Uništit ćete vaše desni: 4 znaka da četkate zube prejako: Evo kako možete popraviti

Razlog zašto vam je potrebna četkica za zube je jednostavno zato što krpa ne može doći do svih uglova usta. Dakle, nisu vam potrebne tone pritiska, već temeljito četkanje svugdje oko usta.

1. Vaše desni počinju da se povlače.

Svaki od naših zuba zaštićen je caklinom, koja pretjeranim četkanjem može ozbiljno naštetiti. I šteteći caklini, naše desni mogu se početi povlačiti, izlažući korjene zuba velikoj opasnosti. Ako vaši zubi dosegnu tu tačku, možda ćete trebati čak i izvaditi zub. Prema stomatolozima, oko 10% -20% populacije širom svijeta oštetilo je desni zbog pretjeranog četkanja.

2. Vaši zubi su previše osjetljivi.

Slično odumiranju zubnog mesa, zubi mogu postati osjetljivi kada se caklina očisti. To je jednostavno zato što korijeni zuba ostaju nezaštićeni i zato su im živci teško pogođeni. Ako vam je teško piti jako topla ili vrlo hladna pića i gristi tvrdu hranu, tada morate posjetiti svog liječnika. Također trebate početi prati zube na smireniji i mekši način.



3. Dlake četkice izgledaju istrošeno.

Abrazija četkica za zube najčešći je uzrok abrazije zuba, što znači da mnogi ljudi peru zube na pogrešan način. To je zato što četkaju prejako ili koriste četke za zube s tvrdom dlakom, a to oštećuje zube. Dakle, ako vaša četkica za zube izgleda kao da je treba mijenjati svakih nekoliko tjedana, tada je koristite previše snažno. Da, trebate ga zamijeniti svaka 3-4 mjeseca, ali i dalje bi trebao izgledati sasvim zdravo.



4. Zubi u blizini desni nisu jako svijetli ili sjajni.

Razlog što su zubi nešto tamniji ispod vaših desni je taj što nisu zaštićeni nikakvom caklinom. Zato kada se desni počnu povlačiti, zubi koji se vide odozdo su više žute ili tamnije boje. Bez cakline koja ih štiti, izloženi su svim vrstama klica i bakterija. Dakle, problem ide još dublje, ugrožavajući cjelokupno zdravlje vaših zuba.

RJEŠENJA:

1. Koristite četkicu za zube s mekanim vlaknima.

Nije šteta samo brzinom kojom četkate, već i kvaliteti četkice koja šteti vašim zubima. Odluka za meke dlake je prvi korak, a zatim morate preispitati način četkanja.

2. Koristite električnu četkicu za zube.

Jedna predivna karakteristika mnogih četkica za zube je ta što vas obavještavaju kada pritisnete previše. Svjetlo na njemu promijenit će se iz zelene u crvenu i počet će stvarati drugačiji zvuk, sličan upozorenju. Zato morate biti sigurni da dok četkate svjetlo ostaje zeleno, dajući vam do znanja da primijenite tačnu količinu pritiska.

3. Držite četkicu za zube sa samo 3 prsta.

Držanje četkice za zube poput olovke pomoći će vam da pravilno pritisnete zube. To je zato što lako možete kontrolirati silu koju stavljate na ruku. Suprotno tome, kad četkicu držite šakom, lako možete izgubiti trag snage i pretjerati. Nije pritisak taj koji će vam očistiti zube – dlačice moraju biti u mogućnosti ući između svih zuba, uklanjajući naslage i druge bakterije.

4. Pazite da je pasta za zube malo abrazivna.

Potrebna nam je pasta za zube koja je dovoljno abrazivna kako bi obavljala svoj posao i čistila zube kako treba. Međutim, visoka abrazivna pasta za zube čini i više od toga i uklanja caklinu sa naših zuba. Umjesto čitanja etiketa i pretraživanja kako biste vidjeli koliko su sastojci abrazivni, postoji još jedan trik koji možete koristiti, piše “Novi“.

