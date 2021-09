Tajna trećeg oka i pinealne žlijezde – Ogromna moć leži u nama!

Mistično treće oko nije dio fizičkog, već suptilnog tijela, a direktno je povezano s šestom, čeonom čakrom i pinealnom žlijezdom (epifizom). Smješteno je između obrva i korijena nosa, između dvije sljepoočnice, pola centimetra u dubini. Smatra se sjedištem duše, a djeluje na našu intuiciju, duhovne i paranormalne moći. njime možemo vidjeti aure i suptilne predjele. Zbog postupne degradacije duhovne čistoće ljudi i potonuća u materijalizam, ono je sada neaktivno, ali iza sebe je ostavilo svjedoka vlastitom postojanju – pinealnu žlijezdu, koja je kod većine ljudi kalcificirana i atrofirana. Evo kako očistiti pinealnu žlijezdu i vratiti moć trećem oku!

Mistično treće oko nije dio fizičkog tijela. Ono je dio drugog tijela koje je skriveno – to je suptilno tijelo. Ono posjeduje vezu s fizičkim tijelom, ali nije dio njega. Zato fiziologija ne vjeruje da postoji treće oko, piše “Atma“.

Energija trećeg oka ista energija koja pokreće obične oči, ona se samo kreće u drugom centru. Treće oko je sasvim blizu, upravo između dvije sljepoočnice, pola centimetra u dubini. Ono je sasvim blizu, ono je najbliža točka običnim očima.

Kroz stoljeća su filozofi, mudraci i duhovni učitelji epifizu povezivali s trećim okom čija percepcija nije zamagljena ni ograničena fizičkim osjetilima.

Treće oko ima univerzalnu povijest, ono izmišljena fikcija, tome svjedoče i crteži na čelima drevnih bića iscrtanih na zidovima pećina i skulpturama u budističkim hramovima. Neki istraživači smatraju da treće oko predstavlja memoriju izvanzemaljskih ljudskih predaka, odnosno polubogova.

Obratimo pozornost na prisutnost simbola borovog češera u prikazima i simbolima drevnih civilizacija.

Tako, primjerice, u Egiptu, Ozirisov štap s dvije zmije koje gledaju prema borovom češeru simbolizira podizanje kundalini energije duž kralježnice do epifize.

U drevnom Babilonu, bog Tammuz prikazan je kako drži češer u ruci.

Zatim, Dioniz, grčki bog vina, i njegova rimska verzija, Bakho, drže štapove na vrhu kojih se nalazi borov češer.

No, možda najneočekivanije mjesto na kojem bi čovjek očekivao simbol borovog češera je svakako Vatikan, koji čuva gigantsku statuu borovog češera s čije obje strane stoje dva pauna, koja podsjećaju na egipatske Ibis ptice. U podnožju stražnjeg dijela statue nalazi se otvoreni sarkofag, koji u kraljevskoj komori Velike piramide simbolizira kraj smrti. S prednje strane, u podnožju, leži statua lava na čijem su postolju ugravirani egipatski hijeroglifi. Cijelo to područje u kojem su smještene spomenute statue zove se “Dvor borovog češera”.

Nije li to u najmanju ruku čudno? K tome, i sam Papa nosi štap koji u sebi ima borov češer, gdje je jasno da Papa simbolizira vezu između neba i zemlje. To dovoljno govori o dubokom ezoterijskom znanju koje crkvena elita čuva ispod krhke i tanašne fasade službenog kršćanstva.

Treće oko se često naziva i Šivinim okom, okom Horusa u egipatskoj tradiciji, okom Kiklopa i roga jednoroga.

Upotrebljavali su se još i nazivi Unutarnje oko i Minnakanam.

Mnogi hindusi nose tilak (znak od gline svete rijeke na čelu) koja ima mistično značenje i predstavlja treće oko.

U ″Taittireeyi Upanishadi″ jednom starom spisu na sanskrtu navodi sljedeći tekst: ″Tamo gdje se lubanja dijeli, tamo leže Božja Vrata″.

U Bibliji, također možemo naći citat: ″Ako je tvoje oko bistro i svijetlo, cijelo tijelo će biti u svijetlu″.

Francuski filozof René Descartes vjerovao je u tezu da upravo pinealna žlijezda predstavlja poveznicu između uma i tijela. U svojim je djelima naglašavao važnost epifize nazivajući je “sjedištem duše” i “dijelom tijela u kojem duša izravno obavlja svoje funkcije”.

Naime, postoji uska veza između pojave duše u tijelu prema učenju raznih duhovnih tradicija i oblikovanja epifize. Utvrđeno je da se epifiza počinje stvarati u fetusu 49 dana nakon začeća.

Prema učenju tibetanskih budista zapisanom u “Tibetanskoj knjizi mrtvih”, upravo je toliko vremena potrebno da duša nakon smrti i izlaska iz jednog tijela provede u bestjelesnom stanju prije nego što uđe u drugo tijelo.

