Sedam stvari koje možete danas napraviti kako bi smanjili rizik od mogućeg moždanog udara

1. Pazite na težinu

Prekomjerna težina povezana je sa svim vrstama zdravstvenih problema, pa i dijabetesom i visokim krvnim tlakom, koji značajno povećavaju rizik od moždanog udara.

Dobra vijest je da čak i gubitak od 10 kilograma, ako imate višak, može značajno smanjiti rizik od moždanog udara.

2. Redovito vježbajte

Biti aktivan i redovito vježbati može imati brojne prednosti za fizičko i mentalno zdravlje. Budući da redovite tjelesne vježbe mogu pomoći u mršavljenju, snižavanju krvnog tlaka i održavanju zdrave razine kolesterola, također izravno mogu smanjiti rizik od moždanog udara.

– Ciljajte na 30 minuta dnevno, pet dana u tjednu. Čak 10 minuta vježbanja pozitivno utječe na čovjekovo zdravlje – objašnjava doktor Tommy Ng iz Medicinskog centra Southern Ocean. prneosi 24sata

3. Ako pijete, činite to umjereno

Ako ste netko koja uživa u povremenoj čaši vina ili piva, to nije nešto što trebate izbaciti iz svoje rutine. Zapravo, često citirano istraživanje iz 2005. godine objavljeno u časopisu Stroke pokazalo je da je jedna do šest porcija alkohola tjedno – poput vina, piva ili žestokih pića – povezana s manjim rizikom od ishemijskog moždanog udara u usporedbi s osobama koje su se potpuno suzdržale od alkohola.

4. Prestanite pušiti

Za razliku od konzumacije alkohola, nikakva upotreba duhana – umjerena ili drugačija – nije korisna za vaše zdravlje. Upravo suprotno.

– Pušenje ubrzava stvaranje ugrušaka na nekoliko različitih načina. Zgušnjava krv i povećava količinu nakupljanja plaka u arterijama. Uz zdravu prehranu i redovitu tjelovježbu, prestanak pušenja jedna je od najvećih promjena koje čovjek može napraviti da značajno smanji rizik od moždanog udara – piše Harvard Health.

5. Snizite krvni tlak

Redovita kontrola krvnog tlaka – i poduzimanje koraka za njegovo snižavanje ako je visok – ključni su za smanjenje rizika od moždanog udara, kažu stručnjaci.

– Visoki krvni tlak vodeći je uzrok moždanog udara. Procjenjuje se da gotovo polovica odraslih ima povišeni krvni tlak. Ako imate povišen krvni tlak, naučite ga provjeravati kod kuće pomoću kućnog monitora. Uvijek se sjetite provjeriti krvni tlak dok se odmarate ili sjedite – kaže dr. Pinakin R Jethwa, neurokirurg s medicinskog centra Sveučilišta Jersey.

6. Zdravo se hranite

Kao što je već spomenuto, zdrava prehrana s visokim udjelom voća i povrća i niskim udjelom zasićenih masti može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, kao i u smanjenju rizika od dijabetesa, bolesti povezane s povećanim rizikom od moždanog udara, piše MSN.

7. Pratite svoj kolesterol

Praćenje kolesterola ključno je za zdrav način života i ograničava rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema.

– Visoke razine LDL-a ili lošeg kolesterola i niske razine HDL-a ili dobrog kolesterola začepljuju arterije. Razina vašeg kolesterola važan je dio vašeg cjelokupnog zdravlja srca – rekla je kardiologinja Sheila Sahni iz medicinskog centra JFK.

Uravnotežena prehrana, redovita tjelovježba i drugi zdravi načini života učinkoviti su načini za snižavanje povišenog kolesterola, a s time i smanjenje rizika od moždanog udara

Facebook komentari