Analni se*s: Rade li to svi osim mene?

Novija istraživanja kažu da je 40 posto žena u dobi između 20 i 24 godine probalo – analni seks. Usporedbe radi, prema pisanju časopisa ‘The Journal of Sexual Medicine’ 1992. godine samo je 16 posto žena probalo ovu vrstu zadovoljstva. Broj žena u dobi između 20 i 39 godina koje priznaju da su isprobale analni seks tijekom posljednjih godinu dana danas je dvostruko veći – takvih je 20 posto. A 20 posto udanih ili žena u stalnim vezama probalo je analni seks u posljednja tri mjeseca. Dakako, moguće je da danas, u doba interneta i online ispovijedi, ta brojka bude veća nego 1990-ih kada smo hodale uvjerene da samo mi činimo neke stvari, iako se možda stvarno stanje nije toliko drastično promijenilo. Moguće da je internet pridonio i tome da su ljudi danas spremniji iskušati nešto o čemu prije nisu ni sanjali. Ali svejedno – to je velika razlika u odnosu na stanje od prije 20 godina.

Analni seks se događa, i to svagdje. Nema više pornića bez analnog seksa. Prije nekoliko godina grupa znanstvenika odgledala je 50 najpopularnijih pornića te godine: u samo tih 50 filmova bilo je 356 prikaza analnog seksa koji je činio 55 posto ukupnih seksualnih scena. Istodobno, pojavile su se i feministkinje poput Naomi Wolf koje su progovorile o analnim napuklinama – ozljedama na unutarnjoj strani rektuma – koje su postale najčešći i najveći problem u bolnicama američkih sveučilišnih kampusa koje je posjetila. I scene u brojnim obiteljskim filmovima sve češće prikazuju frajere koji se pokušavaju zabaviti ulazeći djevojci sa stražnje strane.

Pazi da ostanem nevina

“Mogu li ga staviti u tvoju guzu”, pitanje je što ga je nekoliko godina stariji dečko postavio tada još mladoj dami – recimo da se zove Ines. Zbilo se to tijekom njezine završne godine srednje škole, kad su se počeli viđati. Ona je bila nevina kad su počeli hodati, a on je već radio “koješta” i očekivanja su mu bila dosta velika, čak zahtjevna. Tijekom prvog mjeseca njihove veze izgubila je nevinost, a vrlo brzo pristala je i oralno ga zadovoljiti (točnije – zadovoljavati). I tada je uslijedilo pitanje.

“Nikada me to nije zanimalo”, kaže Ines. “Nisam željela to raditi, nisam čak željela o tome ni razgovarati. Ali tijekom seksa upitao bi ‘Mogu li ti ga staviti u guzu’… i tako svaki put kad smo vodili ljubav.” Činilo se da mu je to jako važno i Ines je na kraju pristala. Prijateljice su joj savjetovale nekoliko pića prije seksa, “za lakše opuštanje”, pa će manje boljeti. Popila ih je nekoliko i…

“Uopće mi to nije bilo zadovoljstvo, nimalo”, kaže. “Koristili smo mnogo lubrikanta i kondom, a on se potrudio predigrom me pripremiti na ono što je uslijedilo. Ali izdržala sam samo dvije-tri minute prije nego što sam vrisnula – ne mogu ja to!” Te je noći g. Veliki Ljubavnik svršio tijekom klasičnog, vaginalnog seksa, a Ines se nije libila s njim razgovarati o tom iskustvu i koliko joj je to bilo neugodno. No on je nastavio moljakati, kaže. Nekoliko puta ju je i prevario navodeći kao razlog njezinu nesprem­nost da se upusti u analni seks. Iznenađuje li vas da su vrlo skoro prekinuli vezu?

Stražnje “otkliznuće”

Posljednjih godina analni seks tema je koja se sve češće spominje čak i školskim klupama. Nastavnici kažu da su njihove učenice i studentice sve znatiželjnije, pa žele i to probati. Ali češće je analni seks tema nevolja. “Mnoge moje studentice osjećaju pritisak da takvo što moraju učiniti”, kaže jedna profesorica te dodaje da joj je jedna djevojka priznala da nije željela, ali ga je isprobala unatoč svim upozorenjima da to ne radi.

Kultura prisile okružuje analni seks između muškaraca i žena, pokazalo je istraživanje koje je prošle godine provedeno među britanskim tinejdžerima. “Čak i u odnosu koji je inače vrlo komunikativan, u kojem su partneri vrlo posvećeni jedno drugome, neki su muškarci skloni ustrajati na analnom seksu unatoč tome što su ih njihove partnerice upozorile na to da im je on vrlo bolan”, pišu autori navedene studije.