Helena Petrovna Blavatsky, osnivačica teozofskog pokreta, u svojoj je opsežnoj i iscrpnoj knjizi “Tajna doktrina” iz 1888. godine opisala ulogu ove žlijezde u evolucijskom kontekstu: “Treće oko prestalo je djelovati… jer čovjek je duboko zaglibio u kaljuži materije.”

“Treće oko, postupno okamenjeno uskoro je iščezlo… oko se povuklo duboko u glavu i sada je skriveno ispod kose…”

“…zahvaljujući postupnom iščeznuću duhovnosti i potonuću u materijalno, pretvorilo se u zakržljali organ.”

“Treće oko je mrtvo… ali iza sebe je ostavilo svjedoka vlastitom postojanju… epifizu”.

Pinealna žlijezda ili epifiza

Epifiza ili pinealna žlijezda (lat. Glandula pinealis) je mala endokrina žlijezda u mozgu, organ češerastog oblika smješten u glavi upravo na mjestu gdje se razdvajaju dvije polutke. Ova je žlijezda kod čovjeka veličine zrna graška, te luči hormon melatonin koji regulira budnost i spavanje. To je hormon koji se smatra kemijskim prethodnikom snova, iskustva blizu smrti, meditacije, vizije i drugih oblika svijesti.

Dugi period vremena, za znanstvenike je ta zrnasta žlijezda smatrana nebitnom za čovjekovu evoluciju. Bila je tek zakržljala i suvišna žlijezda koja nema svoju pravu funkciju. Danas je rasprava došla do te točke da se upravo ona počinje smatrati najbitnijom žlijezdom u tijelu.

Dok se još nalazimo u majčinoj utrobi, prva žlijezda koja se razvija sa našim tijelom je upravo pinealna žlijezda. Crveno – sive je boje i kod prosječnog čovjeka ona je promjera oko 5-8 mm. Za razliku od svih ostalih žlijezda, pinealna žlijezda dobiva energiju preko očiju. Putem očnih živaca svjetlost se prenosi u stražnji dio mozga, gdje se nalazi centar za vid i hipotalamus. Sve informacije koje dobijemo preko osjetilnih organa nakupljaju se u hipotalamusu. Ovaj dio mozga zaslužan je za reguliranje autonomnog živčanog sustava, endokrinih žlijezda, pa tako i osnovnih životnih funkcija. Od svjetlosti unesene kroz oči, oko 75% dolazi u hipotalamus odakle zatim putuje u pinealnu žlijezdu i na taj ju način stimulira, te ju potiče da luči hormone u mozak i krv. Ovo je jedan od razloga po čemu se pinealna žlijezda razlikuje od ostalih žlijezda koje energiju dobivaju od tijela. Upravo zbog njenog reagiranja na svjetlost smatra se ostatkom trećeg oka.

Povezano sa simpatičkim živčanim sustavom, treće je oko uspostavljalo vezu s voljnim dijelom živčanog sustava i na taj način davalo čovjeku uvid u “više svjetove”.

Kako očistiti kalcificiranu epifizu

Kod normalne osobe, pinealna žlijezda je atrofirana i neaktivna. Ljudi su stoljećima bili odsječeni od meditacija moći gdje energija cirkulira te je puno dijelova ljudske duše prestao funkcionirati što je rezultat religijskih dogmi.

Postoje teorije koje kažu da ćemo tu žlijezdu svi ponovno aktivirati kad čovječanstvo dosegne stupanj duhovnosti kakav je nekad postojao.

Kod djece, zdrava i aktivna epifiza ima veličinu prosječnog zrna grožđa, dok je kod odraslih zakržljala i veličine je zrna graška.

Promjena veličine epifize nastupa uslijed njezine kalcifikacije, otvrnuća. Kalcifikacija je proces prilikom kojeg se soli kalcija nagomilavaju u mekim tkivima i stvrdnjavaju ih.

Najčešći i najrašireniji uzroci kalcifikacije epifize su suvremena prehrana: meso, mliječni proizvodi, rafinirano brašno i šećer u tijelu izazivaju povećanu kiselost koja povoljno djeluje na stvrdnjavanje epifize. Tu je i prekomjerna koncentracija fluora i raznih toksina u organizmu.

Postoji nekoliko načina da se proces kacifikacije obrne.

Sunce

Jedan od najučinkovitijih je gledanje u Sunce, s obzirom na apsorpciju vitamina D, zbog čijeg nedostatka do kalcifikacije i dolazi.

Sunce stimulira pravilan rad epifize, stoga je potrebno izložiti glavu suncu, otprilike 20-tak minuta dnevno.

