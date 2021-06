Novi podaci: Osobe koje su preboljele COVID-19 i vakcinacija

Istraživanje kaže kako među velikom analizom zdravstvenih djelatnika, skoro nije bilo zabilježenih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 kod onih koji su:

Prethodno bili u kontaktu s virusom i nisu bili cijepljeni

Prethodno bili u kontaktu s virusom i jesu cijepljeni

Nikad nisu bili u kontaktu s virusom i cijepljeni su

No došlo je do povećanja slučajeva infekcije kod osoba koje nisu bile cijepljenje i nisu imale bolest. Prema znanstvenicima, istraživanje predlaže da prirodna infekcija nudi imunitet sličan onome koje nudi cjepivo. Prema tome bi osobe koje nisu imale bolest trebale biti prioritet za cjepivo. Slažu se kako je potrebno još istraživanja kako bi se znalo koliko traje imunitet nakon bolesti. Dok se do tih podataka ne dođe, specijalisti infektolozi savjetuju da se osobe koje su bolest preboljele ipak cijepe jednom dozom.

Infekcija može značiti zaštitu

Oko 52 000 osoba je bilo uključeno u ovo istraživanje, od 2,580 osoba koje su imale bolest, njih 1,360 nije bilo cijepljeno. 49,66o osoba prethodno nije imalo bolest, a 22, 777 se cijepilo. Prema zaključcima, cijepljenje uvelike smanjuje rizik od bolesti kod osoba koje ju nisu preboljele – ali ne i kod onih koji jesu jer se čini da te osobe imaju sličan imunitet osobama koje su dva put cijepljene.

“Radije bih da se doze čuvaju za osobe koje nemaju nikakav imunitet, koje su izbjegle infekciju pa vidjeti treba li dodatni imunitet osobama koje su bolest preboljele“, navela je infektologinja, dr. Monica Gandhi.

Što do sad znamo o imunitetu?

Koliko se do danas zna, imunitet nakon bolesti bi mogao trajati 8 mjeseci a i više. Jedno je istraživanje provedeno u Izraelu pokazalo kako ponovna infekcija je rijetka kod osoba koje su preboljele bolest koliko je i kod onih koji su primili dva cjepiva.

“Studija provedene na Klinici Cleveland potvrđuje kako je ponovna infekcija kod osoba koje su bolest preboljele rijetka i javlja se s slabim kliničkim obilježjima nego prvotna infekcija“, ističe dr. Spencer Kroll specijalist interne medicini.

TKO SE TREBA CIJEPITI?

Dr. Amesh Adalja, specijalist infektolog, smatra kako stečeni imunitet valja razmotriti kada je u pitanju cijepljenje. “Ne radi se o trivijalnosti, on će doprinijeti imunitetu populacije uz cijepljenje“, pojasnila je.

Gandhi smatra kako je često pacijenti pitaju trebaju li se cijepiti ako su bolest preboljeli, a ona smatra da ne postoji dovoljno podataka koji bi potvrdili koliko traje imunitet nakon bolesti. Njeno je rješenje da se jednostavno primi jedna doza koja će djelovati kao „booster“. Jedna je studija tako otkrila kako osobe koje su imale infekciju i koje su primile jednu dozu cjepiva imaju jači odgovor antitijela te mogu imati i jače, ali normalne, reakcije na cjepivo, kao na primjer bol na mjestu uboda.

Dobra je vijest da nema dokaza koji bi tvrdili da je opasno primiti cjepivo ako ste bolest već preboljeli, prenosi ordinacija.vecernji.hr.

