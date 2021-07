Rak debelog crijeva sve češći kod mladih: Stručnjaci tvrde da bi ovaj napitak mogao biti uzrok

U studiji koja je objavljena u magazinu Gut, naučnici su koristili podatke već provedene studije, u kojoj je 96.000 žena prijavilo koji to napitak piju u upitniku koji im se davao svake četiri godine, piše msn.com.

Ispostavilo se da žene koje piju dva ili više zaslađena napitka u danu imaju čak dva puta veće šanse da će se kod njih ranije razviti rak debelog crijeva (prije 50-te godine života), u poređenju s onima koje su pile manje od jednog slatkog napitka u sedmici.

Svaki napitak koji se popio u danu povezan je sa 16 posto većom šansom za razvojem zloćudne bolesti.

Uz to, ako se svakodnevno konzumiraju takvi napici između 13-te i 18-te godine života, postoji čak i 32 posto veći rizik.

Sveukupno je kod 109 sudionika studije otkriven rak crijeva u mlađoj dobi.

– Ti napici uključuju gazirana pića, ali i ona koja to nisu, a imaju puno šećera ili fruktoze, poput voćnih napitaka, zaslađenih hladnih čajeva… – pojasnio je to voditelj studije Jinhee Hur, Ph.D., s Odsjeka prehrane na Univerzitetu Harvard.

Dok naučnici znaju da previše šećera može imati jako loš utjecaj na zdravlje, i dalje ih je zanimalo šta to tačno iz takvih napitaka uzrokuje ranu pojavu raka debelog crijeva.

Hur misli kako i tvrda hrana s istim brojem kalorija pruža više zadovoljstva od slatkih napitaka, što može uzrokovati i pretilost.

To pak može dovesti do problema s inzulinom i dijabetesa, a sve su to faktori za razvoj raka.

Radi se o zapadnjačkoj hrani koja je većinom procesuirana i ima jako malo vlakana.

Kako biste smanjili rizik, zamijenite zaslađena pića vodom ili mlijekom, kafom i čajem bez šećera i dobro pazite šta jedete. prneosi “Faktor“.

Hur savjetuje da se jede što manje crvenog mesa i onog procesuiranog, koje je također povezano s razvojem raka debelog crijeva.

Napunite ostavu namirnicama koje imaju puno vlakana, poput sjemenki. Vlakna će pomoći pri kretanju probavnog sistema.

Smatra da biste trebali biti i aktivni, pa pokušajte barem 150 minuta u sedmici odvojiti za aktivnost koju volite.

Naravno, ne zaboravite na preventivne preglede, posebno ako bolest imate u historiji porodice.

Ako primijetite promjene, ne ignorirajte ih.

Simptomi raka debelog crijeva

Simptomi raka debelog crijeva mogu biti nejasni ili se lako mogu pobrkati s drugim stanjima. Upravo je zato od velike važnosti provoditi kolonoskopiju, fleksibilnu sigmoidoskopiju i pretragu okultnog krvarenja, pogotovo ako su u pitanju visokorizične grupe.

Ako se rak debelog crijeva otkrije ranije i liječenje započne odmah, on je izlječiv.

Umor

Jedan od glavnih simptoma raka debelog crijeva je umor, ako govorimo o uznapredovaloj fazi bolesti. Naravno, umor je simptom koji može biti povezan s hiljadama tegoba, stanja i bolesti, no ako također osjećate gubitak daha i slabost, analizirajte i druge moguće simptome.

Anemija

Nizak nivo hemoglobina u krvi može biti simptom raka debelog crijeva, a obična krvna slika može ustanoviti jeste li anemični ili niste. Vidljivi pokazatelji anemije su blijede desni, osjećaj trnaca u rukama i nogama te umor. Ako je vaš ljekar ustanovio kako imate nizak nivo hemoglobina, preporučuje se provesti kolonoskopiju i pregled gastrointestinalnog trakta.

Krvava stolica

Krv može biti posljedica hemoroida, fisure, krvarećeg polipa (koji u pravilu prethodi raku debelog crijeva) ili nekog drugog zdravstvenog problema. Bitno je da nikada ne pretpostavite o čemu je riječ i ignorirate prisutnost krvi u stolici, neovisno o kojoj je količini riječ. Ako je prisutna krv svijetlo crvena, odmah se javite ljekaru na pregled.

Promjena rutine

Većina ljudi ima svoju rutinu pražnjenja crijeva. Ako se odjednom promijenili svoj „ritam“ ili bez očitog razloga imali proljev, zatvor ili osjećali dugotrajnu nadutost, javite se ljekaru.

Facebook komentari