Osim što služi kao most ka drugim stvarnostima, veličina, izgled i aktivnost epifize utječu na stupanj u kojem je čovjek u stanju napajati svoje tijelo, tvoreći atome i životnu energiju, neposredno od Svjetla ili prane. Izvorna uloga epifize i hipofize je da budu receptori prane (kozmičke energije) i svjetlosti i njihovi pretvarači u iskoristivu energiju za održavanje fizičkog tijela. Kod ljudi koji ne konzumiraju hranu, primjerice, istraživanja su pokazala da je njihova epifiza dvostruko veća od epifize prosječnog čovjeka. Znanstvenici koji su u periodu od 130 dana promatrali najpoznatijeg sun gazera, indijca Hiru Ratana Maneka, otkrili su da je veličina njegove epifize 8×11 mm dok kod ostalih ljudi ona iznosi 6×6 mm. Što je epifiza aktivnija, to je manje potrebno napajanje tijela iz drugih izvora.

Zbog gledanja u Sunce, osjećate sve manju potrebu za hranom. Fascinantno je i potpuno oslobađajuće znati da nisi ovisan o hrani kako bi preživio, nego da je ono što ti daje život ona ista kozmička energija i inteligencija koja napaja i na okupu drži sve stvoreno. Postoje ljudi koji tako žive već dugi niz godina, nazivaju se bretarijanci.

Zdrava hrana

Prijelaz na vegetarijansku, sirovu i vegansku prehranu koja se sastoji isključivo od netretiranih i neprocesuiranih darova prirode, voća, povrća, klica, sjemenki i orašastih plodova, mahunarki, žitarica.

Eliminacija halida – floura, klora i broma

Halidi su kemijske tvari poput floura, klora i broma. Svi imaju sličan učinak kalcifiranja na epifizu, a ponajviše fluor, stoga ih prije svega treba eliminirati iz prehrane.

Postoje dvije vrste fluora. Kalcij-fluorid, koji je prirodni sastojak u gotovo svim podzemnim izvorima i on je relativno bezopasan. Pa ipak, ako ga svakodnevno konzumirate u prevelikim količinama, možete imati problema s kostima ili zubima. Kalcij se inače koristi za neutralizaciju većinu toksičnih svojstava fluora.

S druge strane, vrsta fluorida koji se dodaje vodi, pićima i hrani je otpadak iz procesa nuklearne i aluminijske proizvodnje, naročito proizvodnje fosfata to jest industrije umjetnih gnojiva. Dakle, on je u mnogima vodama iz vodovoda i u mnogim pastama za zube.

Napravite sami svoju pastu za zube, ili kupujte one bez natrij flourida te konzumirajte izvorsku vodu.

Agencija za Zaštitu Okoliša SAD je klasificirala natrij-fluorid kao otrov; on se koristi kao otrov za štakore, i kao pesticid. Tragovi ovog spoja nalaze se i u hrani. Neka gazirana pića, pakirani sokovi od naranče i čak flaširana voda za piće sadrži aditive od fluora. Pažljivo pročitajte deklaracije proizvoda koje kupujete.

Poznato je da su nacisti logorašima u vodu i jelo dodavali ogromne količine fluora kako bi izazvali poremećaje rada epifize i njenu kalcifikaciju sve s naumom da se logorašima može jednostavno manipulirati i upravljati i da ne dolazi do pobuna u logorima.

U biti je fluor jako teško izbaciti iz tijela kada u njega uđe. On se obično akumulira u kostima i zubima. Nedavno je otkriveno kako se još više akumulira u epifizi.

U kasnim devedesetim godinama XX. stoljeća, u Engleskoj je znanstvenica Jennifer Luke napravila prvu studiju koja je ispitivala utjecaj fluora na epifizu. Ona je otkrila kako je upravo pinealna žlijezda meta fluora kada jednom uđe u naše tijelo. Epifiza jednostavno apsorbira puno više fluora nego li bilo koji drugi fizički dio našeg tijela, čak puno više nego li ga apsorbiraju naše kosti.

Dobra vijest je da često izlaganje sunčevim zrakama, od nekih 20 minuta dnevno u komadu, će pomoći stimulirati fluorom kalcificiranu epifizu. Samo je važno da maknete pokrivalo za glavu, inače Sunce neće moći odraditi svoju ulogu stimuliranja pravilnog rada epifize. Od iznimne je važnosti da taj podatak svi shvate jer epifiza kontrolira rad mnogih enzima i rad drugih žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem, kao i stvaranje melatonina.

Kada se epifiza kalcificira, sposobnost lučenja melatonina i serotonina u krv je značajno oslabljena, što posljedično dovodi do starenja i slabljenja imunološkog sustava.

Izbjegavati suplemente kalcija

Suplementi kalcija su jedan od najvećih uzroka kalcifikacije, budući da ionako nisu djelotvorni preporuča se ne uzimati ih. Dodataka kalcija ima i u hrani u obliku kalcij fosfata, kalcij karbonata i dikalcij fosfata pa i na to treba obratiti pažnju.

