ŽVAKE pomažu u SKIDANJU KILOGRAMA, memoriji, SMANJUJU GORUŠICU i to nije sve!

Iako se prevashodno vezuje za mlađe generacije, navika da se žvaću žvakaće gume datira još iz perioda od prije 5.000 godina.

Ljudi su tada žvakali komade katrana od brezove kore. Imala je antiseptičko svojstvo i druga ljekovita dejstva, piše Brightside.

Ukoliko ste mislili da su današnje žvake beskorisne, odnosno “samo prepune šećera“, iako proizvođači kažu da su bez, žvakaće gume i te kako mogu da utiču na naše tijelo.

No, osim svježeg daha, postoji još par dobrih strana žvakanja žvakaće gume. No, neophodno je naglasiti da žvakanje ima dosta i negativnih strana, mi navodimo one dobre.

Poboljšava memoriju

Žvakanje povećava puls, protok krvi i isporuku kiseonika u mozak. Jedno od pozitivnih dejstava je kognitivni podsticaj koji doživljavaš: Poboljšava budnost, razmišljanje, donošenje odluka i pamćenje. To, nažalost, ne djeluje dugoročno već samo ukoliko žvaku žvaćete prije ili tokom posebno zahtjevnih zadataka.

Pomaže u gubitku kilograma

Nakon žvakanja žvakaće gume ujutro, ljudi manje osjećaju glad. Žvaka je slatkog ukusa i sadrži malo kalorija, pa bi mogla da vam pomogne u smanjenju grickanja tokom dana. Loša strana toga jeste da reputacija žvake kao dijetetskog pomagala može da napraviti kontra dejstvo i da zavara tvoj mozak da pomisli da si gladna. Pogotovo ako je riječ o žvakaćim gumama sa mentom čiji ukus se bolje slaže sa nezdravom hranom nego sa voćem sa kojim stvara neželjen ukus u ustima.

Smanjuje želudačnu kiselinu

Žvakanje žvake, nakon obroka, može da smanji nivo kiseline u jednjaku. Protok pljuvačke razrijeđuje i neutrališe kiselinu nakon teške hrane, a to može da pomogne u smanjenju refluksa kiseline.

Utiče na mozak

Žvakanje žvake je odlično u borbi protiv stresa i za poboljšanje raspoloženja. Smanjuje nivo kortizola, hormona stresa, a jednostavan čin žvakanja opušta većinu ljudi, otklanja anksioznost i umor, ali i podiže raspoloženje tokom dana. Međutim, stalni pritisak na vilicu povećava količinu i učestalost migrena i glavobolja od napetosti. U najgorem slučaju može da dovede do hroničnih glavobolja. Ukoliko već imate predispoziciju za migrene, izbjegavajte žvakaće gume, prenosi “Srbija Danas“.