Najpopularniji muški pristup je – pokušajmo pa ćeš vidjeti. Nakon takvog iskustva, parovi su skloni govoriti o – kako su to autori nazvali – “otkliznuću”: umanjivali su svaku mogućnost da je analna penetracija bila namjerna, nepromišljena i nekonsenzualna, odnosno da je jedno od njih (žena) bilo protivno tome.

Ne činimo grešku. Možda govorimo o analnom seksu, ali frajeri koji su spremni vršiti konstantni pritisak na žene da učine nešto što ne žele i koji njihovu volju iskušavaju “sasvim slučajnim” otkliznućima prema stražnjem ulazu, gurajući svoja spolovila na mjesta kamo nemaju dozvolu ući – u ovoj su priči pravi šupci.

Nekoliko loših i pokoja dobra vijest

Nisu u igri samo religiozni razlozi – mnogo ljudi smatra da je analni seks sigurniji od vaginalnoga. Mnogi su britanski studenti izjavili kako vjeruju da je nemoguće dobiti neku seksualno prenosivu bolest upražnjavate li analni odnos. Sukladno tome, upotreba kondoma za njih je bila opcionalna – rijetka, da budemo iskreni.

I dok briga o trudnoći kod analnog seksa uistinu nije nužna, mnogo je stvari koje mogu krenuti po zlu. “Rektalno epitelno tkivo je tanje, pogotovo usporedimo li ga s vaginalnim”, kaže dr. Kimberly McBride, asistentica na Sveučilištu javnog zdravstva u Toledu. “Ako niste dovoljno pažljivi tijekom spolnog odnosa, pogotovo ako ne koristite lubrikant, analni seks može biti prava trauma”, upozorava ona.

Upravo o tome je govorila i Naomi Wolf. Napukline koje se stvaraju tijekom takvog seksualnog odnosa ulazne su točke seksualno prenosivih infekcija. Sva istraživanja ukazuju na to da će se takvim odnosom vrlo često prenijeti HPV, koji je povezan s analnim rakovima. Ne treba ni spominjati da druge seksualne zaraze trebaju samo komadić otvorenog tkiva da bi ušle u vaše tijelo – HIV, gonoreja, herpes, hepatitis… Neke je infekcije moguće prevenirati upotrebom lubrikanta, ali jedini je način – upotreba kondoma. Ako ste skloni igrati se analno, a potom vaginalno, promjena kondoma je jednostavno neizbježna: nitko ne želi da bakterije iz anusa prijeđu na vaginu.

Dobra vijest ipak postoji – nisu sve priče točne. Primjerice, rektalna inkontinencija, pokazala su najnovija istraživanja, uopće nije povezana s analnim seksom. Bez obzira na to koliko često upražnjavate analni seks, zbog toga se ne morate brinuti.

Svaka meta je mogući pogodak

Nemali broj prijateljica i poznanica znao me je potiho upitati – je li moguće da je frajer gay ako mu je toliko stalo do analnog seksa? Nema pristojnog odgovora na tako glupo pitanje – i svima koji se bave seksualnošću, a s kojima sam razgovarala, na licu se vidjelo da me pri ovom pitanju smatraju potpuno neupućenom. Jedini točan odgovor na ovo pitanje jest – frajeri vole gurnuti svog miška gdje god stignu i mogu.

Pritom to nije ništa negativno – jednostavno ih imaju, namijenjeni su da ih gurnu i oni to žele raditi što češće i što više. Na pitanje zašto su mladi sve češće skloni analnom seksu, ispitanici su kao najčešći razlog naveli porniće u kojima su to vidjeli. No to je opravdanje tek parcijalno. Kako je u kasnijem intervjuu navela autorica britanskog istraživanja dr. Cicely Marston, viša predavačica na Londonskoj školi higijene i tropske medicine, činjenica da je pornografija moguće općenito objašnjenje mnogih ispitanika o analnom seksu rađa drugo pitanje – jesu li nove generacije sklonije vjerovati da su muškarci dominantni, a žene submisivne, pasivni objekti u seksualnom odnosu?

Naknadna istraživanja pokazala su da i nije baš tako. Neki muškarci kažu da je svaki seks, pa tako i analni, nešto poput natjecanja (ili kako je jedan od njih to simpatično opisao, svaka meta je potencijalni pogodak). No pripadnici oba spola podjednako su svjesni da žene trebaju biti opuštenije da bi se iskušao analni snošaj. Ali u stvarnosti, čini se da on i nije toliko zabavan kao što se moglo pomisliti: muškarci su priznali da im analni seks omogućava intenzivniji doživljaj zadovoljstva, a žene uglavnom spominju bolno iskustvo. I nitko od njih nije naveo da im je bilo zabavnije nego u klasičnom seksu.