Izbjegavati živu

Zbog svog neurotoksičnog djelovanja, živu treba svakako izbjegavati. To znači – zamijeniti sve zubne plombe punjene živom, paziti na konzumaciju ribe, posebno iz zagađenih područja, smanjiti korištenje štednih sijalica. Živa spada u teške metale, koji se moraju očistiti iz organizma. Također, sugeriramo da se jako dobro informirate o cjepivima i farmaceutskim lijekovima, njihovom sastavu i dugoročnim posljedicama.

Izbjegavati toksine

Svi su pesticidi toksični, a neki od njih su izrazito toksični za epifizu. Stoga se preporuča konzumacija samo organski uzgojene hrane, uz veći postotak unosa takve sirove hrane. Naravno, treba izbjegavati i umjetna sladila, te kemijske spojeve koji se nalaze u komercijalnim proizvodima za osobnu higijenu. Umjesto toga, može se koristiti stevija i organski higijenski preparati.

Detoksifikacija

MSM

MSM (metilsulfonilmetan) je biološki aktivni sumpor, metabolit DMSO-a (dimetilsulfoksid), a oboje su izvori sumpora. Pomaže nositi tvari preko stanične barijere, diže oksidacijski potencijal organizma, ubija patogene, odličan je protiv bolova, za izgradnju kose, kože, noktiju i kosti. Osim svega toga, odličan je detoksikator.

Sirovi kakao

Sirovi kakao zbog visokog sadržaja antioksidansa stimulira rad epifize, a također i čisti organizam.

Češnjak, origano ulje i ekstrakt neema za topljenje kalcija

Češnjak je u stanju otopiti kalcij i djeluje kao antibiotik. Također je poticaj pravilnom radu imunološkog sustava. Za one koji žele spriječiti miris daha po češnjaku – dovoljno je prožvakati malo lišća peršina nakon konzumacije.

Origano ulje i ekstrakt nima djeluju kao prirodni antibiotik protiv oklopa od kalcija koje nanobakterije stvaraju oko sebe u epifizi.

Melatonin

Pinaelna žlijezda već proizvodi hormon melatonin koji utiče na cirkadijalni ritam. Melatonin se povezuje sa relaksacijom i ljudi često uzimaju suplemente melatonina kako bi bolje spavali. Preporučuje se da počnete s malim dozama i da ga ne uzimate duže od 3 mjeseca.

Jod

Jod se u prirodi može naći u biljkama poput morske trave tj algi, a dokazano je i pomaže izbacivanju natrijum fluorida kroz urin. Nažalost, zapadnjački stil prehrane dovodi do manjka ovog vitalnog minerala u organizmu, iako je našem tijelu neophodan. Kako biste izbjegli nedostatak kalcija kada uzimate suplemente joda, trebalo bi jesti organsku hranu i to: brokulu, naranče, kelj, lan, kliničić i druge začinske trave.

Bor

Još jedan dobar suplement koji se može iskoristiti da ukloni fluorid iz ljudskog tijela je mineral bor. Ima ga u cikli koju možete jesti svježu, kuhanu ili kuhanu na pari, a ako baš ne volite ovo povrće, uzmite bor u prahu. Ovog minerala ima i u suhim šljivama.

Hrana bogata klorofilom

Hrana bogata klorofilom kao što su spirulina, mlade vlasi pšenice i plavo-zelene alge su namirnice bogate klorofilom. Ovi dodaci prehrani imaju snažno detoksikacijsko djelovanje.

Jabučni ocat

Ovo prirodno sredstvo za detoksikaciju sprečava taloženje kalcija zahvaljujući malinskoj kiselini. Malinska kiselina je organska komponenta koja daje voću kiseli ukus. Kada se uzima kao suplement utječe na sustav za probavu i pomaže da se tijelo oslobodi toksina.

Koju još hranu bi trebalo jesti kako biste poboljšali funkciju pinealne žlijezde?

Preporučuje se konzumiranje slijedećih namirnica: korijander, goji bobice, lubenica, banana, med, kokosovo ulje, konoplja, alge, čaga gljiva.

Pulpa, kora i lišće od tamarinda može se koristiti za izradu čajeva, ekstrakta i tinkture koje će vam pomoći eliminirati fluor putem urina. Tamarind se koristi u ayurvedskoj medicini i ima mnoga pozitivna zdravstvena svojstva.

Limun je odličan za eliminaciju suvišnog kalcija iz organizma, a istovremeno potiče i detoksikaciju tijela.

Može li se otvoriti treće oko?

Svako ljudsko biće ima treće oko koje može aktivirati frekvencije duhovnog svijeta i omogućiti vam osjećaj božanskog postojanja te jedinstvenosti sa svijetom oko sebe. Razlika je samo u tome je li netko probudio ovaj dio svoje prirode ili ne. Otvaranje trećeg oka je proces koji će nekima trajati cijeli život, dok drugi možda i ne shvaćaju da su to već ostvarili.

