene primijetile promjene u ciklusu, a muškarci erektilnu disfunkciju dugo nakon što je bolest završila.

Pregled literature objavljene u magazinu Journal of Endocrinological Investigation ovog ljeta gdje je erektilna disfunkcija predstavljena kao jedan od simptoma koronavirusa, piše Ordinacija.hr. Znanstvenici su otkrili u literaturi kako muški pacijenti u većem broju mogu doživjeti hipogonadizam – smanjeno lučenje testosterona, izlučivanje sjemena ili oboje, a rijetko, smanjeni odgovor na testosteron, u usporedbi s onima koji nisu bolest imali.

“Radi li se o dugotrajnom stanja ili prolaznom je pitanje koje zahtijeva odgovor”, pojašnjavaju stručnjaci.

Također su spomenuli kako dolazi do smanjenog broja Leydigovih stanica koje se nalaze u testisima te asistiraju proizvodnji testosterona te su odgovorni za spermatogenezu, proces stvaranja spermatozoida koji se odvija u sjemenim kanalićima testisa. Znanstvenici misle da bi ovo mogao biti jedan od razloga za veliku razliku smrtnosti i hospitalizacije kod muškaraca i žena a i može pojasniti zašto virus najčešće zahvaća starije muškarce.

No i žene doživljavaju seksualne i reproduktivne simptome za koje liječnici vjeruju da su povezani s hormonima. Luise Newson, stručnjakinja za menopauzu je izjavila kako trenutno radi na ispitivanju ovih simptoma kod pacijenata. S 842 odgovora pacijenata koje je do danas prikupila kaže kakao rezultati potvrđuju da je dugi COVID povezan s razinom hormona što je do danas bilo uvijek opovrgnuto.

Kao podrška ovoj teoriji, ona dodaje kako su mnoge žene primijetile pogoršanje simptoma COVID-a baš prije nego što započne menstruacija – kada je razina estrogena vrlo niska. Smatra kako nije potpuna slučajnost da simptomi dugog COVID-a podsjećaju na simptome menopauze – umor, bol u mišićima i zglobovima, vrtoglavica… prenosi n1

