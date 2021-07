OVA NAMIRNICA SMANJUJE ZAPALJENJA U TIJELU: Štiti od srčanih bolesti, puna je antioksidanata i svi je vole!

Zapaljenje u tijelu veoma je opasno jer dovodi do oboljevanja od hroničnih bolesti. Dok neke namirnice koje nažalost svakodnevno jedemo doprinose tom zapaljenju, postoje i one koje ga smanjuju.

Iako je prema riječima nutricioniste Tobija Smitsona teško izabrati samo jednu namirnicu koja smanjuje zapaljenje u tijelu, na kraju se ispostavilo da je jedna ipak najefikasnija.

– Teško je izabrati samo jednu namirnicu kao najbolju za smanjenje zapaljenja. Za smanjenje zapaljenja u tijelu važna je cjelokupna ishrana, a za to je najbolja mediteranska ishrana. Da budem precizniji, to je plan ishrane koji podrazumijeva unos dosta povrća, voća, orašastih plodova, cijelih žitarica, ribe i zdravih ulja – kaže on.

Istraživanje koje je objavio Univerzitet Kembridž potvrdilo je da mediteranska ishrana može da smanji rizik od kardiovaskularnih bolesti. I ne samo to, takođe je povezana sa dužim životnim vijekom, a odavno je stručnjaci povezuju i sa ishranom koja pomaže zdravom mršavljenju.

Međutim, iako su sve namirnice koje podrazumijeva mediteranska ishrana zdrave i smanjuju zapaljenje u tijelu, ispostavilo se da je jedna namirnica posebno efikasna u tome.

– Trešnje su na vrhu liste namirnica za smanjenje zapaljenja. Sadrže dosta antioksidanata, kao i polifenola koji se ponašaju kao antioksidanti i smanjuju oštećenja na ćelijama, studije su pokazale da trešnje smanjuju zapaljenje i oksidativni stres – kaže nutricionista Smitson, prenosi “Srbija Danas“.

Facebook komentari