Ne možemo poricati činjenicu da se Zemlja budi iz ove iluzije koju je čovjek sam stvorio, a puno ljudi konačno uspostavlja vezu sa svojom pravom prirodom. Međutim, potrebno je još puno truda i rada, još ima toliko mnogo bića koja trebaju rasti i integrirati osnovno razumijevanje duhovnih pojmova.

Lako je zaglaviti u ideji da se otvaranjem trećeg oka doživljava život na nov i uzbudljiv način, kojim se briše sva negativnost i problematična iskustva. Ali to nije baš tako.

Mnogo puta smo vidjeli čak i plaćene promocije na temu “otvaranja trećeg oka”, ljudi su spremni platiti novac kako bi napokon otvorili chakru trećeg oka pomoću nekog tajanstvenog gurua, koji u stvarnosti samo želi otvoriti vaš novčanik i manifestirati novac za sebe.

Treće oko se prirodno otvara, ali proces je postupan i ne možete očekivati ​​da će vaše treće oko procvjetati nakon samo nekoliko meditacija. Prvi korak ka paljenju plamena unutar ove čakre je da osoba sjedne sama sa sobom i izmjeri važnost duhovnosti u svom životu.

Morate biti iskreni prema sebi prije nego što možete zaroniti u dublje istraživanje duhovnosti i iskusiti sve što ima za ponuditi.

Naše treće oko je dio našeg energetskog tijela, ono je s nama od samog rođenja našeg fizičkog tijela i uvijek je bilo aktivno. Preporučujemo da razmislite o iskustvima iz djetinjstva u dobi od 3 do 5 godina (ili od kad se možete sjetiti) i razmislite o stvarima kao što su: povjerenje, istina, volja i povjerenje.

Kao djeca, prije nego što naš um prijeđe u stanje uvjetovanog bića, mi smo ultra osjetljivi i potpuno usklađeni s našim duhovnim ja, ali kao djeca to ne vidimo na taj način, sretni smo što smo živi, sretni smo što doživljavamo sve što život ima za ponuditi.

Vrlo je uobičajeno da moderno ljudsko biće dosegne ranu odraslu dob s depresijom, tjeskobom i strahom za život, jastvo i budućnost. Razdoblje od 6 do 20 godina je tako intenzivno da se potpuno izgubimo u iluziji materijalizma i egoizma.

Kako je to točno povezano s otvaranjem trećeg oka?

Pa, vrlo je jednostavno. Kad započinjemo duhovnu praksu, kao što je meditacija, molitva, joga, koncentracija, mantra i ulažemo vjeru i povjerenje u nju, na kraju se ona počinje manifestirati u našoj stvarnosti, a ta stvarnost nije toliko drugačija od našeg djetinjstva. Treće oko je izravna veza s našom intuicijom i znanjem.

Kako se intuicija i znanje manifestiraju u našoj stvarnosti?

Mi postajemo sigurniji jer imamo osjećaj znanja i razumijevanja našeg životnog puta i ne postoji ništa što pruža više zadovoljstva nego kada znamo kako nešto učiniti, čak i kada su vremena teška. Mi počinjemo jasnije vidjeti stvari koje omogućuju da se istina očituje u našem srcu i umu, a odjednom nas ne zanima sama egoistička iluzija svakodnevnog života. Sve one sposobnosti koje smo imali kao djeca počinju se pojavljivati u našem odraslom životu i to je vrlo posebno iskustvo!

Otvaranje trećeg oka neće vas dovesti do toga da vidite ​​zmajeve, vile i jednoroge. Sigurno je da ćete doživjeti živopisne vizije, ali to se neće događati cijelo vrijeme, a naivno bi i bilo tako misliti. Otvaranje trećeg oka vas također neće spasiti od neugodnih stvari u životu niti će vam dati posebnu zlatnu kartu za putovanje u raj.

6 znakova da vam se počelo otvarati treće oko

Čudni i stvarni snovi

Svake noći se transportirate u nevjerojatno realan svijet. Međutim, to nisu bilo kakvi snovi. Osjećate kao da ste doista tamo, doživljavajući sve iz prve ruke, a sami snovi su bizarni.

Doživljavate zbunjenost i nevjerojatno vam je teško ostati u snu. To vjerojatno ima negativan utjecaj na kvalitetu vašeg sna.

Život između stvarnosti i mašte

Kada vam je otvoreno treće oko, svijet oko vas doživljavate kao u snovima. To je uglavnom zbog činjenice da treće oko nije vezano za ovaj svijet. Umjesto toga, možete vidjeti dalje od ovoga što se nalazi ovdje i sada, možete steći uvid i u druga područja.

