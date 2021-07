Ako imate akne po leđima – imamo rješenje: Kako da im stanete u kraj, uradite ovo i više se neće pojaviti

Osim toga, pogrešne higijenske navike mogu dodatno da doprinesu spolja da se ovaj problem pogorša.

Ukoliko želite da ih se riješite na prirodan način, pokušajte slijediti ova pravila.

1.Nosite odjeću od prirodnih materijala u kojoj koža može da diše.

Pamuk, viskoza, babmbusovo platno – to je ono što treba da potražite na etiketi kada kupujete majice, posebno one koje vam idu direktno do kože. Sintetički materijali kao što su najlon ili poliester čine da se vaša koža znoji. Time se stvaraju uslovi da se mrtve ćelije kože i prljavština zalijepe za leđa, infciraju pore i naprave bubuljice na leđima. Pređite peglom preko majice koju nosite kako biste toplotom ubili eventualne bakterije.

2.Nosite čist grudnjak.

Izbor pravog grudnjaka ponekad je cela nauka, a dodatno ako imate bubuljice na ledjima. Od njegovog oblika i veličine zavisi da li će vam grudi biti opuštene, a od njegove čistoće zavisi kakve uslove stvarate za razvoj bakterija i time leđnih akni. U idelanom slučaju, trebalo bi da imate čist grudnjak svaki dan. Ne možete ni zamisliti koliko se prljavštine može sakupiti na ovom komadu donjeg veša. Štaviše, jedan je od glavnih uzročnika neprijatnih mirisa.

3.Promijenite deterdžent za veš.

Neki deterdženti u prahu se teško rastvaraju i vodi i ostaju u tragovima na odeći, pa tako dopiru i do kože vaših leđa. Probajte razne varjante i vidite da li ima pomaka. Umjesto onog u prahu, probajte da koristite tečni deterdžent za veš. Da biste uništili bakterije, beli veš možete “dezinfikovati” izbjeljivačem. Redovno mijenjajte i perite posteljinu u kojoj spavate.

4. Tuširajte se nakon vježbanja.

Odlično je to što se bavite fizičkom aktivnošću, ali dokaze da ste trenirali isperite sa sebe odmah kada dođete kući. Znoj može da začepi pore i eto uslova za razvoj akni na leđima.uzroci bubuljica na leđima

5. Dobro isperite regenerator za kosu.

Vjerovale ili ne, ali on je jedan od prilično čestih uzroka akni na leđima. Nije dovoljno samo da ga isperete sa kose, već i sa ramena i leđa. To nije preparat za kožu i kao što se ne preporučuje da ga utrljavate u kožu glave, ne preporučuje se ni za leđa. Regeneratori su puni silikona i drugih hemijskih supstanci koji mogu da začepe pore. Najbolje je da nagnete glavu napred kada perete kosu i ispirate je, a možete i regenerator staviti nakon što ste završili sa tuširanjem pa samo isprati kosu preko kade. Tokom tuširanja, prilikom ispiranja balzama za kosu, najbolje je da voda bude malo hladnija kako biste skupili proširene pore. Topla voda širi pore i u njih lako upadnu bakterije, ćelije kože i ostaci regeneratora i sve to zajedno daje kao posledicu akne na leđima.

6. Birajte sredstva za njegu kože bez ulja.

Losioni i kreme za tijelo koje mažete na leđa ne bi trebalo da budu mnogo masni ukoliko želite da nađete način kako ukloniti bubuljice sa leđa. Mnogo bolja varijanta su tretmani u vidu gelova koje koža brže apsorbuje.

7. Promijenite način ishrane.

Zaista, jeste li obratili pažnju kako ono što jedete utiče na stanje vaše kože? Vrlo često se ono što unosimo u organizam ogleda u ljepoti naše kože i naše kose. Za bubuljice se, pored brze i gotove hrane pretrpane konzervansima i aditivaima, često optužuju i mliječni proizvodi. Zašto ne biste probali da na barem mjesec dana izbacite iz ishrane ove namirnice i da se hranite svježijim namirnicama? Uradite detosk organizma.

