S kojim cjepivom protiv covida se najlakše prelaze granice?

PONOVNA uspostava neproblematičnog međunarodnog putovanja možda je najbolji pokazatelj jesmo li se zaista vratili u neki oblik normale.

Broj međunarodnih dolaznih letova u turizmu je u 2020. pao za 74% u odnosu na 2019. U posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do oporavka na tom području. Na svijetu je do sada primijenjeno 3.7 milijardi doza cjepiva protiv covida-19 te su mnogi odlučili spakirati svoje kofere i krenuti na putovanje izvan zemlje. No, treba znati da nisu sva cjepiva jednako vrijedna prilikom prelaska granice.

Različite zemlje prihvaćaju različita cjepiva

Mnoge vlade su dale zeleno svijetlo samo onima koji su se cijepili određenim cjepivima.

Europska unija je, primjerice, ovog mjeseca natuknula kako neće dozvoliti ulazak onima koji su primili Covishield, indijsku verziju cjepiva AstraZenece, jer ga nije odobrio europski regulator za lijekove. Indija je zaprijetila odmazdom i rekla kako “može uvesti recipročnu odluku za priznavanje EU digitalne potvrde”. BBC navodi kako se situacija s Covidshieldom odnosi na politiku Europske unije, a ne na onu pojedinih država članica te da su Austrija, Njemačka, Slovenija, Grčka, Irska i Španjolska priopćile kako dozvoljavaju ulazak onim posjetiteljima koji su se cijepili tim cjepivom.

Svjetska zdravstvena organizacija je, uz AstraZenecu, odobrila i Pfizer-BioNTech, Modernu, Johnson & Johnson i dva kineska cjepiva. No kakvo je stanje globalno s prihvaćenosti različitih cjepiva za prelazak granice?

AstraZeneca najprihvaćenije cjepivo, slijedi Pfizer

Prema podacima stranice VisaGuide.World, najprihvaćenije cjepivo diljem svijeta, u smislu prelaska granice, jest ono AstraZenece, koje je odobrilo 119 zemalja, uključujući i WHO.

