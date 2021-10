LJUDI SA OVOM KRVNOM GRUPOM IMAJU NAJGORI IMUNITET: Teško podnose bolesti, stalno su nahlađeni – OVO JE NAJSLABIJA KRVNA GRUPA

Prema riječima eksperta, najmanju mogućnost za oboljevanje od raka ima B krvna grupa, dok A posjeduje najvše mogućnosti za oboljevanje od maligniteta, ne imenujući do kraja o kojim grupama je riječ.

Dalje objašnjavaju da ova studija mora biti detaljnije istražena, a kažu da se ne odnosi na one ljude koji konzumiraju alkohol i cigarete.

Studija je analizirala podatke od nekoliko hiljada ljudi iznad 25 godina.

Od davnina se zna da je uvid u našu krvnu grupu zapravo uvid u vašu zdravstvenu sliku.

Već duže vrijeme vlada trend usklađivanja ishrane prema krvnoj grupi, a brojne studije su do sada povezale određene krvne grupe sa određenim bolestima.

Karcinom želuca

Osobe sa 0 krvnom grupom, nebitno da li je Rh faktor negativan ili pozitivan, imaju manje šanse za oboljevanje od različitih vrsta bolesti. To znači, da sve ostale krvne grupe imaju pojačane rizike. Na primer, osobe sa 0 krvnom grupom imaju znatno manji rizik od razvoja karcinoma želuca, ali osobe sa A krvnom grupom imaju povećane šanse za razvoj ovog tipa kancera.

Čir na želucu

Ako imate A ili AB krvnu grupu, znači da imate manje šanse da razvijete čir na želucu od osoba sa 0 krvnom grupom. Razlog zašto 0 krvna grupa ima više šanse da dobije čir na želucu je i dalje nejasan, ali istraživači spekulišu da je to zbog razlika u imunološki odgovoru na infekcije.

Srčana oboljenja

Oni koji imaju 0 krvnu grupu imaju manji rizik od razvoja koronarne bolesti srca do 23 odsto u poređenju sa svim ostalim krvnim grupama, prema istraživanju “Harvard School of Public Health”. Oni na najvišem nivou rizika su sa krvnim grupama AB i B. Osim genetske predispozicije, tačan razlog za to nije jasan.

Rak pankreasa

Još jedna pobjeda za 0 krvnu grupu, osobe koje je imaju su u manjem riziku da razviju rak pankreasa. Zaista, studija objavljena u časopisu “Nacionalnog instituta za rak” je otkrila da su osobe sa A krvnom grupom imali za 32 odsto veći rizik za razvoj raka pankreasa, a oni sa AB krvnom grupom su imali za 51 odstot veći rizik, dok su oni sa B krvnom grupom imali čak 72 odsto više rizika. Nalazi studije navode da je neophodno dalje istraživanje kako bi se utvrdio tačan razlog zašto su oni sa 0 krvnom grupom genetski podložniji. prneosi “Novi“.

Zdravstveni rizici ako ste 0 krvna grupa

Ljudi koji imaju ovu krvnu grupu su osetljiviji na pojedine bakterije i viruse, međutim ova oblast nije dovoljno istražena. Postoji rizik od oboljevanja od kuge, kolere, zauški i tuberkuloze. Nulta grupa ima za 35 odsto veće šanse da oboli od neke od bolesti dvanaestopalačnih creva u odnosu na druge krvne grupe.

Zdravstveni rizici ako ste A krvna grupa

Žene sa ovom krvnom grupom su duže plodne, pa je za njih vjerovatno da mogu da zatrudne u starijem dobu. Ipak, žene se ovom krvnom grupom imaju povećan rizik od oboljevanja od raka želuca posebno ako konzumiraju alkohol i cigarete. Postoji povezanost ove krvne grupe sa opsesivno kompulsivnim poremećajem.

Krvna grupa A najstarija je krvna grupa, a sve ostale krvne grupe nastale su kao rezultat mutacije koja je bila potrebna kako bi čovek preživeo, odnosno odupro se određenim bolestima. Tako je pre pet miliona godina nastala krvna grupa 0, a ubrzo nakon nje krvna grupa B.

Vjeruje se da su te mutacije preživele zahvaljujući upravo svojoj otpornosti na određene bolesti. Naučnici su tako ustanovili da se ćelije zaražene malarijom ne vežu lako s krvnom grupom B ili 0, što znači da su osobe s krvnom grupom 0 i B otpornije na malariju nego osobe s krvnom grupom A. Zato se može reći da je krvna grupa A “slabija”od ostalih.

Zdravstveni rizici ako ste B krvna grupa

Kao što smo već pomenuli u tekstu nosioci ove krvne grupe imaju veći rizik od oboljevanja od raka pankreasa. Za ovu grupu se vezuje i veći rizik od oboljevanja od Alchajmerove bolesti. Takođe, skloniji su nastanku čireva i raznih upala uzrokovanih bakterijama zbog usporenog imunološkog odgovora na infekciju.

Zdravstveni rizici ako se AB krvna grupa

Žene s ovom krvnom grupom imaju veći rizik za nastanak raka jajnika, a trudnice s grupom AB imaju veći rizik od razvijanja stanja visokog krvnog pritiska – preklampsije. Pripadnici ove grupe imaju veći rizik od srčanih bolesti i infarkta, ali i probavnih problema, poput hroničnog gastritisa, Kronove bolesti…

Ipak, studije pokazuju da kod njih nakon traumatičnih događaja nivoi hormona kortizola ostaju dugo postojani, što ih čini manje otpornima na stres, prenosi “Telegraf.rs”.