Zbog toga može se dogoditi da vam bude nevjerojatno teško razlikovati ono što je stvarno ovdje na Zemlji i što nije. Premda to može biti zbunjujuće, u najmanju ruku, također će vam pomoći da otvorite svoj um činjenici da u životu postoji više od onoga u što smo nekoć vjerovali da je istina.

Promjene u prehrani

Budući da postajete svjesni vibracija koje postoje oko vas, kao i unutar vašeg tijela, bit ćete vrlo svjesni toksina koji se nalaze u svijetu oko vas.

Hranu koju konzumirate promatrat ćete u novom svjetlu, odjednom svjesni kemikalija, konzervansa i nečistoća. To će vas dovesti do toga da tražite zdravu, prirodnu, svježu hranu i vodu.

Dublje razumijevanje odnosa

Treće oko nam pomaže da vidimo i shvatimo duše onih koje susrećemo, uključujući naše prijatelje, obitelj, susjede, suradnike, itd. Ovaj novi uvid pružit će vam novo razumijevanje vaših veza i odnosa.

Iako će to otkriti nedostatke u nekima, čak i dovesti do njihova uništenja, druge će ojačati, uspostavljajući dublju, smisleniju povezanost.

Neobjašnjive glavobolje

Jedan od prvih iskustava je glavobolja i pritisak na centru čela. Također se može činiti da taj osjećaj dolazi iznutra, obično centimetar ili dva ispod površine čela gdje utječe na šestu čakru. To je pozitivni indikator pinealne žlijezde koja se budi i počinje funkcionirati na zdrav način.

Možete također osjetiti bol i pritisak kad god se fokusirate na treće oko ili meditirate na treće oko. Ovo je potpuno normalno i smanjit će se s vremenom.

Psihičke moći

Možda ste prethodno imali snažan osjećaj iz trbuha, no iznenada se čini da je to sada nešto mnogo više.

Kada je potpuno aktivna, epifiza čovjeku daje sposobnosti koje se obično svrstavaju u domenu znanstvene fantastike, poput telepatije, povećanog polja osjetilne percepcije, promjene izgleda i gustoće tijela, teleportacije te prelaska u druge dimenzije.

Uz pomoć trećeg oka se može sagledavati budućnost, boraviti istodobno na dva različita mjesta, levitirati, putovati kroz vrijeme i prostor, tomu svjedoče tibetanske lame i indijski jogiji. S trećim okom možemo vidjeti aure te proricati i vidjeti energiju svuda oko nas.

Intuicija i treće oko

Otvaranje čakre trećeg oka ima vrlo značajan utjecaj na vašu intuiciju, ta novootkrivena intuicija ima mnoge oblike i forme, ali to će biti toliko snažno da to nećete moći ne primijetiti.

Kada je jednom otvorena i pojačana meditacijom, može donijeti uvide i razumijevanja koja će vas nježno voditi i inspirirati u smjeru vašeg najvišeg rasta i evolucije.

Tehnike otvaranja trećeg oka

Meditacija

Nije važno kojim meditacijskim pristupima započinjete, možete prakticirati neke tradicionalne tehnike meditacije ili možete upotrijebiti i svoju vlastitu omiljenu tehniku ​​meditacije.

Sljedeća metoda za stimulaciju vašeg trećeg oka je tako jednostavna i potrebne su vam samo tri stvari: volja, povjerenje i disciplina.

Koristite svoju omiljenu tehniku ​​meditacije kako biste se opustili.

Svijeća je vrlo jednostavna, a istodobno vrlo poticajna, ali može biti i određena boja koja vam se sviđa ili bi to mogao biti neki predmet koji vam se sviđa.

Dišite, opuštajte se dok ne osjetite da ste potpuno u meditaciji.

Vizualizirajte u mislima svijeću ispred vas.

Ostanite usredotočeni na svijeću i ne dopustite da nestane.

Cilj je ostati fokusiran na svijeću, bez obzira na sve.

Prirodno ćete vizualizirati svijeću na području trećeg oka. Zvuči sto puta lakše nego što zapravo jest.

Vaš Ego će teško prihvatiti činjenicu da pokušavate naučiti sebe disciplini i fokusu i nastavit će vam servirati sve vrste smetnji, samo da bi vas odvratio od slike svijeće koju pokušavate zadržati ispred vas.

Možda možete misliti da ne zamišljate pravu svijeću ili da je predaleko ili preblizu, ali sve što trebate učiniti je zadržati fokus, a ona će se na kraju manifestirati. Možda ćete ponekad dobiti osjećaj ili znanje da to ispravno radite, a to će vam poslužiti u budućim meditacijama.

Koncentracija

Jedna od najjednostavnijih vježbi za pokretanje trećeg oka, a onda i dosezanja dubljih spoznaja, upravo je što dulji “ostanak” u toj zoni. Znači, jednostavno sklopite vanjske, fizičke oči – one se moraju isključiti kako bi vaša pozornost potpuno prenijela na ono unutarnje, duhovno oko – i pokušajte ostati što dulje u svojem trećem oku.