Putovanje stražnjom polutkom

Konačno, postoje i žene kojima se analni seks sviđa. Moja prijateljica Renata (dakako, ni to nije pravo ime – ali ne krivite mene!) u tridesetim je godinama, udana je i ima djecu. Sjedeći u kuhinji i grickajući kekse koje sam upravo ispekla, rekla sam joj koju temu pripremam za sljedeći broj Cosma. Nasmiješena, reče mi: “Volimo to raditi.” Ispostavilo se da ona i njezin suprug ne samo da vole nego to vrlo često i prakticiraju. I imaju simpatičan naziv za analno zadovoljstvo: putovanje tamnijom stranom. Renata kaže da voli takav seks jer je njezinu suprugu vrlo uzbudljiv, a ona mu voli ugoditi, ali dodaje i da je nešto neuobičajeno intimno kad on krene kucati na stražnja vrata – nužno je da bude vrlo nježan i pažljiv da bi se takav seks realizirao. Zašto se njemu to toliko sviđa? Jer je anus umnogome uži od vagine, što mu stvara veći pritisak i veće zadovoljstvo. (Muškarac!)

A postoji i skupina žena, koje nazivam analnim entuzijasticama, posvećenih educiranju svijeta o ljepšim stranama analnog seksa. Sonja je jedna od njih. Prvi je put analni seks iskusila kad je imala 21 godinu. I boljelo ju je, dakako. Svaki put kad je na to pristala, danima je osjećala bol u anusu. S vremenom se naviknula i danas obožava analno. Čak vidi i neke prednosti u odnosu na vaginalni snošaj: “Najbolja je stvar što nema cerviksa, pa da je njegovo spolovilo i 25 centimetara, nemam se čega bojati – sve stane.”

“Osim toga, guza je vrlo važna erogena zona”, tvrdi Tristan Taormino u svojoj knjizi “The Ultimate Guide to Anal Sex for Women”. Prepuna je vršaka živaca, pogotovo pri analnom otvoru, pa rektum vrlo dobro reagira na stimulaciju i penetraciju. Dakle, zato postoje butt plugovi – i zato ih ljudi i kupuju.

Taormino kaže da mnoge žene osjećaju bol zbog otvaranja mišićnog prstena anusa: nužno je da on bude opušten kako bi došlo do analnog snošaja. Analna predigra stoga je nužna i bez nje ne treba ni pokušavati. Lubrikant, masaža, lagano prodiranje najtanjim prstom… Seksolozi upozoravaju na to da su guze mnogo delikatnija područja od vagina, ali i manje elastična – vrlo je lako ozlijediti nekoga pristupi li se zadaći na pogrešan način (nedovoljno pripremljenoj). Nježno područje guze je i blagoslov i prokletstvo, a analni seks ili vrlo bolan ili veliko zadovoljstvo. On je ili vrlo siguran ili vrlo opasan. On je nepodijeljena sreća ili velika muka. Drugim riječima – on je kao sve ostalo.

Dolje zabrane!

Mnogo godina ranije oralni je seks smatran devijantnim. S analnim nije ništa drukčije. Pogledajte uostalom rasprave o njemu na internetu: nekada su curice pisale pisma Lastanu i pitale ga za ljubavne savjete, a starije žene u ono malo revija koje su se bavile seksualnošću postavljele su pitanje “je li normalno što on želi oralno”. Danas ta pitanja nalazimo na forumima, samo je oralno zamijenjeno analnim. I nisu to samo pitanja jesu li frajeri normalni – ženske maštarije vrlo su slobodne, ali mi se i danas pitamo jesmo li normalne ako želimo da nam netko pokuca na stražnja vrata.

“Volio bih da takve stvari prestanu”, piše Taormino. “Volio bih da je analni seks destigmatiziran jer nema hijerarhije među poželjnim i nepoželjnim doživljajima među dvoje ravnopravnih partnera. Normalna veza ne poznaje zabrane, a sustav koji govori o poželjnom i nepoželjnom nije dobar. Bile naše želje svjesne ili podsvjesne, one su normalne: ne postoji jelovnik koji kaže da je jedno jelo bolje od drugoga, i što god izabrali, učinit ćete pravu stvar.”

Evo gdje sam došla u ovom svom malom istraživanju teme zvane analni seks: uza sve emocionalne implikacije koje svaki seksualni odnos donosi, analni seks je pravi test povjerenja jer može vrlo lako otklizati u potpuno pogrešnom smjeru. Žene s kojima sam razgovarala uglavnom su u stabilnim vezama i mogle su svojom slobodnom voljom odlučiti zajedno s partnerom o analnom seksu. Koliko će biti smišljena igra ovisilo je samo o njihovu razgovoru i njihovoj odluci. Pristanak nakon prvog pitanja “hoćemo li?” pokazao se lošim i vrlo bolnim izborom, i zato je možda najbolje priznati da je analni seks nešto više od onoga što sam mislila – on je i prilika da budemo intimni s našim navodno snažnijim polovicama na potpuno nov način, da iskusimo nove vrhunce povjerenja, zenit emocionalne povezanosti, prenosi Cosmopolitan.

