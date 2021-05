Otkrivena nova nuspojava: Ako vam se ovo pojavilo na noktima, možda ste preboljeli koronu

Postoji toliko puno čudnih stvari koje se mogu dogoditi nakon što se oporaviš od virusa COVID-19, od upornog kašlja do gubitka kose. Sada se na radaru pojavila i nova nuspojava: COVID nokti, zvani Beauove linije, piše Miss7.

Tim Spector, britanski epidemiolog i glavni znanstvenik aplikacije „Zoe COVID Symptom Study“, nedavno je tweetao o tom fenomenu i uključio fotografiju COVID noktiju, pišući: „Izgledaju li tvoji nokti neobično? COVID nokti se sve više prepoznaju kao nokti oporavljenih nakon infekcije, a na njima se vide jasne crte. Mogu se pojaviti bez osipa na koži i izgledaju bezopasno.“

Neki su ljudi u komentarima napisali da su to definitivno doživjeli nakon što su imali korona virus. „Primijetio sam to, a također i gubitak kose tri mjeseca nakon korone“, napisao je jedan. „Takvi su bili moji nokti nakon covida! To je bilo otprilike dva mjeseca nakon infekcije“, dodao je drugi.

Mnogo je ljudi imalo pitanja u odjeljku za komentare o COVID noktima, kako izgledaju i trebaju li se brinuti oko toga. Evo što trebaš znati o COVID noktima.

Što su točno COVID nokti?

Za to postoji medicinski izraz – Beauove linije. „Kada imaš veći fiziološki stres, poput bolesti, u osnovi se događa promjena u u ciklusu noktiju“, kaže dermatologinja iz New Yorka, dr Doris Day.

To ćeš obično vidjeti na svim noktima (ne samo na jednom), a možda čak i na nožnim noktima. Ako si imala COVID-19, to nećeš vidjeti odmah. Umjesto toga, dr. Day kaže da će vjerojatno trebati dva do tri mjeseca da se pojave.

Kako izgledaju COVID nokti?

To su žljebići koji vodoravno vode preko ploče nokta. COVID nokti/Beauove crte mogu izgledati poput žljebova ili udubljenja, kaže dr. Day.

Ako imamo COVID nokte, znači li to da smo imali COVID-19?

Ne nužno – mnoge bolesti mogu to uzrokovati, kaže dr. Amesh A. Adalja, viši znanstvenik u Johns Hopkins Center for Health Security u Marylandu. „Poznato je da bilo koja vrsta sistemske bolesti može poremetiti rast noktiju što se može odraziti na abnormalnosti u izgledu noktiju“, dodaje. „To se može vidjeti kod bilo koje kritične bolesti.“ Gripa, infekcija i gotovo sve što uzrokuje visoku temperaturu također može uzrokovati te žljebove. Čak i kemoterapija može uzrokovati Beauove crte.

Općenito, kod pojave Beauovih noktiju obično „nema razloga za brigu“, kaže dr. Day, dodajući kako „to samo pokazuje da je tvoje tijelo nešto prošlo i da si s time završila.“

Doktor Joshua Drawer, direktor kozmetičkih i kliničkih istraživanja na Medicinskom fakultetu Icahn na Mount Sinai u New Yorku, tvrdi: „Dobra vijest je da bi se i bez liječenja ta trebalo popraviti.

Kad se dogodi promjena na noktu, nije trajna, tako da je samo igra čekanja da nokat opet izraste.“

