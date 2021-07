Ova ODJEĆA ŠTETI VAŠEM ZDRAVLJU, a nosite je svaki dan: Žene, bacite ovo ODMAH!

Svi smo se barem jednom pogledali u ogledalo nakon cjelodnevnog nošenja grudnjaka ili uskih farmerki, a na tijelu uočili “reljefe”.

Ne samo da se na koži vide promjene koje prođu nakon pola sata, ovakva odjeća utiče na zdravlje.

Štikle dovode do osteoporoze

Neka istraživanja pokazuju da 72 posto žena barem jednom u životu nosi štikle, a vjerovatno nisu ni svjesne koliko posljedica na zdravlje one nose. Može doći do problema sa zglobovima i koljenima. Kolena upijaju sve “šokove” koje doživljavaju od neudobne obuće koju nosimo. Nakon nekog vremena pritisak koji se stvori u kostima može dovesti do osteoporoze.

Nesvjestica, glavobolja, ali i bolovi u stomaku povezani sa uskom garderobom

Sljedeće na popisu odjeće koja utiče na zdravlje su – uske farmerke. Trend uskih farmerki ne jenjava, a ovaj put nisu pogođene samo žene. U posljednje vrijeme i muškarci nose sve uže pantalone, a ljekari upozoravaju da to može dovesti do velikih problema s testisima. Istraživanja su pokazala i da oni koji često nose uske farmerke imaju veći broj infekcija mokraćnog kanala, a ako su one visokog struka uzorkovat će žgaravicu zbog pritiska na abdomen.

Tokom dana noge blago oteknu, a ako nosite uske farmerke, noge otiču prema unutra, a ne prema spolja. To može uzorkovati unutrašnje krvarenje. Iako su ovi slučajevi vrlo rijetki, treba biti oprezan! Uska odjeća uzrokuje i osjećaj trnca u nogama, a posebno uži modeli. Osim toga, istraživanja su povezala uske komade i s nesvjesticom, glavoboljom, ali i zamućenim vidom.

Kvržice od brushaltera

Sigurno vam je barem jednom nakon nekoliko sati nošenja, strašno smetao grudnjak… Neki stručnjaci kažu da je nošenje grudnjaka potpuno nepotrebno. Ženama je “izgovor” kako im treba dodatna potpora na grudima, no istraživanja su pokazala kako žene koje u posljednjih deset godina nisu nosile grudnjak imaju čak nekoliko centimetara više bradavice od onih koje svaki dan nose grudnjak.

Grudnjaci pritiskaju žlijezde u grudima što može stvoriti nakupine koje se pretvaraju u ciste, a nekada i u rak. Neki ljekari kažu da se kvržice u grudima stvaraju zato što se tijelo nije moglo na prirodan način riješiti onih stvari koje ne bi trebale biti tamo no zbog grudnjaka ne mogu pa onda ostaju unutra, prenosi “Srbija Danas“.

Facebook komentari