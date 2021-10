Što trebate znati ako ste među onima koji primaju treću dozu cjepiva?

Istraživanje je pokazalo da je sigurna i efektivna

Pfizerovo cjepivo je zasad jedino koje ima odobreno i treću dozu za starije od 65, one u domovima za starije, ljude koji rade poslove na kojima postoji veći rizik zaraze ili za one od 18 do 64 koji imaju veću vjerojatnost razvijanja težih simptoma. Američki FDA kaže kako je istraživanje pokazalo da je treća doza sigurna i efektivna.

“Podaci male kliničke studije pokazuju da je treća doza pojača imunosni odgovor sudionika koji su je primili 6 mjeseci na kon druge doze. S pojačanim imunosnim odgovor ljudi bi trebali dobiti i jaču zasštitu od covida-19 i delat varijante”, kaže CDC.

Što treća doza može, a što ne?

Ni treća doza, baš kao ni jedno drugo cjepivo, ne pruža stopostotnu zaštitu, ali može pomoći imunološkom sustavu da snažnije odgovori na zarazu pa ćete biti bolje zaštićeni od teških simptoma, hospitalizacije i smrti.

Ne uzimajte analgetike da ublažite nuspojave

Prije primanja treće doze ne uzimamjte lijekove protiv bolova, poput ibuprofena i aspirina, kako biste izbjegli nuspojave. Još se ne zna kako ti lijekovi mogu tjecati na djelovanje cjepiva. Ipak, ako spomenute lijekove inače redovito uzimate zbog nekih dijagnoza, ne preskačite ih ni prije cijepljenja, kaže CDC. prneosi “N1“.

Moguće nuspojave

Kao i nakon prve ili druge doze, neki ljudi mogu osjetiti nuspojave i nakon treće doze. To je dobar znak da vaš imunološki sustav uči kako se boriti protiv infekcije koronavirusom. Neki ljudi nuspojave neće osjetiti, ali to ne znači da treća doza “ne radi”.

“Najčešće nuspojave koje su ljudi u istraživanju prijavili nakon treće doze su bol, crvenilo i otok na mjestu uboda, umor, glavoboljam bol u mišićima i zglobovima i zimica. Češće nego nakon prve dvije doze prijavljivanis u i otečeni limfni čvoroci ispod pazuha”, kaže FDA.

I dalje se pridržavajte mjera

Treća doza nije stopostotna zaštita i dalje se treba držati mjera poput distance, pranja ruku i nošenja maske u zatvorenim prostorima gdje ima više ljudi, prenosi Eat this.