Umirite se i promatrajte ono što vidite na svom unutarnjem filmskom platnu. Možda će vam u početku biti neobično ili naporno, ali redovitim vježbanjem u opuštenom stanju naviknut ćete se i pokrenuti cijeli unutarnji niz viđenja.

S vremenom možete produljivati vezu, a uvidjet ćete da spoznaje, riječi i slike koje dobivate postaju cjelovitije, življe i intenzivnije.

Mantre i mudre

Proučite mudre i mantre.

Koristeći ih, koncentrirajte se na čakru trećeg oka.

Posebno je dobra mantra OM.

Vizualizacija životne energije

Legnite na leđa, zatvorite oči i opustite se. Lijevi dlan stavite na sredinu čela, a desni dlan na lijevi. Položaj ruku trebao bi biti u nastavku prirodnog položaja podlaktice – dlanovi su dakle položeni dijagonalno jedan iznad drugoga. Neka ruke meko počivaju na čelu.

Nakon toga si predočite kako svakim udisajem upijate životnu energiju te ona protječe dalje prema vašem čelu.

U svojoj zamisli toj energiji dajte tamnoplavu boju tako da blage tamnoplave boje izlaze iz vaših dlanova u čelo i odatle struje cijelim tijelom. Neka to potraje najmanje sedam udisaja i izdisaja.

Ta vam vježba olakšava pristup drugim razinama stvarnosti, no nikad nemojte pokušavati isforsirati taj pristup.

Afirmacije

Više puta na dan ponavljajte jednu od ovih rečenica, najbolje prije spavanja. Šapnite ih polako i opušteno najmanje deset puta.

Otvaram se prema svom unutarnjem svjetlu.

Znam da duboko u sebi nosim odgovore na sva pitanja.

Uspostavljam kontakt sa svojom intuicijom i maštom.

Moć poljupca u treće oko – Mohandji

“Ako dijete koje ide u školu ili na fakultet, majka ili otac poljube u treće oko i kažu: „Sve će biti dobro“, uglavnom i bude dobro. To je zato što taj poljubac u treće oko, istog trenutka aktivira 72 000 meridijana u tijelu. Osjećate se tada lijepo, osjećate da ste moćni. Ovo je dokazano i mnogi ljudi kažu da djeluje. Dakle, poljubac u treće oko ima trenutni efekt reaktiviranja.” – Mohandji

Osho: Kako gledati Trećim okom?

Kad gledate običnim očima, vi gledate kroz fizičko tijelo. Mistično treće oko uopće nije dio fizičkog tijela. Ono je dio drugog tijela koje je skriveno – to je suptilno tijelo, sukshma sharir. Ono posjeduje vezu sa fizičkim tijelom, ali nije dio njega.

Zato fiziologija ne vjeruje da postoji treće oko ili nešto slično tome – ona je svim sredstvima analizirala, prodirala, snimala rendgen zracima i nije našla mjesto, neki fizički dokaz da postoji treće oko.

Koji je odnos između očiju i trećeg oka? Na koji način tehnike gledanja djeluju na treće oko?

Ono što se treba shvatiti: da je energija trećeg oka ista energija koja pokreće obične oči. Ona se samo kreće u drugom centru. Treće oko je već prisutno, ali ne funkcionira – ono ne vidi dok obične oči ne prestanu gledati.

Ista energija će se kretati kroz njega. Kada se energija ne bude kretala kroz oči, ona će se kretati trećim okom, a kada se energija bude kretala kroz treće oko, obične oči neće vidjeti.

One će biti prisutne, ali malo tko može biti u mogućnosti gledati pomoću njih. Ta energija koja je omogućavala gledanje putem njih bit će odsutna.

Ona će se kretati kroz novi centar, koji se nalazi između dva oka. On je već tu i svakog trenutka može profunkcionirati. Ali on treba energiju kako bi mogao profunkcionirati.

Treće oko je dio suptilnog tijela. Kada napustite tijelo tj umrete, umire samo vaše fizičko tijelo, ali vaše suptilno tijelo se nastavi kretati s vama, dušom; ono traži novo rođenje, novo tijelo u skladu sa svojom željom i karmom.

Sve dok se to suptilno tijelo ne rastvori, vi se ne možete osloboditi samsare, kruga ponovnog umiranja-rađanja. Taj krug se nastavlja.

Kada se energija kreće kroz fizičko tijelo, vi promatrate na fizički način. Zato pomoću običnih očiju ne možete vidjeti ništa drugo osim fizičke pojave, materijalno.

Samo pomoću funkcioniranje trećeg oka možete ući u drugačiju dimenziju. Tada možete vidjeti stvari koje nisu vidljive običnim, fizičkim okom, ali postaju vidljive suptilnim okom. Tada, kada funkcionira treće oko, ako pogledate neku osobu, vi gledate u dušu, a ne u tijelo.

