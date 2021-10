STARI LIJEK, SVAKI DAN ZAPOČINITE S OVOM NAMIRNICOM: Dr. Nestorović tvrdi – smanjuje srčana oboljenja i čuva zdravlje

Čuveni doktor Branimir Nestorović dao je savjet kako ostati normalalan i izboriti se sa sumornom svakodnevnicom, objasnivši detaljno kako ljudi da prestanu da ustaju, što narod kaže, “na lijevu nogu”!

“Kad kažeš Rusima, pa i Srbima, da dvije nedjelje i još šest nedjelja poslije, praktično dva mjeseca, ne treba da piju i da ne puše, to liči na kampanju. Ja svakog jutra popijem čašicu rakije poslije kafe, to je moj čuveni recept, slatko od dunja, kafa i rakija za imunitet i to je odličan recept”, rekao je doktor Branimir Nestorović.

– Isključite, odnosno redukujte vijesti koje gledate i slušati. Te neće biti hrane, te neće biti gasa, struje… To kod ljudi izaziva strepnju, loše vijesti idu u podsvijest i onda cijeli dan vam bude negativan. Počni dan uz nešto lijepo, rakijicu, kaficu… – rekao je Nestorović i nastavio:

– Samo se treba usrestrediti na pozitivno, lijepe vesti, kako biste sačuvali zdravlje. Jednom davno jedan ljekar, tamo negde u 12. vijeku, uradio je čuveni eksperiment sa dvije ovce. Jednu je postavio da samo gleda u vuka, a drugu je pustio da normalno živi. Ova što je gledala u vuka, od stresa je uginula poslije dva mjeseca, iako joj vuk ništa nije uradio, druga je ostala živa i zdrava. Imamo i čuveni Hitlerov eksperiment sa otrovom, kad su njegovim protivnicima davali čistu vodu, a tvrdili da je otrov. Ljudi su umirali… Moć podsvijesti je nevjerovatna – objasnio je poznati doktor za TV Pink.

On je rekao da je mozak pravo čudo, da može i da nas ozdravi ali i razboli, u zavisnosti čima ga “punimo”.

– Svi pričaju o značaju mozga, tobože, mi smo racionalna bića. Koja racionalna, pa najveće i najznačajnije odluke donosimo pod uticajem emocija. Ženimo se, udajemo, intuitivano donosimo odluku čime ćemo se baviti i šta ćemo raditi… I verujte u intuiciju, nećete pogrešiti. Mi mislimo da je materijani svet dominantan, ne, postoji taj svet ideja, mitova… Pa u Nemačkoj imate više vidovnjaka nego sveštenika. Bivši kancelar Kol nijednu odluku nije donio dok se sa tim vidovnjacima nije posavetovao.

I srce je kao organ, tvrdi doktor, personifikacija naših emocija.

– To je medicina prihvatila. U njemu se generišu emocije pa otud i srčana oboljenja. Imamo sidrom slomljenog srca, kada čovek umre od tuge.

