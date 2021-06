Dr Nestorović otkriva: “Riješite se krpelja tako što ćete ga udaviti – potrebne su vam samo 2 stvari iz kuće”

Za ovu metodu, važno je da ste ga primijetili u roku od 24 sata.

“Ako primijetite krpelja u koži, unutar prva 24 sata, on ne sisa. Pošto ne sisa, to je beznačajno. Znači, prvo treba da ga udavite. Namažete kremu, bilo koju, stavite preko njega i on će se ugušiti poslije svega par minuta. Onda uzmete pincetu i odvrnete ga”, objasnio je na LinkTV on.

Krpelj se, podsjeća doktor, ukopava u kožu u smjeru kazaljke na satu, a vi treba da ga lagano odvrćete u suprotnom smjeru.

“Nemojte da ga čupate, jer će onda ostati glava pa će se inficirati. Nego samo odvrnite – ističe Nestorović. Ako je prošlo više od 24 sata kako ste krpelja primijetili na sebi ili na djetetu, onda nakon što uklonite krpelja, pijete amoksicilin”, savjetuje na kraju čuveni alergolog.

“Mnogi antibiotici mogu da se piju od tri do pet dana, kao amoksicilin, i to vam je to”, zaključuje on.

Krpelji su napasnici koji su upravo u ovom periodu najaktivniji. Ako se ne uklone iz tijela na vreme, mogu izazvati ozbiljne bolesti poput upale mozga ili lajmske bolesti. Ovi paraziti vole vlažna mjesta, a u prirodi se najčešće mogu naći u visokoj travi i grmlju.

Zato, kada se pregledate, posebnu pažnju obratite na:

– pazuh

– prepone

– kožu stomaka

– iza uha

Crvenilo na koži nakon vađenja krpelja prolazi postepeno, ali ako nakon mjesec ne nestane i pojave se neobjašnjivi simptomi poput:

– temperature

– bolova nepoznatog porijekla u kostima i zglobovima

– malaksalost (naizgled simptomi gripa)

Tada inficirana osoba dolazi do ljekara, gdje se pregledom krvi i posebnim testovima može ustanoviti početna faza lajmske bolesti, piše “Zdravlje i priroda“.