Isto tako, kada gledate običnim okom možete vidjeti fizičko tijelo, ali ne možete vidjeti dušu.

Isto se događa kada gledate trećim okom: dok vi promatrate, tijelo nije prisutno – prisutan je samo onaj koji boravi u tijelu.

Prvo, ista energija se kreće. Treba je oduzeti običnim očima i dopustiti joj da se kreće trećim okom. Pošto je to dio suptilnog tijela, onog trenutka kada gledate pomoću njega, vi gledate suptilni svijet, a sjedite tu.

Tehnika gledanja je u dubokoj vezi sa trećim okom. Zapravo, tehnika služi za otvaranje trećeg oka. Ako vaše oči sasvim zastanu, ako postanu nepokretne, statične, okamenjene, bez ikakvih pokreta, energija će prestati teći kroz njih.

Ako ih zaustavite, zaustavit ćete i energiju koja protječe kroz njih. Energija protječe njima; zato se one pokreću. Vibracije i pokreti su uslijed energije. Ako se energija ne kreće, oči će postati nalik očima mrtvaca – skamenjene, mrtve.

Gledajte u točku, zurite u nju i ne dopustite očima da se pokrenu; to će vam dati statičnost. Odmah će se dogoditi da energija koja se kretala očima, više se tuda neće kretati. A energija se nastoji kretati; energija ne može biti statična. Oči mogu biti nepomične, ali energija ne može biti statična.

Kada oči zatvore ulaz za energiju, ako se iznenada ta vrata zatvore i energija ne bude u mogućnosti prolaziti kroz njih, ona će pokušati pronaći novi put.

A treće oko je sasvim blizu, upravo između dvije sljepoočnice, pola centimetra u dubini. Ono je sasvim blizu, ono je najbliža točka običnim očima.

Ako se vaša energija oslobodi iz običnog oka, prva stvar koja će se dogoditi bit će da će se usmjeriti ka trećem oku. To je isto kao kada voda teče, a vi zatvorite jednu rupu: ona će pronaći neku drugu rupu – najbližu koju može naći kako bi opstala.

Ona će to automatski potražiti; vi ne trebate činiti ništa posebno. Samo trebate zaustaviti energiju u očima, a zatim će energija sama pronaći osobni put i krenuti ka trećem oku.

Mnoge stvari se mogu dogoditi. Jer energija se tuda nije nikada kretala. Kada se po prvi put energija pokrene, osjeti se toplina. Kada se prvi put energija pokrene, počinjete kao gorjeti.

To može izgledati nalik vatri. To je koncentrirana energija koja sada udara u treće oko. To je jedan nevidljivi fenomen drugačijih dimenzija.

Tada se treba tome prepustiti, surađivati da to uspije; neka se to kreće; postanite dio toga.

To kretanje kroz treće oko vas transformira u drugačiji svijet. Počinjete vidjeti stvari koje niste vidjeli nikada ranije, počinjete osjećati stvari koje niste osjećali prije toga, počinjete mirisati stvari čiji mirisi nisu ranije dopirali do vas. Jedan novi svijet, jedan suptilniji svijet će početi funkcionirati. On je oduvijek bio tu.

Oči su bile tu; svijet, taj suptilni svijet je bio tu, oboje su bili tu, ali nisu bili oživljeni. Kada jednom počnete djelovati u toj dimenziji, mnoge stvari će vam biti kao prozirne.

S trećim okom, vi počinjete uočavati auru. Netko vam dođe: on vas ne može obmanuti jer sve što kaže bit će besmisleno ako to ne potvrdi njegova aura. Može vam reći da je osoba koja se nikada ne ljuti, ali njegova crvena aura će pokazati da je ispunjen gnjevom.

Bilo što da kaže može se prosuditi pomoću njegove aure – bilo da je to dobro ili loše.

A kada se prvi put otvori treće oko, svjetlost će se ukazati – to će biti svjetlost bez porijekla. Vi ste i ranije vidjeli svjetlo, ali ono je uvijek dolazilo od nečega, od sunca, od zvijezda, od mjeseca ili od svijeće. Neki izvor svjetlosti je bio prisutan.

Kada se vaša energija bude kretala trećim okom, upoznat ćete se sa svjetlošću, sjajem Izvora, Boga, Svevišnje Osobe. Ta svjetlost nije došla iz nijednog izvora: ona je jednostavno bila prisutna, nije odnekud došla. Ako zaista uočite neko svjetlo koje vas je čekalo da ga vidite trećim okom, vi ćete postati drugačija osoba.

Vi nećete imati potrebe da to ikome kažete.

Bilo gdje da odete, ljudi će osjetiti da se “ovom čovjeku nešto dogodilo”.

Ljudi će shvatiti da ste postali drugačiji. To ne možete sakriti jer to će se osjetiti.

