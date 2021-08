Korona ili sinusna infekcija? Ovako ih možete razlikovati

Važno je na vrijeme uočiti i prepoznati simptome kako bismo se mogli što prije izolirati i žaštititi druge ako se zaista radi o zarazi Covidom-19.

Simptomi sinusne infekcije mogu biti slični onima zaraze Covidom-19. Među njima je curenje nosa, začepljen nos, bolno grlo i temperatura. Srećom, postoje i simptomi po kojima sinusnu infekciju možete razlikovati od zaraze koronavirusom. prenosi “N1“.

Naime, kod upale sinusa može se pojaviti i zubobolja, bol u sinusima – točnije jagodicama, između očiju i prvi vrhu čela, zatim loš zadah, sekret iz nosa različitih boja, slijevanje sekreta niz grlo. Ako imate kombinaciju boli u sinusima, curenja nosa i začepljenog nosa gotovo je sigurno da imate sinusnu infekciju, a ne koronavirus.

Ako pak primijetite simptome poput bolova u cijelom tijelu, bolova u prsima, proljeva, povraćanja i mučnine te poteškoća s disanjem, izolirajte se i javite s liječniku jer bi se moglo raditi o koronavirusu

Uz to, simptomi sinusne infekcije pojavljuju se odjednom dok se simptomi koronavirusa razvijaju tijekom 2 do 14 dana o zaraze. Sinusne infekcije češće su u hladnijim mjesecima i nakon preboljenja gripe, dok se koronavirusom možete zaraziti cijele godine, piše Times of India.

