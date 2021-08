Sarajevska studentica o borbi s teškom bolešću: Prođoh pakao i preživjeh

Berina Preldžić, studentica Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, početkom 2020. godine saznala je da boluje od aplastične anemije.

Danas, 24. avgusta, tačno je godina dana otkako je na Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli podvrgnuta transplantaciji matičnih ćelija.

Tim povodom oglasila se na svom Facebooku.

Njenu poruku prenosimo u cijelosti:

– 24.08.2021. …godina dana nakon transplatacije matičnih ćelija. Doživjeh osjećaje boli, nemoći, straha, neizvjesnosti, tuge, brige i beznađa. Al’ naučih šta je podrška, ljubav, trud, borba, ustrajnost, hrabrost i dobročinstvo.

Spasiše me doktori Kantonalne bolnice Zenica. Održaše me na životu doktori UKC-a Sarajevo. Vratiše mi život doktori UKC-a Tuzla. I sve to isprati odjel porodične medicine Doma zdravlja Tešanj.

Hvala Allahu; roditeljima i sestrama; kolektivu odjela hematologije UKC-a Tuzla na čelu sa prof.dr. Aidom Arnautović, posebno mom doktoru Harisu Šahoviću i medicinskim sestrama; hematolozima bolnica u Zenici i Sarajevu; svoj familiji i komšijama; prijateljima i kolegama sa fakulteta; kolektivu Arhitektonskog fakulteta na čelu sa dekanom prof.dr. Erdinom Salihovićem; administraciji općine Tešanj na čelu sa načelnikom općine; ministru BIZ-a i Vladi ZE-DO kantona; udruženjima boraca,RVI i „Zlatni ljiljan“; privrednicima i građanima Tešnja, ZE-DO kantona, Tuzle i Sarajeva.

Hvala svakom davaocu krvi; njih više od 400 je pokazalo dobročinstvo i dalo ono najvrijednije od sebe. Svaka kap krvi data za moj organizam i svaka marka data za skupe lijekove pokazuje snagu zajedništva koja spašava život. Dvadeset tri su mi godine, studentica sam završne godine drugog ciklusa – master studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Prođoh pakao. Preživjeh! Nastavljam liječenje do konačne pobjede. Mnogi su prošli i gore, mnogi i nisu. Allahu, molim Te pomozi svakome!

Ja sam Berina Preldžić i bit ću zdrava, ponosno zdrava – napisala je Berina.

